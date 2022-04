Miroslav Zikmund - tretia cesta

Píše sa rok 1991. Osvedčená značka H+Z sa pre zdravotné dôvody teraz nedá použiť. Bude to ťažké. Aké to bude cestovať osamote? Akou dopravou, kto to financuje? O tejto ceste je málo verejných informácií, ja som nenašla.

Cesta je naplánovaná do Japonska.

Pagoda

Japonská maľba na porcelán.

Tento umelecký kúsok je v našej rodine, zakúpený bol v Prahe, medzi dvomi svetovými vojnami. Mne sa veľmi páči, typická Japonka.

V roku 1992 podnikol cestu do Austrálie v roku 1994 na Nový Zéland, zase sám.

Stará fotografia z Austrálie

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Klokan vo výskoku

Nasleduje nová cesta. V r. 1996 podnikol expedíciu na Sibír s dokumentaristom Milanom Maruškom. Nakrútili dokumentárny film ,,Sibíř - peklo, nebe, ráj".

Jagavá, mrazivá Sibír

Sibírsky pastier

Z cesty na Sibír sa s dokumentaristom vrátili a o tri roky, v r. 1999 H+Z prevzali z rúk prezidenta Václava Havla medailu ,,Za zásluhy".

Zikmund sa vybral ešte na Srí Lanku v r. 2000, zase sám, lebo zdravotný stav Jirku sa nezlepšil, práve naopak.

Slony na Cejlóne

Pokračoval v ceste na Maldivy a do USA.

Krásne pláže na letoviskách, tyrkysové more, modrá obloha

Na ďalšiu expedíciu sa už nevybral, mal 81 rokov. Ale je známa jedna príhoda po ceste z Japonska, keď sa viezli loďou cez rovník. Na rovníku sa tradične robí Neptúnov krst, podrobili tomu aj Miroslava Zikmunda. Bola to zábava a zážitok. Fotografiu z tej doby som nenašla, ale pozrite si záber z týchto čias.

Neptúnov krst na rovníku v dnešnej dobe

Značka H+Z, tú poznalo celé Československo a všade, kam sa dostali preklady ich kníh, kde premietali ich filmy, celovečerné, alebo dokumentárne. Spolu napísali 22 kníh a Zikmund sám 6 kníh, nakrútili 4 filmy a veľmi veľa dokumentárnych.

V r. 2003 zomrel Jiří Hanzelka, Zikmundov, spolucestovateľ, kamarát, parťák a takmer brat. Zikmund povedal, že mu je hrozne, vždy boli spolu. Taký obrovský smútok a stratu nepocítil, ani keď mu zomrel brat. Zomrel 15. febr. a v tom istom roku Miroslav Zikmund dostal čestný doktorát Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

Miroslav Zikmund žil vo svojej vile s knižnicou, ktorá sa stala verejnou knižnicou. Ostalo tam všetko ako za jeho života, všetky knihy, cestopisy, ktoré napísali dvaja cestovatelia, aj iné, ktoré vlastnili. V r. 2009 sa tešil dobrému zdraviu.

V roku 2014 prezident Českej republiky Miloš Zeman udelil Rád Tomáša Garrigua Masaryka. V tom istom roku nakrútili životopisný dokumentárny film ,,Storočie Miroslava Zikmunda v trvaní 1h. 37 min. Dátum premiéry 4. sept. 2014.

Na ďalšej fotografii má Mirek Zikmund 99 rokov, v r. 2018

V roku 2019 mal 100 rokov a Česká pošta vydala známku na jeho výročie a počesť H+Z slávnych cestovateľov.

Poštová známka na počesť H+Z je v Múzeu juhovýchodnej Moravy, pri známke stojí jeho syn, mal 64 rokov.

Na známke je dvojica cestovateľov, z prvých rokov expedície, sú v krátkych nohaviciach, ktoré boli pre nich typické, na zábere sú so striebornou tatrovkou.

V čase vydania známky Hanzelka bol mŕtvy, ale Zikmund žil, mal sto rokov a nestáva sa, aby vydali známku s podobizňou žijúceho človeka.

Na oslavu sa nedostavil, možno by to nezvládol, usporiadatelia nechceli riskovať následnú reakciu na námahu, ktorú mohol vyvolať dav ľudí, náročné fotenie a hocičo iné, čo storočnému človeku mohlo uškodiť.

Preto pózovať pri známke pozvali jediného syna, ktorý raz povedal, že ho poznal len z jeho kníh.

Dá sa to pochopiť, život cestovateľa bol veľmi plný, vyťažený cestami, písaním a filmovou tvorbou o cestách. Určite sa od neho očakávalo, že bude prezentovať svoje cesty a obyvateľom priblíži, čo nemohli sami absolvovať a on to vedel pútavo podať.

Sláva často oberie o rodinný život. So synom nebývali v spoločnej domácnosti, ani nežili v tom istom meste, nemali kedy sa spoznať. Posledné dva roky patril medzi najstarších ľudí republiky.

Zomrel v r. 2021, vlani, 102 ročný, ale koronavírusova doba mala prvé a hlavné miesto v správach, preto prehlušila zvesť, že zomrel veľký človek.

Plzenský magistrát vyvesil smútočnú zástavu na budovu, aby oznámil, že zomrel plzenský rodák.

Na poslednú cestu odišiel legendárny český cestovateľ, spisovateľ, fotograf, filmár, inžinier Miroslav Zikmund.

Múzeum juhovýchodnej Moravy v Zlíne, kde dlhé roky žil, vyložilo kondolenčnú knihu, do ktorej sa smútiaci ľudia podpisovali a vyjadrili pocit straty.

Precestoval svet so svojim spolupútnikom, s ktorým sa zoznámili na schodoch vysokej školy a nadviazali priateľstvo.

Snívali o cestách spolu ležali v mapách, hltali cestopisy, učili sa cudzie jazyky, spolu ovládali osem jazykov. Po skončení vysokej školy nastúpili do koprivnickej Tatrovky a tam začali príbeh ciest, ktorými vydali svedectvo o svete, ktorý sme my nemohli spoznať a už neexistuje.