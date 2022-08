Malometrážne byty. Slušní vs. Neslušní

Jedná sa aj o ľudí v núdzi alebo s nízkymi dôchodkami. Nachádzajú sa tam jedno izbové a jeden a pol izbové byty. Väčšinou sa jedná o Michalovčanov, ktorí darovali svoje byty svojim deťom, aby mohli mať rodiny, a na jeseň života sa uchýlili do týchto „sociálnych“ mestských bytov. Väčšina obyvateľov sú slušní ľudia, dôchodcovia, ktorí pracovali buď pre mesto alebo v meste Michalovce a za svojho produktívneho života platili dane štátu, ale aj samozrejme mestu.

Ulica Obrancov mieru, vstup do budovy MMB

Počet mestských bytov v Michalovciach by mal odzrkadľovať aj demografický vývoj. A teda ich počet by sa mal prispôsobovať tomuto vývoju a reálnym potrebám Michalovčanov. Za posledné roky v Michalovciach nepribudli žiadne nové sociálne či mestské byty, či už pre seniorov alebo pre mladé rodiny s deťmi. Žiadostí o tieto byty je ďaleko viac, ako je bytov k dispozícii.

Slušní obyvatelia malometrážnych bytov v Michalovciach

Ale problém je ešte aj niekde inde?

Už roky sa obyvatelia týchto malometrážnych bytov stretávajú s rôznymi negatívnymi spoločenskými javmi v spoločných priestoroch. Prostredníctvom jedincov, ktorí nedodržujú domový poriadok sa znižuje kvalita života ostatným obyvateľom, podotýkam podstatnej slušnej väčšine.

Sú tam ubytovaní aj takí nájomníci, ktorí nerešpektujú domový poriadok. Podľa samotných slušných obyvateľov sú v MMB ubytovaní aj takí ľudia, ktorí by tam nemali byť. Nájdu sa problémoví jedinci, ktorí holdujú hlavne alkoholu a keď sú v podguráženom stave dochádza na chodbách dokonca niekedy aj k stretom.

Slušní vs. Neslušní.

Podľa slušných obyvateľov dochádza k močeniu do kvetov na chodbách, poškodzovanie stien, zneužitie hasiacich prístrojov, rozbíjanie skiel na dverách, alebo klasický „párty hluk“ v nočných hodinách. Niektorí nájomníci nechávajú u seba „prespávať“ svojich kamarátov, aby im platili časť z nájomného. Niektorí sú dokonca takí vynaliezaví, že za poplatok prenajmú svojmu kamarátovi byt na noc, alebo len na hodinu, aby si tam mohol pozvať svoju „slečnu“. Niektorí neslušní obyvatelia kvôli alkoholu ani nedôjdu ku svojim dverám a zaspia rovno na chodbách. U niektorých neslušných ľuďoch sa odpadky skladujú na balkónoch. Z niektorých bytov ide zápach po dlhodobom neupratovaní a zanedbávaní hygieny. Vchod do objektu sa nezamyká a ma doň prístup hocikto. Samotní obyvatelia hovoria o úplnom zanedbaní správy tejto budovy vedením mesta Michalovce. Viac vo fotogalérii.

Samotní obyvatelia už viackrát oslovili vedenie mesta s týmito problémami, ale do týchto chvíľ nedošlo k žiadnej reakcii nebodaj náprave. Takisto som podával interpeláciu s týmto problémom, ktorá tiež vyšumela do prázdna. Som sklamaný z prístupu vedenia mesta k relevantným požiadavkám slušných obyvateľov týchto malometrážnych bytov. Nie je predsa akceptovateľné, aby niektorí neprispôsobiví jedinci obmedzovali slušné spolunažívanie.

Riešenia

Tu jednoznačne pomôže aktualizácia VZN s prísnejšími pravidlami už pri samotnom prideľovaní bytov, kontrola dodržiavania domového poriadku a VZN počas pobytu, kamerový systém, vstup do objektu len na personalizované čipy tak, ako je to v moderných bytových domoch, poprípade nočný vrátnik. Možností ako riešiť tieto problémy je hneď viacero, ale na ne treba chuť a energiu. Súčasné vedenie mesta pod Viliamom Zahorčákom už vyčerpalo všetku energiu a už len prestupuje na mieste. Najsmutnejšie na tom je to, že obeťami sú slušní ľudia.

Pozn.: V článku boli použité fotografie samotných obyvateľov týchto malometrážnych bytov.