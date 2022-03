Úrazy očí sú vo vojenských konfliktoch časté. V histórii viedli aj k objavom

Podobne ako celý svet, aj UVEA veľmi citlivo a pozorne vníma udalosti na Ukrajine. S vojnou je spojených mnoho závažných a urgentných tém, a jednou z nich je aj otázka zdravotnej starostlivosti o zranených.

V reakcii na vypuknutie vojny u našich východných susedov sme sa v UVEA rozhodli pomôcť materiálne, svojím časom i odbornosťou. V prvých dňoch vojenského konfliktu sme sa zapojili do zbierky Diecéznej charity Žilina a na Ukrajinu sme poslali zásielku zdravotníckeho materiálu. Medzitým sme sa spojili s našimi kolegami, očnými lekármi na Ukrajine a v Nemecku, s ktorými sa snažíme nájsť čo najefektívnejšie a najrýchlejšie možnosti pomoci našim kolegom v ohrození a najmä ich pacientom. Aj my prirodzene chceme podať Ukrajine pomocnú ruku pri tom, čo nám ide najlepšie: pri záchrane zdravého zraku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Riziko očných zranení vo vojne

Úrazy očí sú vo vojnových konfliktoch mimoriadne časté a vážne, aj keď sa o nich možno veľa nehovorí. Napriek tomu, že oko zaberá len 0,1 % celkového povrchu tela, až 8 – 13 % zranení v boji v moderných vojnách na celom svete sa týka práve očí[1]. Šanca, že bude pri útoku zbraňou, explózii, či šrapnelom zasiahnuté oko, je 50x väčšia ako zasiahnutie inej, podobne veľkej časti organizmu[2].

Pri tupozrakosti používame príklad, že existuje 17x väčšia šanca, že šíp z luku trafí u človeka to "lepšie", zdravšie oko. Človek sa totiž zo zásady na prichádzajúce nebezpečenstvo potrebuje pozerať. Musí vidieť, čo sa okolo neho deje. Aj preto sú u vojakov špeciálne okuliare súčasťou povinnej výbavy. O civilistoch to však neplatí, s čím prirodzene súvisí i množstvo očných poranení pri nebezpečných konfliktoch.

Vo vojne v Juhoslávii medzi rokmi 1991-1998 Vojnomedicinska akademija v Belehrade zaznamenala celkovo 647 očných úrazov, z toho 500 bolo penetrujúcich. 57 % z týchto úrazov bolo spôsobených cudzím telesom a 5 % bolo s ťažkým vnútroočným zápalom pri príjme do nemocnice.

V medicíne pribúdajú inovácie i vedomosti

Postupom rokov sa oftalmologická starostlivosť výrazne zlepšila v každom smere. Máme lepšie vedomosti, operačné nástroje i prístrojové vybavenie a lepšie vieme reagovať aj na krízové situácie. Príkladom môže byť porovnanie dvoch obrovských explózií, ktoré sa zapísali do svetovej histórie. V roku 1917 sa v kanadskom Halifaxe zrazili dve nákladné lode naložené muníciou. Pri ich výbuchu bolo zranených 9 000 ľudí, viac ako 2 000 ľudí zomrelo. 592 pacientov malo poranené oči a 249 z nich muselo podstúpiť enukleáciu (odstránenie očnej gule). Dvanásť oftalmológov vykonalo stovky takýchto zákrokov (z toho 16 na oboch očiach), na ich konci 40 pacientov prišlo o zrak úplne.

Pri katastrofickom výbuchu skladu hnojiva v prístave v libanonskom Bejrúte o storočie neskôr bolo 14 000 zranených, 219 obetí, 48 ľudí podstúpilo očnú operáciu a len štyria z nich museli podstúpiť okamžitú enukleáciu. Medicína sa posúva výrazne dopredu, a dnes vieme oko aj s veľkým perforujúcim/penetračným poranením zašiť a zachrániť, hoci konečná kvalita videnia je pri veľkých poraneniach stále ťažko predvídateľná.

Zranenia najčastejšie zavinia cudzie predmety

Typické poranenia očí môžeme rozdeliť na poranenia očnice (typickým príkladom je tzv. blow-out fraktúra) a poranenia očnej gule. Oko môže byť poranené tupo (typicky po päsťových útokoch) alebo "ostro" (nôž, šíp, šrapnel). Pri ostrých poraneniach sa bavíme o penetračných (predmet vojde do oka) alebo perforačných (predmet vojde aj vyjde z oka) poraneniach. K tomu ešte treba pridať možnosť poranenia s cudzím telesom.

V prípade vojnového konfliktu ide najčastejšie práve o penetračné a perforačné poranenia s cudzím telesom - šrapnelom, kúskom kovu či skla. Pri liečbe takéhoto zranenia je veľmi dôležité čo najskoršie odstránenie cudzieho predmetu z oka a podanie antibiotík, resp. protizápalových liekov. Tieto základné kroky dokážu na mieste vykonať aj lekári v sťažených podmienkach, napr. poľnej nemocnice. Komplikovanejšie zákroky sa však vykonávajú v špecializovaných centrách.

Nečakaný objav vojnovej medicíny

S cudzími predmetmi v oku je spojená aj história vývoja vnútroočných šošoviek, ktoré sa používajú pri operáciách na odstránenie sivého zákalu. Za týmto objavom stojí oftalmológ Harold Ridley, ktorý počas 2. svetovej vojny operoval pilotov anglickej kráľovskej letky Royal Air Force, ktorí utrpeli zranenia očí pri bojoch nad vzdušným priestorom južného Anglicka. Všimol si, že imunitný systém nereaguje na úlomky plexiskla v oku, na rozdiel od skla.

Ocitnúť sa na hranici otvoreného vojnového konfliktu a pozerať sa na utrpenie našich susedov nie je jednoduché. Každý z nás preto pomáha, ako je v jeho silách. Naše myšlienky a aj odborná pomoc sú s ľuďmi trpiacimi vo vojne na Ukrajine i pri tých, čo pred hrôzami vojny utekajú.



[1] Gendler S, Nadler R, Erlich T, Fogel O, Shushan G, Glassberg E. Eye injury in the Israeli Defense Force: "an ounce of prevention is worth a pound of cure". Injury. 2015 Jul;46(7):1241-4. doi: 10.1016/j.injury.2015.01.035. Epub 2015 Jan 30. PMID: 25682313.

[2] Treister G. Ocular casualties in the 6 Day War. Am J Ophthalmol. 1969;68:669–675. doi: 10.1016/0002-9394(69)91251-3.