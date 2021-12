Je ľahké darovať 500 euro

Dopredu vedeli, že koalícia sa nespojí v žiadnom názore a nedokáže ťahať za spoločný koniec, preto darovanie peňazí dôchodcom nebude odhlasované, neprebehne, nestane sa.

Predtým bojovala opozícia proti koalícii, teraz už nie je jednota ani medzi svojimi. Nielen vo vnútri koalície bojujú strany medzi sebou, ale aj vo vnútri strán prebieha boj. Možno je jedno, či nápad bol dobrý, alebo zlý, dôležitý je boj a presadiť si svoje. Žijeme časy individualizmu a nikto s nikým nedokáže spolupracovať.

Pravda je taká, že dôchodcom by sa pomoc zišla, ale každý vie, že že tie peniaze by potom inde chýbali. Zišli by sa aj v zdravotníctve a chýbajú aj inde. Neodvážim sa vymenovať všetky miesta, kde chýbajú u nás peniaze. Vlastne chýbajú, úplne všade.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jedno ministerstvo si oddýchlo, minister financií nepríde o tú veľkú sumu.

Bolo to len gesto.

Ale možno aj gesto bolo na niečo dobré, upriamilo pozornosť na problémy dôchodcov a nasledujúci krok bude skutočný čin.