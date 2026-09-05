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5. sep 2026 o 11:36
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Nie som Elánista

ale aká protielánska nenávistná nálada sa strhla ma prekvapuje

Eva Gallova
Eva Gallova Bloger
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Nebola som nadšencom a fanúšikom Elánu, lebo sme boli džezmeni a zakladali sme si na tom, ako mladí a praví nadšenci pre jazz.

Nie som si istá či tú nenávisť vyvolal pochvalný článok na blogu, alebo to, že bol nový, posledný koncert.

Videla som predvčerom, či kedy, ľudí z našej dediny, ako išli s dekami, manželkami a deťmi k autám. Idú asi ďaleko. Kam ste sa vybrali, opýtala som sa poniektorých a všetci kričali, že na Elán. Teda asi idú na koncert.

Neskôr som sa dozvedela, že ten koncert sa koná dosť ďaleko od našej dediny, ktorá je na strednom Slovensku.

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Ja viem za oných čias išli kvôli Elánu až do Prahy, ak bolo treba, boli obľúbení až zbožňovaní. Vtedy som si s neľúbosťou uvedomila, že aj nechtiac viem všetky ich pesničky spievať, lebo znejú všade, aj v pionierskom tábore na pionierskej diskotéke. Vtedy som ich vzala na milosť a aj teraz, ak to hrajú, tak spievam. Prečo nie?! Džez sa veľmi zmenil, takýto nemám veľmi rada, ale tolerujem.

Neviem, či nenávisť sa týka Elánu, alebo len Joža Ráža. Nie je to to isté. Alebo áno?

Pamätám si, že keď hrali v USA pre Slovákov, že na koncert cestovali kilometre aj deti, potomkovia, ktorí sa nenarodili na Slovensku, ale ich rodičia si Elán púšťali, ak im bolo ťažko, ale aj ak im bolo dobre. Elán bola liečivá náplasť na starosti aj v radosti.

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Úspech bol obrovský aj tam, aj v Prahe na Letné. Teraz som si pozrela nahrávku a videla som nadšený dav, radosť na tvárach, ruky hore.

Na Slovensku je vždy prítomná nenávisť voči úspešným? Áno, aj Sagan keď bol svetom obdivovaný a uznávaný a doma ho zasiahla nenávisť, ohováranie, podceňovanie. Majú tí úspešní chlapi nejako priveľa zlých vecí v povahe? Svet ich obdivuje pre to čo dokázali, Slováci riešia iba povahu?

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Človek sa má vnímať komplexne, dobré aj zlé na jednom dvore býva. Odporúčam, vážiť si to, čo človek dokáže a dokázal!

Eva Gallova

Eva Gallova
Bloger 
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  • Počet článkov:  517
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  • Páči sa:  2 560x

Píšem o živote a plnokrvných ľuďoch. Postavy skladám z uveriteľných čriepkov, aby vyzerali ako živé. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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