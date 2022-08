Aj šestnásťroční môžu voliť v komunále!

Najmä mladí ľudia sú tí, ktorí pobehujú po meste či obci. Trávia veľa času objavovaním miest, hoc aj vysedávaním v parkoch či pred blokom. Sú so svojím okolím spätí, a aj to je jeden z dôvodov, prečo by mali rozhodovať o tom, kto spravuje obec či mesto, v ktorom trávia tak veľa času.

Prečo by okrem toho mali dostať volebné právo vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a obcí? Už v mladosti sa vytvárajú skúsenosti a tvorí pocit zodpovednosti. Možno si s možnosťou voliť ešte pred dospelosťou vytvoria návyk a skôr pochopia, že voľby sú dôležité, pretože po voľbách bude o ich a našich životoch rozhodovať niekto, koho bolo možné vybrať vo férovej súťaži (aspoň dúfajme, že férovej).

Každopádne, komunálne voľby by mohli byť prvé, ktoré otvoria bránu mladým, aby mohli voliť ešte pred dovŕšením osemnástky. Možno časom príde priestor na to, aby sme uvažovali o otvorení eurovolieb pre mladšie ročníky.

Mladí myslia už vo väčších celkoch, trávia veľa časú štúdiom v zahraničí. V zahraničí sa práve eurovoľby otvárajú mladším. No existujú aj iné príklady. V Nemecku môžu neplnoletí participovať na lokálnych referendách, v Rakúsku sa im otvorili možnosti úplne a môžu rozhodovať ako riadni dospelí.

Nemajme predsudky typu “veď sa im ešte tvorí myseľ a poznanie”. Ak to pritiahneme za uši, tak už v pätnástich môžu vykonávať také dospelácke veci, o ktorých radšej na verejnosti nehovoríme.

Inak aj z pohľadu tých, ktorí kandidujú, resp sú už zvolení vo svojich obciach a mestách, často vidieť, že vo svojich volebných programoch myslia na rodiny s deťmi a na dospelých (teda tých, ktorí môžu voliť). Lebo tí rozhodujú vo voľbách. Málokedy vidieť v lokálnych programoch kandidátov, že by sa sústredili na potreby young adults.

Spolu s mojim kolegom Davidom Staruchom z Trnávky sme minule debatili aj o ďalšej veľkej skupine, ktorej by sme mali umožniť voliľ vo veľkých voľbách. Cudzinci s trvalým pobytom tvoria už početnú skupinu, pričom, napríklad vo Veľkej Británii, už s nimi v "malých" voľbách rátajú.

*vďaka za upozornenie, aj na Slovensku tí s trvalým pobytom voliť v komunále môžu.