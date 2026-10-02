cítiť asfalt, idú voľby.

Stráže pod Tatrami patria pod Poprad. V Poprade na sídlisku Juh pri kostole sa opravujú cesty a chodníky, ktoré boli v oveľa lepšom stave ako tie v Strážach. (Žeby väčší volebný potenciál ?) Pozrite ako sa opravili cesty v Strážach. Tu vidno aký vzťah má mesto k svojej časti. Jedná sa o koniec ulice Petra Jilemnického, ale aj iné. Všetci občania, ktorí bývajú v tejto časti, alebo tam majú záhrady platia mestu Poprad dane. Čo za tie dane dostali vidíte na fotkách .
O tomto probléme som napísal aj na moju facebookovú stránku https://www.facebook.com/reel/1074591738272911
V diskusii som sa dozvedel, že podobný problém majú aj iné časťi Popradu napríklad Kvetnica. Neviem podrobnosti, ale v Strážach nemajú obchod s potravinami už niekoľko rokov, nehovoriac o prístupovej ceste pre peších, či MHD. No, nie je to dobrá vizitka pre mesto Poprad. Mám teraz veľký problém koho budem v komunálnych voľbách voliť. Súčasné vedenie mesta, ktoré si podľa mňa robí z vlastných občanov mesta dobrý deň, ale bo opozíciu, ktorá bola 4 roky ticho a tesne pred voľbami má plné ústa sľubov.