Už ani divá sviňa sa v tom nevyzná

Predseda vlády, Heger, zbiera podpisy, aby mohol dovládnuť, ale zároveň niektorí pripúšťajú, že bude predseda novej politickej strany, ktorá sa vytvorí, z niekoľkých starých strán. Teda načo zbiera a čo vlastne? Paberkuje, zbiera klásky na poli, tie čo ostali a nikto ich nechce?

Matovič sa vyjadruje, že si vie predstaviť elegantný rozchod s Hegerom. Neviem, či to naozaj povedal, ale priniesla to tlač.

Okrem toho píšu, že ak Heger prejde do inej strany, berie so sebou aj Nagya. Nech si idú, ale potom načo Heger zbiera podpisy? Ale on ich asi naozaj zbiera, videla som to na vlastné oči.

Zároveň hneď na to som počula komentár k tomu, že Hegera asi nebudú ľudia voliť, lebo nemajú ho v obľube. Ja osobne si myslím, že z tejto garnitúry nebudú voliť nikoho, oni sa nemusia tešiť na nové voľby, nikto neostal v obľube. Nie nové politické strany chýbajú, ale ochota a schopnosť spolupracovať

Koho budú voliť, tak to neviem, ale hocikoho z ulice, kto sa tak nesprofanoval pred voličmi, hoci traktoristu, lebo niečo dokáže, napríklad zvláda traktor a to je niečo viac, ako zvládajú títo politici. Ale viete, aj Vladimír Iljič Lenin povedal svojho času, že nie každý robotník a nie každá kuchárka bude hneď vedieť ako riadiť štát, čo na revolučnú dobu bola zvláštna myšlienka.

Čo si o tom máme myslieť my, bežní ľudia, ktorí nemáme čas stále sedieť pred telkou, keď idú politické reči. Každý poslanec a politik sa k možnostiam novej vlády vyjadruje a každý má svoj názor, dokonca úplne protichodný.

A ešte k tomu v správach ukazujú, že po dláždenej ulici Bratislavy, plne osvetlenej elektrikou beží odvážny mladý diviak, ničoho a nikoho sa nebojí. Potom črieda divých svíň beží popri električke a potom v koľajisku, tak to je už príliš.

Čo sa s tým dá urobiť? Niekto niečo aj rieši?

Politiku, či divé svine?