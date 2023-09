Lennon alebo Lenin? (6/7)

Fičnerova ríša zla.

Despotická gubernia namiesto demokratickej Európy.

Mafiánsky model komunistického cárstva s patriarchálnym požehnaním.

Represia. Degresia. Depresia...

Toto nám vážne hrozí!

Game over Dobrá správa z podtatranských dolín:

arogantní grázli hrajú all-in!



Nahí sú až na kosť,

víťaz berie... hop-trop!

Slnko a inakosť -

dúhou zlobu pokrop.

Pytlipolka Aj keď vrtia riťou v rytme

poľovníckej polky,

pytliakom už zviera pytlík,

aj priľahlé polky.

Do nemoty Zdá sa, že Hlas stráca smer...

len sa Peťo neposer!

Keď totiž Smer stratí Hlas,

Robovi v riť, tomu ver,

nestrčí už nikto z vás

zastrúhaný vlas.

Coffee Brake Putin má dnes slzu v kútku oka,

zabehla mu (vraj bez vodky) Mocca...

Skry sa, krysa, do Zimného paláca -

pri okne tam rozvoniava Lavazza!



Ľuboš, Andrej, Maroš a aj Edušo:

Novičok vraj necítiť cez Eduscho.

Robovi nech v hrdle drhne Tchibo -

vam, tavárišč, baľšóje spasíbo!

Volám „I LAV U“! Skryl sa v diere na Belize,

dusí sa vo vlastnom slize...

Možno sa mu uľaví

raz za múrmi Ilavy?

Che Blaha Predtucha dosť neblahá,

pred kamerou je Blaha.

Vraj mu vyšla kniha.

Hovorím si – fíha,

tak nebuďte hlúpi:

Che Guevarru kúpi

každý správny demokrat -

Cuba Libre nastokrát!



To zas bude slávy...

už od zajtra zľavy!

Vampire Empire Putinov chargé d`affaires?

Len Voloďu nenaser:

rubášku si odpáše,

spraví z teba Nataché!

SIStémová chyba Naivne sme v boji so zlom

verili na veľký zlom...

Staré sudy stále smrdia,

najmä v kraji Žilin kom.



No do pekla, mám tam chybu -

uraziť tak veľkú rybu?

Takto sa to nerobí...

Vec sa dáva do pohybu:



Ctihodnosti na cti ranu

spravodlivo vyšetrí

elitný tím, čo na bránu

hrá SIStémom tri-šesť-tri.

EmpError Džingischán mal biznisplán...

Putin - okno dokorán?