Vtipy, tipy, frky

Jano, prečo si myslíš, že ťa manželka už neľúbi? Neviem, je to len pocit. Vychádza z rôznych náznakov. Napríklad desiatu mi každé ráno balí do mapy sveta.

Na ulici sa stretnú dvaja muži. Kamarát môj, ty kde ideš s tým obrovským demižónom? Muž s demižónom odpovedá, že ide oslavovať zlatú svadbu. Akú zlatú svadbu, veď si sa ženil pred piatimi rokmi! Tak je, ale vieš čo, ja mám pocit, že toto manželstvo trvá už päťdesiat rokov.

Príde žena na políciu, že sa jej stratil manžel. Policajt sa pýta, čo mal oblečené. Žena vraví, že normálne, to čo vždy. Hnedé nohavice, hnedé topánky, sivú košeľu a červenú zásteru s bielymi bodkami.

Maliar abstraktných obrazov sa sťažuje kolegovi, že dáma, ktorej maľoval portrét, mu doniesla obraz nazad a ho prosí, aby jej zmenil farbu očí, lebo si kúpila kontaktné šošovky modrej farby a chce ich nosiť denne, tak aby to bolo v súlade s portrétom. A kamarát po povzbudivo, potľapká po pleci, že to nie je problém. Veď jej tie kukadlá premaľuj na modro, nech je z nej kočka! Nič jednoduchšie nemôže byť. Maliar s nim súhlasí, ale je tam jeden problém, on si nevie ani za svet spomenúť, kam tie oči na obraze namaľoval.

Juca, ty máš sukne čím ďalej tým kratšie. Táto je taká krátka, že to je už ako vtip. Vtip, smeje sa Juca? Všetci vieme že najlepšie vtipy sú tie krátke!

Táto mládež málo chodí pešky. Ja som aj tridsať kilometrov prešiel, lebo som vedel, že tam v krčme bude dobrá bitka. Druhý chlapík sa diví. Tridsať kilometrov si išiel tam? A nazad si tiež išiel pešky, pýta sa zadivený. Nie, z krčmy nás odviezla sanitka.

V čakárni u lekára sa zhovárajú dve ženy, o zdraví a o hygiene. Jedna hovorí, že jej názor je taký, že hygiena je najdôležitejšia. Ja napríklad nedovolím, hovorí nekompromisne, aby moje dieťa nejakí cudzí ľudia bozkávali. Druhá hovorí, že pravdaže, aj ona súhlasí s tým, ale je to ťažké, keď jej dcéra má už osemnásť rokov.

Vy ste ostali slobodný, lebo ste nestretli tú pravú, pýta sa muž so záujmom spolubesedníka. Nie, to je práve naopak, hovorí ten druhý. Zakaždým, keď stretnem peknú ženu, je pre mňa tá pravá.

Tóno, ako skončila tá hádka s tvojou ženou? Tak ako by mohla skončiť, sebavedome odvetí Tóno. Na kolenách po mňa prišla. Vážne? A čo povedala? Tak čo by mohla povedať? Vylez spod tej postele, ty flamender!

V neskorej nočnej hodine vidí muž na ulici chlapčeka. Povedz mi chlapec môj, nemal by si byť dávno doma, pýta sa chlapca. Prečo by som mal byť doma, vracia otázku rozšafne chlapček. Čo som ja ženatý muž?

Riaditeľ osloví zamestnanca, že ho dávnejšie pozoruje pri práci a vidí, že nedostatočne pracuje a od zajtra sa nebudú stretávať. Zamestnanec prejaví ľútosť a čuduje sa. Pán riaditeľ a prečo chcete opustiť firmu?

Pobozkaj ma, no pobozkaj ma ešte raz! Teraz, no tak! Čo toľko váhaš? Ale načo? Tu nás nikto nevidí.

Žena hovorí mužovi v posteli: Určite si mal predo mnou veľa žien. Mužovi sa už drieme a napomenie ju. Tak mlč a buď rada, že si sa dostala do finále!

Môžete mi poradiť nejakú hudbu k sexu, aby nebolo počuť, ako mi vŕzgajú kĺby? Len tak na 3 minúty...

Klient zoznamovacej agentúry sa s obavami pýta sprostredkovateľa, či si je istý, že vybraná dáma je mladá, pekná , z dobrej rodiny a z dobrého domu. Pane naozaj niečo z toho je presne tak, ako vy hovoríte. Najlepšie na tom je , že ešte k tomu ona je majiteľka toho dobrého domu. Zvážte to!

Do reštaurácie príde štátna obchodná inšpekcia na kontrolu. Odoberú vzorku jedla a kuchára sa pýtajú, kde sa vyučil za kuchára. Kuchár hrdo povie, že bol vojak z povolania a pri vojenskom cvičení sa nešťastne zranil, potom mu už nedávali zbraň, ale pridelili ho do kuchyne za pomocníka. A tam som sa vypracoval na kuchára, hrdo pokračuje. Vy máte ale šťastie, hovorí kontrolór zo Šoi-ky. Úplný zázrak, že kuchára, ktorý varí takéto jedlá nezabili.

Obyvateľ desaťposchodového paneláku sa potkol na schodoch a skotúľal sa až do prízemia. Niekto privolal záchranku a zranený muž sa statočne držal, aby neupadol do bezvedomia, lebo záchranárom chcel povedať dôležitú vec. Keď dorazili záchranári, jeden si všimol, že chlap sa snaží mu niečo povedať. Asi to, kto je páchateľ. Sklonil sa mu k ústam, aby rozumel. Muž ťažko hovoril, iba šepkal, ale očami naznačoval, že to čo vysloví je dôležité. 184 krát som sa otočil na schodoch, či veríte, či nie, povedal chripľavým šepotom zranený muž.

Pacienta po operácii previezli na izbu. Zobudí ho sestrička na to určená a on si hundre tlmeným hlasom, ach konečne je po všetkom. Pacient na druhej posteli mu povie, že nech sa neteší predčasne, jeho museli znovu otvoriť, lebo zistili, že mu v bruchu zabudli nožnice. Ďalší muž sa chváli, že v jeho bruchu zabudli tampón. Popred otvorené dvere prechádza chirurg a pýta sa: Sestra, neviete kde je môj klobúk?

Lekár prehovára do duše staršiemu pacientovi, že nemá tak veľa piť tej lacnej pálenky. Veľmi vám to škodí, už to máte nahnuté. Ak neprestanete piť, oslepnete. Musíte si vybrať! Pán doktor, vraví pacient, jak rozmýšľam, tak rozmýšľam, už som starý človek. Ja som už videl všetko na tomto svete, čo stálo za pozretie.

Muž ráno odchádza z domu, nastupuje do auta. Oco, oco, kričí syn a beží k autu. Zabudol si si doma peňaženku! Doniesol si mi ju, pýta sa otec. Nie, krúti hlavou chlapec. Ostala na stole, nič v nej nie je. Pozrel si sa? Pozrel, prikyvuje chlapec. Aj mama sa pozrela, aj sestra. Platobná karta tam ostala? Karta tam ani nebola, hovorí chlapec. Neviem kto ju zobral.

Winetou a slávny In Ču Čuna spolu jazdia na koňoch po asfaltke. Blížia sa k mestu. Vidia budovy, paneláky, továrenské komíny, peknú panorámu veľkého mesta. Pri ceste pred mestom je obrovská nepovolená skládka odpadu. Toto je čo, pýta sa Winetou. Spolujazdec mu odvetí: Vyzerá to tak, že tu začína civilizácia!

Biden s Putinom sa rozkmotrili, už nemajú na nič rovnaký názor, ale bolo aj tak, že sa pozhovárali a posťažovali, že sú zlé časy. Šíria sa politické vtipy o mne, hovorí Biden. Ja sa snažím zapisovať si ich, mám už plné 2-3 zápisníky. U nás je to také isté, pritaká Putin. Už ich mám plné 2-3 gulagy.

V Rusku je teraz bieda, dosť ľudí uteká z krajiny. Jednej významnej akademičke, vedkyni sa podarilo ujsť do USA. Dozvedeli sa novinári a hneď z nej ťahali podrobnosti, že teraz čo robí. Akademička sa prizná, že robí prostitútku. Novinár chce vedieť, že čo ona nato hovorí. Akademička vzdychne a nadšene povie: Éto boľšóje ščástie!

Putin tajne robí prieskum medzi obyvateľstvom v Moskve, Leningrade, potom sa dá odviezť na odľahlé miesto. Vidí chudobne oblečenú bábušku pred chalupou a pýta sa jej, či sa tu dobre žije. Ona usilovne prikyvuje, dobre, dobre.

Máte televízor?

Mám dva, jeden v kuchyni, druhý v izbe, vraví bábuška.

Aj rádio máte?

Máme a máme aj internet.

A viete vďaka komu to máte? Ja som Vladimír Vladimírovič Putin, ja som vám to umožnil.

Bábuška sa lepšie pozrie a nahnevá sa. Ty nie si Putin, kričí a hrozí päsťou. Ty si imperialistický špión. Keby si bol Vladimír Vladimírovič, vedel by si, že tu široko ďaleko nie je zavedená elektrika.