Pieter Brueghel st., zakladatel flámskeho konceptu prírody

Maliar zobrazuje krajinu ako niečo známeho a predznamenáva filozofické panteistické nazeranie na ňu tzn., že všetky veci ako aj príroda majú ten istý Boží pôvod. Pieter Brueghel st. je považovaný za zakladateľa flámskeho konceptu prírody, ktorý sa líši od nemeckého a talianskeho prístupu maľovania, najmä Benátskeho, kde sa krajina zobrazuje skôr idealisticky a kde pre postavy na obraze nie je miesto. Pieter Brueghel st. naopak zobrazuje prírodu ako niečo známe a milované a postavy na obrazoch umiestňuje celkom spontánne. Veľkú pozornosť venoval detailom na maľbách.

Pieter Brueghel st. (okolo roku 1523 – 25 Breda – 1569 Brusel) bol holandský maliar a kresliar. Mal dvoch synov Jana st. a Pietera ml. Bol vyučený u P. C. van Aelsta a H. Cocka. 1551 bol prijatý do maliarskeho Cechu v Antverpách. 1552-54 pôsobil v Taliansku, kde na jeho tvorbu vplýval Tizian. Pracoval pre nakladateľstvo H. Cocka a podľa jeho kresieb z talianskych ciest vydal Cock Cyklus grafických leptov obrázkov krajín. Pre Cockovo nakladateľstvo pracoval po návrate do Antverp z Talianska. Tvoril krajiny a satirické výjavy v štýle Hieronyma Boscha, ktorý ovplyvnil jeho maliarsku a kresliarsku tvorbu. Boschove utópie a fantastické výjavy preniesol do svojich žánrových výjavov zobrazujúcich prítomnosť.

V ranom období zdôrazňoval krajinársku zložku a vytvoril sériu moralisticko-didaktických obrazov, ktoré umiestnil do vidieckeho prostredia. V 60. tych rokoch 16. storočia sa venoval otázkam zla a jeho potrestania, meditácii nad nezmyselnosťou a jeho posledné diela sú vytvorené miniatúrnym drobnopisom, voľnejším rukopisom.

Najvýznamnejšie diela Pietera Brueghela st. sú Senoseč (1565) kde zobrazuje krajinu s horizontom ležiacim kdesi v diaľke a s pohlteným atmosférickým oparom. Maľba tu zobrazuje dve na sebe nezávislé kompozície a zobrazuje tu scénu zo všedného života. Obraz Sedliacka svadba (1568) patrí medzi najvýznamnejšie Pieterove Brueghelove diela. Dôležitá je žánrovosť a zobrazené príbehy, ktoré sú významné najmä z dokumentárneho hľadiska. Kde je zaujímavá úspornosť výrazových prostriedkov, najmä v detailoch.

Pieter Brueghel st. je najvýznamnejším holandským maliarom tvoriacim počas Zaalpskej renesancie a jedným z najväčších maliarov vôbec. Bol prezývaný „Vidiecky“, čo je však zavádzajúce, pretože bol skôr mestským než vidieckym človekom. Medzi jeho priateľov patrili učenci a humanisti a jeho obrazy zbierali bohatí mešťania ako antverpský obchodník J. Jonghelinck, ako aj kardinál A. P. de Granvella.

20. január 2023 Mgr. Zuzana Ferencová