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27. aug 2026 o 18:38
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Kedy je čas odísť?

Nie každý vzťah, ktorý začal láskou, musí láskou aj pokračovať. Niekedy sa z neho postupne vytratí neha, pozornosť či náklonnosť a zostane už len zvyk. Vtedy však nastane chvíľa, keď už je lepšie nebojovať a zo vzťahu odísť.

Adrián Gráner
Adrián Gráner Bloger
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Väčšina vzťahov je založená na láske, nehe, sexualite, príťažlivosti a prvotnej iskre.

No nie všetko trvá večne. Ani vzťah, ak sa oň obaja partneri nezaujímajú rovnakým dielom, nemusí vydržať.

Každý vzťah sa vyvíja.

Mladí ľudia sa stretávajú a spoznávajú. Veľakrát sa stáva, že sú viac na sebe než vedľa seba. Spoznávajú sa aj po fyzickej stránke. Je to prirodzená činnosť, ktorá je nám daná geneticky už od praveku.

Je však potrebné uvedomiť si aj veľa ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú fungujúci vzťah.

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Žiaden vzťah nie je len jednostranná záležitosť. Nie je správne, aby do vzťahu prispieval väčším dielom iba jeden z partnerov. Obaja by mali dávať rovnakú snahu, pozornosť a záujem.

Aby vzťah fungoval a bol „zdravý“, je dôležité vedieť svojho partnera počúvať, vnímať, porozumieť mu a byť voči nemu pozorný.

Ak toto všetko partner dostáva, postupne sa tomu druhému otvorí. Je spokojný, láskavý, nežný a milujúci.

Na druhej strane, ak je pozornosti dlhodobo málo, či už zo strany ženy alebo muža, je veľká pravdepodobnosť, že sa partneri začnú uzatvárať. A namiesto blízkosti medzi nimi môže začať pribúdať tvrdosť, arogancia a nevraživosť.

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A práve vtedy si môžeme položiť otázky:

Kedy je ten správny čas ukončiť dlhoročný vzťah? Kedy sa v ňom už len trápime? Kedy bude lepšie, ak sa rozídeme, a kedy ešte stojí za to zostať a bojovať? Má ešte náš vzťah šancu? Ako dlho budeme čakať, že sa niečo zmení a bude lepšie?

Nie je jednoduché ukončiť vzťah, nech je akokoľvek dlhý. Niekedy sú spolu ľudia roky, majú deti, spoločný domov, spomienky a celý svoj život. A práve preto je také ťažké povedať si, že už ďalej nevládzu.

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Ak si však tieto otázky kladiete už dlhodobo, možno je čas zastaviť sa a úprimne si povedať, čo vlastne od života a od vzťahu chcete.

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Najskôr skúste hovoriť. Povedzte svojmu partnerovi, čo vám chýba, čo vás trápi a čo potrebujete. Pretože niekedy ešte nie je neskoro.

Ale ak jeden z partnerov dlhodobo nechce počúvať, nechce nič meniť a druhý sa vo vzťahu iba trápi, potom možno nastal čas pustiť sa jeden druhého.

Nenechajte sa pritom ovplyvniť rodinou ani priateľmi. Oni môžu poradiť, ale nežijú váš život. Dôležité je, ako sa vo svojom živote a vo svojom vzťahu cítite vy.

Pretože ak ste nešťastní vy, časom to môže ovplyvniť aj vaše deti a ľudí, ktorí sú vám najbližší.

Niekedy odísť neznamená prehrať. Niekedy to znamená oslobodiť sa a dať šancu sebe aj druhému človeku začať odznova.

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Každá láska je krásna, keď sú na ňu dvaja. Keď do nej obaja vkladajú to najlepšie, čo zo seba môžu dať.

Ale ak jeden človek prestane do vzťahu dávať lásku, nehu, náklonnosť a záujem, je čas zastaviť sa a rozhodnúť sa.

Buď si povedať svoje potreby a skúsiť ešte niečo zachrániť.

Alebo si priznať, že niektoré cesty sa jednoducho musia rozdeliť.

Adrián Gráner

Adrián Gráner

Bloger 
  • Počet článkov:  8
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  • Páči sa:  26x

Som rozvedený, otec dvoch synov. Pracujem ako vedúci skladu. A vo voľnom čase píšem. Najčastejšie na tému vzťahy, partnerstvo, a ako to nepokaškať aby manželstvo neskončilo rozvodom. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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