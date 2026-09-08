Elánisti proti neelánistom?

Vetráme si svoju nahromadenú negatívnu energiu, niekto osobne a nahlas, niekto nenápadne, alebo radšej anonymne. Deje sa to, sme ľudia a pravdaže rôzni. S vlastnou energiou nakladáme sami, s tým som uzrozumená. Prekvapuje ma, ak ľudia spolu s umelcom začnú nenávidieť aj dielo, ktoré predtým bolo prijaté, bolo v pohode a neskôr mu dali iný význam. Lebo umelec sa zmenil!
Ale no tak! Dielo sa nezmenilo, ale prijímateľ umenia sa zmenil. To je v pohode, ľudia sa menia, dozrievajú aj telesne sa menia, aj ich názory sa menia. To je život.
Dielo, ktoré bolo prijímané v dobrom pochopení sa nezmenilo, zrazu ho teba zavrhnúť? Nie je v tom zamak logiky.
V takej chvíli sa pália knihy, rozbíjajú sochy, trhajú sa obrazy, olejomaľba na plátne sa musí zničiť, aby neostala ani stopa po obdivovanom nádhernom umeleckom diele. A zavrhnú sa pesničky, v ktorých nebolo jediné slovo, ktoré by ukazovalo na politiku, alebo pobádalo ľudí tak ako to bolo v budovateľských pesničkách komunizmu. Ale každý po svojom vníma, vidí čo chce a niekto vnucuje po toľkých rokoch celému osadenstvu Slovenska.
Joža Ráža som videla v telke, to je všetko. Raz bola relácia, kde s Jánom Balážom sedeli na javisku a mali posudzovať to čo sa odohrávalo na javisku, možno pesničky. Fajčili cigaru a pili whisky. Nebolo to vtedy.keď boli na vrchole svojej slávy, ale asi ich potrebovali, aby sa zbudila pozornosť na ten konkrétny program.
Obecenstvo bolo pohoršené a vyjadrovali sa k tomu a oni sa smiali, že pili zafarbenú vodu, ale prikázali im to, lebo musia mať imidž svetákov. Herci na javisku hrajú, speváci hrajú všade, Elán mal imidž úspešných umelcov! A teraz sa Slovensko otočilo proti nim. Ja ich neobhajujem nebola som fanúšik Elánu. Ja som fanúšik spravodlivosti. Neviem či budem pravdu celý život obhajovať, lebo je to ťažké, ale teraz sa mi zazdalo správne nájsť slová, ktorými som to napísala.
Nevnucujem vám svoju pravdu, povedzte aj vy svoju, do diskusie, alebo dajte svoj článok. Pekne prosím, slušnými slovami bez agresivity.
Pekný deň želám!