Služobné cesty poslancov a zamestnancov mesta Michalovce aj naďalej tajné

Len tie cesty budú verejné, ktoré bude chcieť Zahorčákové - Dufincove vedenie mesta zverejniť.

V rámci svojej poslaneckej práce som narazil na pre mňa zarážajúce informácie o nakladaní s peniazmi Michalovčanov. 16.augusta 2022 som napísal článok o výlete hlavnej kontrolórky a poslancov mesta Michalovce do Ríma za mestské peniaze pod názvom „Hlavna kontrolórka a prázdniny v Ríme“. Táto neverejná služobná cesta sa uskutočnila na prelome júna a júla 2021 a zúčastnili sa jej, toho času hlavná kontrolórka Marta Bobovníková, a poslanci mesta Jana Cibereová, Miroslav Dufinec (obaja SMER-SD) a Erika Šimková (KDH, toho času už HLAS-SD).

Link na článok "Hlavná kontrolórka a prázdniny v Ríme":

https://blog.sme.sk/filipkalavsky/spolocnost/hlavna-kontrolorka-a-prazdniny-v-rime

Zasadnutie Mestského zastupitešstva v Michalovciach, 30.8.2022 (zdroj: TV Mistral)

Ako som avizoval na konci samotného článku, na nadchádzajúcom, augustovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (30.8.2022) som v rámci bodu Rozpočtové opatrenie, podal Návrh na uznesenie o povinnosti zverejňovať služobné cesty poslancov a zamestnancov mesta na Úradnej tabuli mesta 5 dní pred samotným uskutočnením.

V rámci rozpravy k tomuto Návrhu sa nikto z vedenia mesta nezastal „výletníkov“ a vôbec mi neoponovali, že by som nemal pravdu v rámci svojich tvrdení v článku. Čakal som, že sa ozve nová hlavná kontrolórka a pokúsi sa niečo vyvetliť, ale ani z jej strany nič neprišlo.

Iveta Palečková, hlavná kontrolórka (zdroj: TV Mistral)

Akurát sme sa dozvedeli z úst pána viceprimátora Miroslava Dufinca, ktorý bol tiež „účastníkom zájazdu“, že keby sme si ho mali prenajať ako tlmočníka k tejto delegácii oficiálne, tak by to stálo oveľa viac ako tých spomínaných 3 679,- €. Tiež som ostal pozerať a ani som sa nestihol zmôcť na faktickú poznámku.

Miroslav Dufinec (SMER-SD) (zdroj: TV Mistral)

Ja som podal svoj Návrh o povinnosti zverejňovať služobné cesty na úradnej tabuli a kolega Milan Kaplan ma ešte podporil v mojej aktivite ďalším Návrhom na uznesenie o vrátení týchto finančných prostriedkov naspäť do mestského rozpočtu.

Veď predsa sme ľudia, chyby sa stávajú a nie je hanba keď si ich vieme priznať. Ak čakáte nejakú sebareflexiu poslancov poslaneckého klubu SMER+ v našom meste tak vás musím sklamať.

Výsledok 1.hlasovania:

Návrh na uznesenie o povinnosti zverejňovať služobné cesty ešte pred ich uskutočnením na úradnej tabuli mesta minimálne 5 dní vopred.

Návrh na uznesenie o povinnosti zverejňovať služobné cesty poslancov a zamestnancov mesta na Úradnej tabuli mesta minimálne 5 dní pred uskutočnením.

Zdržali sa: Šimková (HLAS-SD), Cibereová, Dufinec, Čornej, Barkasi, Eľko, Jasovská, Kvak, Makohus, Nebesník, Sidivárová (všetci SMER+), Berešová (HLAS-SD)

Proti: Sabovčík (SMER+)

ZA: 9, PROTI: 1, ZDRŽALI SA: 12. - Návrh nebol schválený.

Výsledok 2.hlasovania:

Návrh na uznesenie, aby pán primátor písomne vyzval dotknutých poslancov a bývalú hlavnú kontrolórku k vráteniu finančných prostriedkov do mestského rozpočtu do kapitoly sociálna pomoc ľuďom v hmotnej núdzi.

Návrh na uznesenie, aby primátor písomne vyzval týchto poslancov a toho času už zástupkyňu prednostu na vrátenie finančných prostriedkov naspäť do mestského rozpočtu.

Zdržali sa: Barkasi, Cibereová, Dufinec, Jasovská, Makohus, Nebesník, Sidivárová, Čornej (všetci SMER+) Potocký (Oľano)

Proti: Eľko, Kvak, Pillarová, Sabovčík (všetci SMER+), Berešová (HLAS), Gejguš, Valiska (obaja NEKA)

ZA: 5, PROTI: 7, ZDRŽALI SA: 9. - Návrh nebol schválený.

Záver

Takže tu máme zoznam mestských poslancov, ktorí žijú asi niekde medzi Severnou Kóreou, Čínou a Vietnamom. Z ich hlasovania je zrejmé, že nechcú, aby verejnosť vedela kam si poslanci a zamestnanci úradu lietajú za mestské peniaze.

No a druhým poznatkom je, že si za žiadnych okolností nepriznajú chybu a aj naďalej budú tvrdiť, že to bola služobná cesta, ktorá mala prínos pre Michalovčanov. Aj keď ja sa musím priznať, že dodnes neviem aký. Peniaze Michalovčanom jednoducho nevrátia.

Vidíte, že základne princípy morálky, etiky a nejakých hodnôt prípadnej transparentnosti v našom meste u súčasných poslancov poslaneckého klubu SMER+ hľadať nemôžeme. Majú vytvorený svoj vlastný svet, v ktorom sú už 16 rokov a si naň zvykli. Tento väčšinový mandát im dali obyvatelia nášho mesta v dobrej viere, že mestské peniaze budú v dobrých rukách. Je toto podľa vás správne konanie?

Mohlo za to byť nové vybavenie do niektorej zo školských kuchýň, alebo to mohlo ísť na dotovanie obedov pre seniorov v školských jedálňach. Nič z toho nebude vďaka papalášizmu koaličných mestských poslancov poslaneckého klubu SMER+ a ďalších, ktorí ich v tom podporujú.

29.október 2022 je ten deň, kedy týchto ľudí uväznených v čase nenecháte ďalej rozhodovať o vašich peniazoch a dáte šancu zmene, aby sa naše mesto mohlo znova nadýchnuť.

Zaujímavosť na úplný záver

29.júla 2022 som odoslal článok "Hlavná kontrolórka a prázdniny v Ríme" na uverejnenie v mestskom dvojtýždenníku Michalovčan, Redakčná rada má 5 členov, z toho 4 SMER-ákov, ktorí samozrejme odmietli uverejnenie. Tento môj článok si rozposlali medzi sebou v rámci úradu ešte pred tým než oficiálne vyšiel. O dva týždne na to vyšlo ďalšie číslo Michalovčana, v ktorom sa snažili informovať o tejto ceste do Ríma skôr ako ja. Svoj článok som nakoniec uverejnil prostredníctvom svojho blogu a v občasníku Nové Michalovce v druhej polovici augusta.

Síce po viac ako roku ale predsa mesto informovalo o služobnej ceste. Samozrejme nespomenuli tam ani mená "účastníkov zájazdu" ani cenu čo to stálo. Aj takto vyzerá propaganda v našom meste v podaní súčasného vedenia pod Viliamom Zahorčákom, a takto to bude vyzerať aj pod Miroslavom Dufincom, keďže pán Dufinec hlasoval proti zverejňovaniu služobných ciest a peniaze taktiež nevráti.

Dvojtýždenník Michalovčan, 19.8.2022, ...zúčastnili sa jej určení predstavitelia, ktorí reprezentovali Mesto Michalovce: zástupca vedenia Mesta, zástupca poslancov MsZ, zástupca MsÚ a tlmočník.

Ing. Filip Kaľavský,

Mestský poslanec obvod č.5, Straňany-SNP-IBV