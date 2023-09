Lennon alebo Lenin? (2/7)

Rodovo vyvážená dvojica klaunov – to tu ešte nebolo! Politické východiská majú síce rozdielne, ale ich zabávačský talent má spoločné korene: hlboké myšlienkové vzduchoprázdno. Tento vzácny dar ich konečne priviedol na spoločnú cestu, a tak možno očakávať ďalšie explózie zábavy.

Fajčenie škodí zdraviu Bol som včera v trafike,

a bolo to veliké:

marketingu neznalý

objavil som v regáli

tabak značky Romana...

Smial som sa až do rána!



Musela v ňom byť mariška -

ešte lietam... to je výška!

Zničilo ma toľko smiechu,

vysmial som si komplet miechu.

Ostala len chrbtica.

Vraj ju máš aj ty, cica?

Andropoid Cnostný rytier lingvistiky

porazí vraj všetkých bláznov -

päsťou, mečom či kordom.



Začínam mať z neho tiky:

zaútočil strašnou zbraňou -

ľavouhlým blbordom!

Romantika Dé Pé Ó Há dáva do programu

romanticko-parodickú drámu -

nová vlna drsnej pop-kultúry...



Časť divákov oprávnene zúri:

ak máš všetky zuby tak ťa nevezmú

na muzikál „Neserte nám princeznú!“

Hádanka Matičiarom nevadí

k slovenskému syru

omáčka tatárska?



Hádajte kto poradí

Orbán-politbyru:

Matyicza Magyarszka!

Do tankoch! Očaril Jánošík

tým svojím három

tri ďieuky slovänskie:

egy, kettö, három...