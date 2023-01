Zamatový (Kvetinový) Brueghel

Ján Brueghel st. ako maliar kvetinových zátiší, vecí, drobných živočíchov a krajín, bol jeden z najosobitejších a najvplyvnejších maliarov flámskeho kabinetného maliarstva 17. Storočia.

Syn významného maliara a kresliara 16. storočia

Brueghel Jan st. (1568 Brusel – 1625 Antverpy) bol flámsky maliar a grafik, syn Pietera Brueghela st. Pochádzal zo známej holandskej maliarskej rodiny Brueghelovcov z ktorých najvýznamnejší predstavitelia boli – Abraham a Pieter st. Traja synovia Jana Brueghela st. sa stali taktiež maliarmi, avšak nijak významne nevynikli.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podnikol viaceré študijné cesty do Talianska, kde sa inšpiroval a ktorého krajina, podnebie a ktorého umelecká sféra ovplyvnila. V rokoch 1592 – 1594 sa teda zdržiaval v Taliansku. Na ceste do Milána poznal svojho priaznivca Kardinála Federiga Borromea, pre ktorého vytvoril niekoľko diel, po svojom návrate do Antverp. Išlo o neskutočne obdivované diela s námetmi kvetín a krajín. Po návrate do Antverp, v roku 1597 bol taktiež prijatý vďaka členstvu jeho otca Pietera Brueghela st., do Cechu sv. Lukáša a pôsobil ako majster.

Tvorba Jána Brueghela st bola charakteristická starostlivo drobným rukopisom. Drobnými štetcami maľované kvetinové zátišia a komplikovane komponované krajinky, záľuba v naturalistickom detaile, v „kukátkových“pohľadoch do diaľky, neprehľadnom preplňovaní priestoru, schematickej kompozícii a umelom osvetlení, ho zaraďujú medzi kabinetných maliarov neskorého manierizmu.

Dosiahol vynikajúceho technického majstrovstva, ktoré mu umožnilo zobrazovať zvieratá, veci, kvetiny a krajiny s vysokým stupňom dokonalosti.

Antverpská spoluprácana dielach s Pieterom P. Rubensom

Spriatelil sa s maliarom Pieterom Paulom Rubensom a spolu vytvorili mnoho obrazov a diel, pričom Rubens maľoval štafáže a J. Brueghel st. krajinárské pozadie. Pri svojich rozsiahlych schopnostiach spolupracoval s ďalšími významnými maliarmi (J. Brill, J. de Momper ai.)

Výstižné prezývky

Prezývali ho „Zamatový“, pretože chodil vždy v kvalitných odevoch alebo „Kvetinový“, pretože maľoval drobnomaľbou kvetinové Zátišia. A ako výborný maliar bol zamestnaný ako dvorný maliar španielskych miestodržiteľov v Holandsku. Pracoval pre vybranú klientelu aristokratických patrónov a zberateľov umenia, pretože maľoval drahšie a exkluzívnejšie obrazy.

17. január 2023 Mgr. Zuzana Ferencová