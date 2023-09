Lennon alebo Lenin? (5/7)

Táto zbierka náhodných okoloidúcich mala obrovskú šancu. Stačilo, aby nečakaný víťaz Hetero non-sapiens včas pochopil, kam so svojou povahou patrí, a nechal riadenie vecí verejných niekomu, kto na to má. Len či by sa v tom panoptiku taký našiel...? Určite nik z inkvizičnej Kato-Úderky, pretože jediné, v čom sú títo stredovekí nepriatelia pokroku dobrí, je trvalá snaha o sebaukrižovanie.

Ôsmy deň stvorenia (Fiat lux – a bola tma) Rozkvitol nám narcis Igor,

mŕtvej vlády mortis rigor.

Nie je to však žiaden zombie -

ide samé šupy-bomby!

Najradšej má atómové,

aj keď na ne nemá lóve:

tak nakúpil zo sekáča Fiatky...

Nevedel, že jazdia iba pospiatky.

Podlá modla V rozprávkach je Hlúpy Jano

vždy na strane dobra.

Jano, poď k nám do OĽANO -

vzývať nášho obra!

Píky zloby (keď páčik nestačí) Srdce prázdne, ego dosť naduté -

na grafe to možno bude kruté:

Krivka zloby stúpa strmo nahor,

pík za píkom kreslí zlostný magor.



Kým riešil len kto má väčší pipík,

zobrazil sa taký menší píčik.

Keď okydal zlobou celé ihrisko...

graf nepustí – pozri, Igor: píčisko!

MUDr. od A po Zet Prisahať na Hippotrata?

Posledný súd vám to zráta...

Nehanebnica Kričia, že sa rúha

aj tá hriešna dúha -

medzi Nebom, Zemou

božsky krásna stuha...

Prefarbiť ju hnedou

skúša diablov sluha.

Vaše čkanie Byť či nebyť? Hlúpy dotaz...

vzdychá Richard ante portas.