piatok, 2. október, 2026 |  Meniny má Levoslav
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
2. okt 2026 o 17:02
Prečítané: 0x

cítiť asfalt, idú voľby.

Už sme si zvykli, že tesne pred voľbami sa sa opravujú cesty, či chodníky a potom 4 roky nič. Nie je to inak ani v Poprade, Ak už sa niečo robí, malo by sa to robiť poriadne. Mesto Poprad má zrejme iný názor.

Vladimír Hano
Vladimír Hano Bloger
cítiť asfalt, idú voľby.
Stráže pod Tatrami, ul Petra Jilemnického. (Zdroj: Vldimír Hano)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Stráže pod Tatrami patria pod Poprad. V Poprade na sídlisku Juh pri kostole sa opravujú cesty a chodníky, ktoré boli v oveľa lepšom stave ako tie v Strážach. (Žeby väčší volebný potenciál ?) Pozrite ako sa opravili cesty v Strážach. Tu vidno aký vzťah má mesto k svojej časti. Jedná sa o koniec ulice Petra Jilemnického, ale aj iné. Všetci občania, ktorí bývajú v tejto časti, alebo tam majú záhrady platia mestu Poprad dane. Čo za tie dane dostali vidíte na fotkách .

O tomto probléme som napísal aj na moju facebookovú stránku https://www.facebook.com/reel/1074591738272911

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V diskusii som sa dozvedel, že podobný problém majú aj iné časťi Popradu napríklad Kvetnica. Neviem podrobnosti, ale v Strážach nemajú obchod s potravinami už niekoľko rokov, nehovoriac o prístupovej ceste pre peších, či MHD. No, nie je to dobrá vizitka pre mesto Poprad. Mám teraz veľký problém koho budem v komunálnych voľbách voliť. Súčasné vedenie mesta, ktoré si podľa mňa robí z vlastných občanov mesta dobrý deň, ale bo opozíciu, ktorá bola 4 roky ticho a tesne pred voľbami má plné ústa sľubov.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Vladimír Hano

Vladimír Hano
Bloger 
  • Počet článkov:  25
    •  | 
  • Páči sa:  26x

Som človek,ktorého trápia problémy tohoto sveta a keďže ich ináč neviem riešiť,tak o nich chcem písať. Možno sa nič nezmení, ale mlčať mi pripadá ako tá horšia voľba! Na svojom webe mám tiež osobný blog a fotogalériu, pretože jednou z mojich záľub je aj fotografovanie. Nájdete tam aj články o pestovaní rastlín na balkóne.Môj obľúbený citát: Je priam tragikomédiou, keď si vedúci na pracovisku začína namýšľať, že je vševedúcim. Zoznam autorových rubrík:  policiamestofototechnikanáboženstvospoločnosťvodičiSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Všetky články
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

127 článkov
Katarína Pázmányová

Katarína Pázmányová

4 články
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

26 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,257 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu