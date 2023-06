Vtipy, ktoré Noé nechcel zobrať do bárky, že sú neslušné

V bytovke sa zasekol výťah. Privolaný opravár, skôr ako začal spúšťať kabínku kričí do šachty: ,,Je tam tehotná žena?" Z výťahu sa ozve: ,,Ešte nie, vydržte troška, už to bude!"

Pán Horman, starší muž zomiera v nemocnici. Hrudník má ako vo zveráku, pľúca slabo fungujú, srdce nezvláda tempo, ale stále otáča hlavu za mladou sestričkou. ,,Pán doktor, zomieram," vraví lekárovi. ,,Ale keby tá pekná sestrička bola ku mne milá, možno by sa mi splnilo posledné želanie pred smrťou." ,,Čo máte na mysli?" ,,Viete pán doktor, malé nežnosti v posteli." Doktor sa iba uškrnie a pomyslí si, že starý nemravník, aj pred smrťou na to myslí. Povie sestričke, aby si dávala pozor, lebo ju starý smilník stiahne do postele. Sestrička sa tiež len uškrnie a poznamená, že má menzes. Doktor ide domov, sestrička má nočnú. Ráno o siedmej doktor nastupuje do práce a na chodbe koho to vidí chodiť rezkým krokom? ,,Pán Horman, vy ste zázračne vyzdraveli!" hovorí mu. ,,Jasné, po takej výdatnej transfúzii krvi som musel!"

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dcéra má svadbu, sedia pri svadobnom stole, dojedli večeru. Matka sa prihovorí dcére: ,,Miriam, vie tvoj novomanžel, že si s nejakými mužmi spala?" ,,Nie mamička, on verí na to, že až po svadbe má byť prvý sex." Aha, tak z tej misy si vezmi menšie jabĺčko a strč si ho tam!" ,,Ale mamička, to ..." ,,Neboj sa, ja som si tam vtedy strčila menšiu dyňu a dobre to dopadlo."

Marušku poslala macocha po jahody a bol január. Išla k dvanástim mesiačikom, aby jej pomohli. Poradili sa medzi sebou, potom povedali, že súhlasia, ale na oplátku im musí Maruška podržať. Tak dobre, ak musí, tak poďme do toho. Vyšantili sa a december jej dáva jahody, že on je posledný, môže ísť k macoche. Lenže Maruška hovorí, že to bolo deväťkrát, nie dvanásťkrát, kde sú tí zvyšní traja? ,,Maruška, ale veď vieš, jún, júl a august sú teplí!"

Učiteľka matematiky na strednej škole oznamuje študentom, že zajtra sa píše písomka. Absencie neuznáva, ani úmrtie v rodine, ani svadby. ,,A čo sexuálna vyčerpanosť?" pýta sa študent. ,,Neuznáva sa, budeš písať ľavou rukou!"

Som taký skazený, pijem, fajčím, prefiknem každú, ktorá mi príde do cesty, rozmýšľa mladý muž. Prídem do pekla. Ale podľa doterajších skúseností s každodennými horúčavami vidím, že mi to nerobí dobre a myslím, že to v pekle nevydržím. Musím sa naozaj polepšiť, ešte mám čas zmeniť sa!

Viac neslušných vtipov som nenašla, neviem kam ich Noé zapatrošil, takže dám politicky nekorektné vtipy, ktoré sú všade poruke.

Robil sa sociologický výskum súbežne v niekoľkých krajinách. Položili otázku: Aký je váš názor na nedostatok jedla v iných častiach sveta? Nastal problém, lebo v Afrike nevedeli čo je jedlo. V Západnej Európe nevedeli čo je nedostatok. Vo Východnej postkomunistickej Európe nevedeli čo je váš názor. V Spojených štátoch severoamerických nevedeli čo sú iné časti sveta.

Apollo pristálo na Mesiaci a astronauti rozčúlení vysielajú na Zem. -Hjustn, Hjustn, máme problém. Rusi pristávajú na Mesiaci. Čo máme robiť? -To nie je možné. Pokračujte normálne v programe! Ďalší deň. - Hjustn, Hjustn, Rusi pristáli a hneď začali natierať Mesiac na červeno. Čo máme robiť? - Pokoj chlapci. Vezmite si tabletku na upokojenie, to bude halucinácia. Po pár dňoch začína mesiac červenať. - Hjustn, Hjustn, skoro celý Mesiac už natreli na červeno. Čo máme robiť? - Žiadnu paniku, všetci naši špecialisti pracujú na riešení. Počkajte! A ďalší deň. - Hjustn, Hjustn, to je koniec! Celý Mesiac je už červený! - Naša chvíľa prišla, chlapci. My sme na všetko pripravení. Otvorte box 43Bx. Vnútri nájdete štetec a vápno. A píšte: Coca-Cola.

Na Transsibírskej magistrále z Moskvy do Vladivostoku zastavil vlak v poli. Sprievodkyne upozorňujú cestujúcich, že nemajú vystupovať, vlak sa hneď pohne. Ale nič sa nedeje, hodina prešla, je čierna tma, len celkom vpredu svieti nejaký lampášik. Mladému mužovi to nedá, nenápadne vystúpi a zakráda sa popri dlhánskom vlaku k svetielku. Vidí, že všetci sedia na zemi, rušňovodiči, zopár sprievodcov, hlavy dokopy a vyjednávajú. ,,Zdrávstvujte! Môžem sa opýtať čo sa stalo?,, Na zdvorilú otázku zdvorilá odpoveď je, že vymieňajú lokomotívu. Aha, ale už je to dlho. ,,Už sme vymenili. Za vodku!"

Stretnú sa dvaja bývalý kamaráti. ,,Ty teraz čo robíš?" ,,Ja nič!" ,,Aha a na ktorom ministerstve?"

Pred hodinárstvom stojí dlhý rad ľudí. Sme v päťdesiatych rokoch minulého storočia, pár rokov po ukončení druhej svetovej vojny, v ktorej nás oslobodil Sovietsky zväz. Okolo ide starenka a pýta sa čo tam čakajú. ,,Doviezli hodinky zo Sovietskeho zväzu," hovoria čakajúci. ,,Mňa tam pustite , ja spoznám moje hodinky, aj všetky hodinky, ktoré zobrali ruskí vojaci mojim príbuzným."

Stretnú sa Nemec, Francúz a Rus, vychvaľujú sa aké majú autá. Nemec hovorí, že má Mercedes, manželka má BMW a do zahraničia majú karavan. Aj Francúz sa chváli, že má Peugeota, žena má Renaulta, do zahraničia je pohodlnejšie cestovať vlakom. Aj Rus sa zapojí a vraví, že má Moskviča a žena chodí metrom. A do zahraničia ako chodíte? My s obľubou na tankoch.

Pani upratovačka odchádza z kancelárie ministra predčasne domov so spokojným úsmevom. Jej kolegyňa, ktorá upratuje na inom poschodí sa jej pýta, že či takto skoro odchádza z práce. ,,Ale, minister ma poslal domov. Asi nechce, aby som videla, čo zase zametá pod koberec!"

Rusi stoja v rade na vodku, ale rad je dlhý, neveľmi to napreduje a po dvoch hodinách sa jeden chlap naštvem že pre liter vodky, tu stojí už hádam aj dve hodiny a hovorí susedovi, že na toto sa môže vykašľať, veľmi nadáva a že ide zabiť Putina. Po dvoch hodinách je zrazu nazad a sused sa pýta, tak ako, zabil si ho? Ale čoby, tam je ešte dlhší rad!

Aké boli posledné slová básnika Majakovského predtým ako spáchal samovraždu? Nestrieľajte, súdruhovia!

Štátna veterinárna a potravinová správa žiada občanov SR v rámci ,,Výzvy o nahlásení prasiat, ktoré chovajú" aby prestali posielať zoznam poslancov!