Korienky zatiaľ nemusíme jesť

Pravda je taká, že v krajine je dosť chudoby, ale všetci nežobreme. Iba tento pri bráničke a okamžite som ho fotila. Vysoký je asi meter a niečo.

S chudobou, biedou a nedostatkom sa stretávame, ale aj to vie každý, že ľudia vyhadzujú jedlo do kontajnerov. Nemám to potvrdené, na vlastné oči som také niečo nevidela. Mal by sa spraviť prieskum.

Vlastne ten prieskum sa robí. Robia ho medvede, chodia do kontajnerov. Ich častý výskyt okolo nich ukazuje, že je v nich dostatok jedla, ktorým sa zasýtia. Oplatí sa im prísť medzi ľudí každý deň, táto iná strava im zavoňala a ľahšie sa získa, čaká na mieste a nesnaží sa ujsť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Medvede sú všade.

Boli sme v Betliari, je tam veľmi pekný kaštieľ, mohli ste ho vidieť v televíznom seriáli 1890. Budova je honosná a priestranná, je v nej veľa exponátov, umeleckých aj zoologických.

Majitelia museli byť nadšení poľovníci, skolili veľa zvierat a dali ich vypchať. Mali sme na to odborníkov už vtedy, tie zvieratá sú ako živé. Roky sú z nich návštevníci potešení, dokonca prekvapení.

Skupina sa presúvala chodbami, celkom sme boli natesno, keď niekto vykríkol: Aha, medveď!

Bol tam, takmer na dotyk, stál na zadných labách, veľký, hrozivý a ceril zuby. Návštevníci, ktorí ho zbadali na poslednú chvíľu, uverili, že je naozaj živý a odvážil sa až do kaštieľa vojsť.

Zľakli sa, v dnešnej dobe sa ľakáme všetkého. Bojíme sa hladu, nadchádzajúcej zimy bez plynu, ani drevo na kúrenie už nedostať, je na poradovník.

Toto všetko nás ohrozuje a ešte aj medvede chodia až do domu. Napríklad v Očovej stál pred obchodom a u nás ráno o piatej bol na zastávke, na kraji dediny.

V súčasnosti už nechodí, náš starosta dal na zastávku pod zámkom umiestniť solárnu lampu, ktorá zažiari, ak sa priblížia ľudia, alebo napríklad medveď.

Ráno o piatej sú ľudia rozospatí, pomaly sa blížia, nechcem povedať, že s nevôľou, lebo viem, že každý sa teší ak má zamestnanie, aj keď pracovná smena začína o šiestej ráno. Ale zase nikto nevíta ak mu pri nastupovaní do autobusu asistuje medveď.

Preto ľudia uverili, že aj do kaštieľa vošiel, tam mali vždy najviac jedla. Vypchatý medveď doplatil na svoju drzú odvahu. Pán Andráši mu to spočítal.