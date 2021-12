Nad technickým riešením očkovacích poukazov visí veľa otáznikov

Aby celý systém transakcií v reťazci "senior-poukaz-prevádzka" fungoval efektívne, musí byť online. Znamená to, že obchodník musí mať v momente nákupu možnosť overenia, či má daný dôchodca ešte nejaký zostávajúci kredit. Niekde na pozadí musia bežať systémy, ktoré by v reálnom čase overovali, koľko dôchodcovi z tohto 500-eurového kreditu ešte ostalo.

Problematickým prvkom je, že majiteľ QR kódu ho môže preniesť na akúkoľvek inú osobu. To môže vytvoriť priestor na rôzne machinácie s QR kódmi, ich odcudzenie a zneužitie bez vedomia ich majiteľov.

Prínosné by to bolo vtedy, ak by sa takto získané tržby priniesli podnikateľom väčší úžitok ako náklady, ktoré sú s tým spojené. To sa podarí len vtedy, ak bude mať systém jednoduchú registráciu a aplikácia na kontrolu QR kódov v prevádzkach bude bezplatná.

Ako rýchlo sa prevádzky dostanú k peniazom z poukazov?

Celý proces musí fungovať tak, aby peniaze na účet majiteľov prevádzok nabiehali svižne a na pravidelnej dennej báze. Dlhý čas na refundáciu zo strany štátu by sa minul účinku, keďže sektor služieb potrebuje pomoc tu a teraz.

Preto je potrebné zabezpečiť, aby prevádzkam nevznikali peňažné rozdiely v pokladni či na sklade. Musia teda pravidelne dostávať podklady pre účtovné uzávierky v elektronickej podobe.

Uvedomme si, že ak obchodník urobí denne stovky transakcií s QR kódmi, musí to mať riadne vedené v účtovnej evidencii. Ak to bude robiť manuálne, bude ho to stáť strašne veľa času. Automatizácia tejto evidencie pre neho zas predstavuje ďalšiu investíciu do nejakého informačného systému.

Otázne technické riešenie

Technické vybavenie si musia zabezpečiť v prvom rade prevádzky, asi by sa na to využívali hlavne inteligentné mobily, obchodníci by teda mali mať čítačku QR kódov. Na strane štátu bude potrebné viesť evidencie a som si takmer stopercentne istý, že ich momentálne nevedie:

Prvá evidencia: oprávnenosť dôchodcov na to, aby získali 500-eurovú prémiu (vakcinácia). Druhá evidencia: výška a zostatok kreditu podľa zrealizovaných transakcií, ktorá musí byť dostupná online a v reálnom čase (pri „nákupe“ v jednom obchode dôchodca ešte môže mať kredit, no ak ho celý stroví a o pár minút sa vyberie do ďalšieho obchodu, obchodník už musí jasne vidieť, že mu z prémie nič nezostalo).

Štát musí mať tiež mechanizmus, ako bude na základe transakcií v prevádzkach (online ale aspoň v režime denných uzávierok) posielať podnikateľom peniaze. Štát musí ustrážiť aj to, aby tieto transakcie podnikateľom nespôsobovali extra náklady, inak sa môže stať, že túto službu proste nebudú poskytovať.

Celý projekt si vyžaduje množstvo integrácií medzi rozličnými informačnými systémami, východiskovou databázou asi bude zoznam očkovaných dôchodcov, ktorú má NCZI.

Zatiaľ nie je jasné, ktorý rezort by tento nápad mal realizovať v praxi, predovšetkým tú časť, ktorá narába s financiami a posiela peniaze obchodníkom – bude to štátna pokladnica? Pošta? Vysúťaží sa komerčný poskytovateľ platobných služieb? Ak by sa to malo súťažiť, neočakávam, že by to malo byť pripravené v priebehu budúceho roka.

Pomoc by sa nemala minúť účinku

Celá akcia má pomôcť aj obchodníkom a prevádzkam, ktoré boli najviac zasiahnuté pandémiou. Zatiaľ nevieme, o ktoré prevádzky presne ide. Dôchodcovia však majú ustálené nákupné návyky a keď budú mať extra zdroje, svoje návyky nezmenia len tak zo dňa na deň. Pôjdu nakúpiť tam, kde to majú blízko, považujú to za výhodné atď.

Nie je mi preto celkom jasné, ako by to malo pomôcť napríklad stredne drahým reštauráciám, hotelom, fitness centrám, wellnessom alebo lyžiarskym strediskám.

Vláda dnes tento zámer schválila, zákon bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Ostáva dúfať, že nebude šitý horúcou ihlou a všetky dôležité aspekty v ňom budú vyriešené.