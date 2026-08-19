Ľaváci majú v auguste sviatok

Nie je ich veľa, iba 11% populácie. Napriek tomu ľaváci minulosti sa prepracovali medzi najslávnejších ľudí. Napríklad Leonardo da Vinci, Leonardo Buonarroti, slávni maliari, zároveň sochári.
Hudobný skladateľ Ludvig van Beethoven, aj slávni hudobníci novej doby, Ringo Star, Phil Colins, Paul Mc Cartney, Bob, Dylan, Jimi Hendrix, herec Tom Criuse.
Fyzici Alebert Einstein, Isac Newton, slávny Bil Gates. Prezidenti Barack Obama, Bill Clinton, politik Winston Churchill, britský princ Wiliam, športovci Pelé, Lionel Messi, Rafael Nadal.
Byť ľavoruký, je väčšinou nevýhoda, ale v športoch jeden na jedného je to výhoda. Pri takomto súperovi sa musia viac koncentrovať a mávajú tým pomalšie reakcie. Napríklad tenis a iné športy.
Ľaváci majú lepšie prepojenie medzi hemisférami, ide im to rýchlejšie, vďaka tomu dokážu riadiť niekoľko činností súčasne bez straty koncentrácie. Pre niekoho to môže byť výsada.
V mnohých kultúrach sa traduje, že ľavý je horší ako pravý. V anglickom jazyku slovo right znamená vpravo, ale aj správny. Aj v slovenčine ak sa povie, že on je ľavý, znamená hlavne nešikovný, až v druhom význame sa to vzťahuje na ľavú ruku. V maďarskom jazyku je rozšírené priezvisko Balog, čo znamená tiež ľavý a nie je to prvoplánovo ľavák.
V detstve som veľa rozmýšľala na ľavákmi, asi som poznala takého žiaka a zdalo sa mi to veľmi ťažké. Skúšala som písať ľavou rukou, chcela som to dokázať a venovala som tomu dosť veľa času. Potom som usúdila, že ako dobre, že ma také niečo nepostihlo, lebo taký má ťažký život v škole, pravdepodobne aj neskoršie, možno aj po celý život. Predstavte si, že v nie dávnej minulosti sa písalo plniacim pero, a ľaváci pisár si čerstvo napísaný text okamžite rozmazal rukou, lebo sa tomu dalo ťažko vyhnúť. Atrament pomaly schol a smer písma bol prispôsobený pravákom.