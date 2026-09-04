Vtipy musia byť slušné?

Kým nebol Face book iba rodina vedela ak bol v rodine niekto hlúpy.
Pesimista vidí v tuneli iba tmu, optimista vidí svetlo a rušňovodič troch debilov vidí ísť po koľajniciach.
Lekár hovorí pacientovi, ktorý veľmi pije, že či čítal, že ročne zomrie 30 tisíc Švédov kvôli alkoholu. Čo ma po nich, čo som ja Švéd?
Jeden muž hovorí kamošovi: Počúvaj, prídem ti ja domov a žena v čipkovanom spodnom prádle ma čaká. Len som sa díval. Podala mi zamatovú stuhu, aby som ju zviazal a môžem robiť čo len chcem. A? Čo si urobil? Tak som ju zviazal a zbehol som sem na pivo.
Dve priateľky sa stretnú po rokoch. Prvá hovorí, že ty si ma oklamala! Povedala si, že Šaňo je boháč! Zle si pamätáš! Povedala som, že má viac peňazí, ako rozumu.
Blíži sa povodeň, všetci spevňujú breh a hrádzu len Botoš nepomáha. Starosta mu vraví, ty čo nepomáhaš ako ostatní? Pán starosta,ozve sa Botoš, mne sudca na súde zakázal, že sa nesmiem pliesť do ľudí, aj keby neviem čo vyvádzali.
Ja keď som smutná, ja musím umývať okná a je mi jedno čo si o mne myslia ľudia v autobuse.
Neviem si spomenúť na žiadny neslušný vtip. Skúšam ďalej.
Statný kamionista vojde do šenku na pumpe. V kúte sedí chudý utrápený chlapík, pred sebou má plný pohár piva. Chytí mu krígel a šup do seba. Chlapík sa rozplače. Veď neplačte, iba so žartoval. Kúpim vám okamžite pivo, krčmár už čapuje! Pravdaže plačem, nič sa mi nedarí! Ráno mi nezvonil budík, do práce som prišiel neskoro, šéf ma vyrazil, mám výpoveď. Vrátil som sa k autu, už tam nebolo, ukradli mi ho. Šiel som domov a v posteli som našiel ženu s najlepším kamarátom. Chodil som , blúdil kade-tade, zúfalo som rozmýšľal a prišiel som sem. Objednal som si pivo, nasypal som do neho všetky tabletky, ktoré som mal, že sa zabijem a do kelu, vy mi ho vypijete!
Ocko, ty si si prečo zobral mamičku? Tak vidíš! Ani to decko nechápe, prečo som si ťa vzal!