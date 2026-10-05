Ivan Bátory, muž so slávnym priezviskom

Ivan Bátory bol jedným zo skvelých športovcov, jeho disciplínou býval beh na lyžiach. Reprezentoval Slovensko na Zimných olympijských hrách. Je prvý slovenský muž, športovec, s piatimi štartmi na ZOH.
Športu sa venoval od roku 1993 do 2011. Vyštudoval na Fakulte telovýchovy a športu v Banskej Bystrici.
Prvý veľký športový úspech mal na Majstrovstvách sveta juniorov v behu na lyžiach vo švédskom meste Gallivare, v marci roku 1995. Umiestnil sa na 2. mieste na 15 km klasickým štýlom. Mal 19 rokov a bol to obrovský úspech.
Po tomto úspechu prišli ďalšie víťazstvá, viackrát stál na stupni víťazov.
Na ZOH sa prezentoval v rôznych súťažiach. V Nagane v r. 1998 bol členom štafety Slovensko 4x 10 km. Vo Vancouvery štartoval technikou s intervalovým štartom. Vynikolv zlatých časoch úspechov slovenských športovcov v lyžiarskom bežeckom športe.
Teraz možno sa niekto zamyslel, aké má výročie tento športovec. Asi nijaké, ja o ňom píšem, lebo som objavila jeho priezvisko na zvončeku domu na hlavnej ulici, kade denne chodím.
Tu býva taký slávny človek? Veru tu býva!
V dnešnej dobe je ľahké zistiť o človeku skoro všetko. Umelá inteligencia vie a rada odpovie. Pánovi Bátorymu ďakujeme, že reprezentoval Slovensko, priniesol slávu aj krajine aj sebe, aj historickému priezvisku.
My už nevie, aký mocný rod boli Báthoryovci, alebo sa mohli podpisovať aj Bátori. V Rakúsko-Uhorsku roky ba stáročia bolo šesť mocných rodov na rôznych koncoch krajiny s týmto priezviskom. V r. 1550 sa sobášom spojili dva veľké rody a odvtedy od nich nebolo mocnejších. Priezvisko je na celom Slovensku živé. My sme kráľov nemali, ale jeden Bátory bol poľský kráľ. Ktorý? AI vie!
Prajem pekný deň a príležitosť nadobúdať vedomosti. Majte sa!