Puškina ženy milovali

Aleksander Sergejevič Puškin 1799 - 1837

Samozrejme, milovala ho platonicky, bol dávno po smrti. Aj ja som ho milovala. Prečo ten minulý čas? Veď napísal krásne básne a to je navždy. Veľmi veľa básní napísal, písal ich celý život. Tento článok, nie je životopis básnika, ani rozbor jeho diela. Iba malé zamyslenie o vtedajšom živote, ktorý dosť nechápem a neviem prijať a súhlasiť.

Obdivovala som Puškina.

Pravda je, že nežil dlho. Narodil sa v roku 1799 a zomrel v roku 1037. Mal 38 rokov a zomrel v súboji, čo je neskutočné! Teraz odborníci tvrdia, že strelná rana, na ktorú zomrel, nebola smrteľná, ale lekári vtedy nemali skoro žiadne lieky a jeho rana sa infikovala a zapálila.

Básne, ktoré sa s pietou uchovávajú sú hrdinské, ľúbostné, lyrické, epické, naozaj písal všetko a vynikajúco. Vytvoril novodobý, ruský básnický jazyk. Jeho dielo udivuje všestrannosťou, obsahovou hĺbkou a bohatstvom foriem.

Ženy oceňujú jeho skvelého Eugena Onegina. Bol to zlý chlapec, darebák, ktorý ženy konzumoval, použil a zahodil, ale nemiloval. So smiechom a opovrhnutím zahodil list od nežnej, mladučkej Tatiany.

To mu čitateľky nevedeli odpustiť.

Tatiana sa stala synonymom dievčenskej, nežnej nevinnej duše. Mala pocit, že mu svoj cit vysvetlí v liste.

Je máj, lásky čas, viďme, ako to bolo.

Je sama. Ticho. Luny svit.

O lakeť oprúc sa píše.

...počúva srdca túžby vrelé,

Za to že dôverčivá je...

Nesprávne plaché šepotanie...

Kto vnukol vravu bláznivú,

Lákajúcu a plnú biedy...

Neodolala šepotu srdcu, bláznivému vnuknutiu a napísala list plný citu:

Ja list vám píšem - no a čože?

Čo môžem riecť ja listom tým?

Váš rozsudok ma teraz môže

potrestať opovrhnutím.

Pravdaže, aj to urobil, mladým naivným dievčaťom opovrhol. Potom, keď sa vydala a uvidel ju na plese v drahej róbe, ako manželku bohatého, vysoko postaveného pána, vtedy ju veľmi chcel. Pozde! Pre ňu to nebolo zadosťučinenie, jej duša bola zranená, navždy.

Vlastne ako to bolo ďalej?

Ďalej celý národ, alebo aspoň ženy ho nenávideli. Teda Eugena Onegina, ale asi aj Puškina, že toto dopustil, vymyslel a napísal.

Keď zomrel v súboji, v dueli, bolo všetko odpustené a miloval ho celý ruský národ a myslím že celý svet.

Mal súboj za česť svojej ženy, ktorá podľa tvrdení zvodcovi nepodľahla, bola v tom nevinne. Raz sa s ním stretla, aby mu vysvetlila, že nech jej dá pokoj a nemá sa k nej tak nemiestne správať a ostentatívne ju zvádzať zakaždým, keď sa spolu stretnú v spoločnosti. Mala so sebou dôveryhodnú dámu, ktorá odprisahala, že ich nenechala bez dozoru ani na sekundu. O ňom mali všetci zlú mienku, bol záletník.

Natália Puškina milovala.

On zomrel, tým pádom neviem, či jej česť očistil. Ktovie, či v tých dlhých chvíľach bolestného umierania a trápenia sa, zdal rodine, ktorá to s ním prežívala, žene a štyrom maličkým deťom súboj kvôli cti potrebný. Natália mala dvadsaťpäť rokov.

Puškin bol dvoran na cárskom dvore, vtedy sa hovorilo, že preto ho cár pozval k dvoru, aby mohol denne vidieť jeho krásnu Natáliu a nadbiehať jej. On nechcel trčať na cárskom dvore, chcel písať, tvoriť.

Keď zomrel, jeho žena s deťmi dostala od cára isté malé prostriedky na život. Nevedeli z toho vyžiť. V dochovaných listoch končila list tým, že jej sviečka dohorieva a nemá peniaze na druhú. Hrozné, nie?

Eugen Onegin je dobre napísané emotívne dielo, poslúžilo aj ako námet opery, ale spoznávame ho aj v iných žánroch a moderných filmoch doteraz. Začal ho písať v roku 1823, na budúci rok to bude sto rokov. Vymyslel si ten príbeh, alebo odpozoroval? Možno to bolo bežné správanie sa vo vtedajšej vysokej spoločnosti?

Hneď od vydania Eugena Onegina v r. 1832 bola Tatiana hrdinka, obdivovaná národom roky, desaťročia, ba možno ostane navždy. Matky svojim dcéram dávali meno Tatiana. V tom roku sa sa oženil s najkrajšou ženou vtedajšieho Petrohradu, Natáliou Nikolajevnou Gončarovou.

Natália Nikolajevna Gončarova 1812- 1863

Ja som milovala a obdivovala Puškina, ale môj cit sa nedávno zatriasol. Nie kvôli jeho básňam, sú skvelé. Veď podľa jeho diel vzniklo 17 operných diel a 2 balety, námety prešli do iného žánru a pozná ich celý svet, nielen tí, ktorí milujú básne.

Dozvedela som sa z Google, že spával s obidvomi sestrami, svojej krásnej manželky Natálie. Obidve slobodné sestry sa nasťahovali do sestrinej domácnosti, pomáhali jej, od sobáša bola skoro stále tehotná. Ich brat im pomáhal finančne, lebo Puškin nebol bohatý a u cára nebol obľúbený. Spával s Jekaterinou, s ktorou sa oženil d´Antés, duelant, ktorý zasiahol Puškina.

Jekaterina Nikolajevna Gončarova, vydala sa za baróna D´Antésa, v čase, keď sa dostal do sporu s Puškinom a zasiahol ho smrteľnou strelou.

Ba aj s druhou sestrou, Aleksandrou, ktorú volali Ajša, Puškin udržiaval milenecký vzťah.

Nie veľmi dávno boli vydražené jeho zápisky, ktoré to odhaľujú. Tam si zapisoval a čísloval milenky. Ajša bola číslo 133, ale nechcem pripustiť, že Puškin bol taký. Tajnými cestičkami boli zápisky vyvezené za oceán a draho predané.

Ajša - Aleksandra Nikolajevna Gončarova, portrét sa nachádza v kaštieli v Brodzanoch na Slovensku, kde Ajša žila s manželom a mali sídlo aj vo Viedni. Bývala u nej aj jej sestra Natália Puškinová s deťmi, kým sa druhýkrát nevydala za druhého manžela Lanského.

Neviem, či vtedy o tom niekto vedel, aké mali vzťahy. Ten duel mohol byť z dvojitej príčiny, kvôli dvom ženám, manželke aj milenke. Francúzsky barón D´Antés bol dvojitý sok. Puškin duel zrušil, keď sa dozvedel, že sa z nich stanú švagrovia. D´Antés súhlasil, ale neskôr on vyzval Puškina na súboj.

D´Antés

Zlé jazyky hovorili, že čakal na poštu, v ktorom mu mala prísť objednaná retiazková vesta, ktorú si obliekol pod košeľu. Bola nepriestrelná. Puškin strieľal druhý, už ležal na zemi a soka trafil do hrude. Sok ostal zranený iba na ruke, ktorú zdvihol pred seba a povedal, že strela sa odrazila od gombíka na hrudi.

Smrť na svitaní

Lekári rozhodne odmietajú túto možnosť. V tom prípade by ho bol zabil gombík. Klamali aj pri súbojoch.

Alexander Sergejevič Puškin bol známy duelant, hoci to cár prísne zakazoval a bol za to trest smrti, ktoré sa mohlo zmierniť na vyhnanstvo. Na súboj vyzval za svoj krátky život 130 krát. Uskutočnilo sa z toho päť súbojov, štyri bez zásahu, piaty bol krvavý sa so smrteľným zásahom.

Súboje boli vždy kvôli cti, inakšie povedané pre manželské nevery, podvádzalo sa vo veľkom.

Možno takto podvádzali všetci, možno vtedy to bolo tak.

Ale dotklo sa ma to, romantický básnik to nemal robiť.

Veľký básnik bol označený za božský fenomén, ale ako človeku to nezabezpečilo bezchybnosť v jeho činoch.