3 dôvody, prečo sme sa rozhodli založiť náš startup na Slovensku (a nie v Írsku)

Možno to čitateľov prekvapí, ale po dôkladnej analýze podmienok podnikania v Írsku a na Slovensku sme dospeli k záveru, že by bolo výrazne výhodnejšie založiť náš startup Trustmatic na Slovensku.



Na úvod sa Trustmatic zameriava na overenie identity na diaľku prostredníctvom biometrie a AI. Ja osobne som šesť rokov pracoval v Innovatrics, slovenskej spoločnosti s významným svetovým úspechom. Počas práce tam som zistil medzeru na trhu pre bezpečnú, no cenovo dostupnú technológiu overovania identity, ktorá vyhovuje nielen potrebám veľkých bánk, ale aj menších fintech, startupov a malých/stredných spoločností. Na základe toho som sa pustil do zostavenia podnikateľského plánu a zabezpečenia počiatočnej investície pre Trustmatic.

Na začiatku som jednoducho predpokladal, že spoločnosť bude sídliť v Írsku. Som írsky občan, mám tam sieť a Írsko je celosvetovo uznávané ako popredné technologické centrum. V skutočnosti sme v procese registrácie Trustmatic v Írsku zašli dosť ďaleko, no postavili sa nám do cesty prekážky, ktoré nás prinútili prehodnotiť našu stratégiu a nakoniec sa rozhodnúť pre Slovensko ako preferovanú lokalitu.



Nižšie zhrniem kľúčové faktory, ktoré prispeli k tomuto rozhodnutiu:



1. Írska byrokracia je výraznejšia ako slovenská

To bolo prekvapujúce, dokonca aj pre mňa! Proces registrácie sro v Írsku je podstatne náročnejší ako na Slovensku. Samotná registrácia trvala 6 týždňov, stála okolo 1 000 € a vyžadovala si cestu do Írska osobne. Naproti tomu na Slovensku sa mi podarilo kúpiť „ready-made s.r.o.“ za 400 € a v priebehu necelého týždňa došlo k zmene názvu spoločnosti a registrácii novej akcionárskej štruktúry.

Avšak toto nebola tá najťažšia časť. Otvorenie obchodného bankového účtu trvalo 3 mesiace a vyžadovalo si, aby som vycestoval do Írska, aby som si osobne overil svoju totožnosť. Na Slovensku firma, od ktorej som kúpil s.r.o. má zmluvu s Tatra bankou, kde vám poskytne podnikateľský bankový účet (na rok zadarmo) a overenie identity je možné vykonať na diaľku (vďaka inovatívnej technológii od Innovatrics!).

Nakoniec a čo je najhoršie, proces registrácie firmy za platiteľa DPH v Írsku trval takmer 6 mesiacov. Na Slovensku sme s týmto procesom ešte nezačali, no náš účtovník nás ubezpečuje, že ide o jednoduchý proces, ktorý by mal trvať 1-2 týždne.



2. Náklady na podnikanie

V Írsku obchodné prostredie len ťažko umožňuje najímanie ľudí, napr. developerov, ktorí majú vlastnú s.r.o. a ktorí pre vás pracujú na základe jednoduchej mesačnej faktúry. Táto prax je na Slovensku bežná a našim vývojárom dáva flexibilitu vykonávať prácu na voľnej nohe, aj keď nie sú zapojení do našich projektov. V Írsku by bolo potrebné zamestnať náš zakladateľský tím na pracovné zmluvy. Pre predstavu, senior fullstack developer v Írsku má hrubú mzdu 6 500 EUR mesačne (skutočné náklady pre spoločnosť sú 7 250 EUR) a čistá mzda zamestnanca predstavuje 4 280 EUR mesačne. Na Slovensku môže ten istý developer pracovať na dennej sadzbe 250 €, čo nás stojí 5 000 € za mesiac práce na plný úväzok.

Samozrejme, že daň zo zisku je priaznivejšia v Írsku (12,5 % vs 21 %). Osobná daň v Írsku je však podľa progresívnej stupnice a dosahuje 40 % všetkých príjmov nad 36 800 eur – v porovnaní s maximálnou sadzbou 25 % na Slovensku.

O nákladoch na prenájom kancelárskych priestorov ani nehovoríme!



3. Ekosystém

Keby som bol Mark Zuckerberg, vybral by som si Írsko pred Slovenskom. Írsko je rajom pre veľké technologické spoločnosti. Na druhej strane spoločnosti ako Facebook, Google, Apple a Microsoft kanibalizujú pracovný trh a mimoriadne sťažujú (a predražujú) zamestnávanie tých správnych talentov. Na Slovensku sa s týmto problémom nestretávame a vďaka výbornej geografickej polohe dokážeme rozširovať našu sieť a získavať ľudí z Česka, Poľska či dokonca Pobaltia.

V Írsku by sme boli tiež malou rybkou vo vodách zamorených žralokmi. Slovenský startupový ekosystém len nedávno začal prekvitať. S ohľadom na to sa chceme stať jedným z jeho hlavných úspechov. Na našom beta programe plánujeme spolupracovať aj so slovenskými fintechmi, a keďže drvivá väčšina slovenských startupov je v okruhu 10 km od našej kancelárie v Sky Parku, praktické manažovanie je tým oveľa jednoduchšie.



Dúfam, že sa vám môj prvý blog na SME páčil a bol pre vás poučný. Pokúsim sa čo najčastejšie blogovať o svojich skúsenostiach s podnikaním slovenského startupu pôsobiaceho globálne. Neváhajte sa so mnou spojiť na LinkedIn.



Donal