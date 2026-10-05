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5. okt 2026 o 17:16
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Ivan Bátory, muž so slávnym priezviskom

Historické slávne priezvisko Bátory si prizdobil športovými výkonmi.

Eva Gallova
Eva Gallova Bloger
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Ivan Bátory bol jedným zo skvelých športovcov, jeho disciplínou býval beh na lyžiach. Reprezentoval Slovensko na Zimných olympijských hrách. Je prvý slovenský muž, športovec, s piatimi štartmi na ZOH.

Športu sa venoval od roku 1993 do 2011. Vyštudoval na Fakulte telovýchovy a športu v Banskej Bystrici.

Prvý veľký športový úspech mal na Majstrovstvách sveta juniorov v behu na lyžiach vo švédskom meste Gallivare, v marci roku 1995. Umiestnil sa na 2. mieste na 15 km klasickým štýlom. Mal 19 rokov a bol to obrovský úspech.

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Po tomto úspechu prišli ďalšie víťazstvá, viackrát stál na stupni víťazov.

Na ZOH sa prezentoval v rôznych súťažiach. V Nagane v r. 1998 bol členom štafety Slovensko 4x 10 km. Vo Vancouvery štartoval technikou s intervalovým štartom. Vynikolv zlatých časoch úspechov slovenských športovcov v lyžiarskom bežeckom športe.

Teraz možno sa niekto zamyslel, aké má výročie tento športovec. Asi nijaké, ja o ňom píšem, lebo som objavila jeho priezvisko na zvončeku domu na hlavnej ulici, kade denne chodím.

Tu býva taký slávny človek? Veru tu býva!

V dnešnej dobe je ľahké zistiť o človeku skoro všetko. Umelá inteligencia vie a rada odpovie. Pánovi Bátorymu ďakujeme, že reprezentoval Slovensko, priniesol slávu aj krajine aj sebe, aj historickému priezvisku.

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My už nevie, aký mocný rod boli Báthoryovci, alebo sa mohli podpisovať aj Bátori. V Rakúsko-Uhorsku roky ba stáročia bolo šesť mocných rodov na rôznych koncoch krajiny s týmto priezviskom. V r. 1550 sa sobášom spojili dva veľké rody a odvtedy od nich nebolo mocnejších. Priezvisko je na celom Slovensku živé. My sme kráľov nemali, ale jeden Bátory bol poľský kráľ. Ktorý? AI vie!

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Prajem pekný deň a príležitosť nadobúdať vedomosti. Majte sa!

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Eva Gallova

Eva Gallova
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  • Počet článkov:  522
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  • Páči sa:  2 588x

Píšem o živote a plnokrvných ľuďoch. Postavy skladám z uveriteľných čriepkov, aby vyzerali ako živé. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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