Vítame štart aplikácie Slovensko v mobile, jej vývoj však trval pridlho a efekt pre občanov a podnikateľov je zatiaľ neistý

Od roku 2017 pôsobím ako prezident IT Asociácie Slovenska, predtým som zastával post generálneho riaditeľa v spoločnosti Atos IT Solutions and Services na Slovensku i v Českej republike. IT sektoru sa venujem celý život, moju profesionálnu kariéru som spojil so svetom IT a inováciami. Zoznam autorových rubrík: Nezaradené, Súkromné