Lietadlo narazilo do mrakodrapu

V butiku sa o tom rozprávali mladí ľudia a ja som si myslela, že hovoria o počítačovej hre. V tom čase mládež hrávala práve dobrodružné, až hororové hry takého typu.
Žiaľ, bola to pravda, pre každého veľmi nepochopiteľná pravda. Potom narazilo druhé lietadlo do mrakodrapu a potom ešte dve ďalšie sa o to isté pokúsili.
Obrovský mrakodrap začal horieť, hasiči, záchranári išli zachraňovať nielen budovu, ale ľudí. Vedeli, do akého nebezpečenstva idú. Zomierali tam, zomrelo veľa ľudí. Tí, ktorí im išli pomáhať, tí, ktorí tam pracovali, aj tí ktorí tam boli v tej chvíli náhodne.
Štatistika pozná to veľmi veľké číslo ľudí, ktorí zomreli, ja to nedokážem napísať.
Kto to spôsobil?
Boli to ľudia z arabského sveta, ktorí tak veľmi nenávidia inovercov, že by ich chceli zabíjať a aj zabili. Popri svojej nenávisti tam chcú žiť, aj žijú. Aj vtedy aj teraz.
Vyštudovali tam, napríklad tí štyria piloti údajne študovali v USA. Predpokladám že piloti majú dobré platy a mali tam dobrý život. Predsa tak veľmi nenávideli Američanov v tom mrakodrape, že ich pripravili o život, priali im aby horeli za živa, aby umierali v hrozných mukách.
Čo k tomu dodať, ako sme to spracovali v sebe? Doteraz je to nespracované, príšerné. Alebo takmer zabudnutá udalosť.
Zmenilo sa odvtedy niečo zásadné? To veru neviem. Sú inštitúcie, ktoré pracujú na tom, aby sa zmiernila nenávisť synov Abraháma.