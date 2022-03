FICO nás vyzliekol donaha!

Nedostatok lekárov/ok, nedostatok policajtov/tiek, nedostatok psychológov/čiek. Nedostatok technického vybavenia, zlá organizácia práce. Zle fungujúce školstvo a zdravotníctvo, prehnitý súdny systém. Mám pokračovať?

Najlepšie by bolo asi vytesať to do kameňa na hradnú stenu - “12 rokov Smeru zničilo túto krajinu”. Napriek miliónom, ktoré na Slovensko prichádzali, sme nedokázali posunúť verejnú správu na úroveň západných krajín. Fico vytvoril pre mnoho ľudí dokonalú ilúziu pozlátka, pod ktorým je ale zhnitá banánová šupka. Jej zápach si prežívajú denno denne milióny ľudí žijúcich na Slovensku. Čakacie lehoty na súdoch, čakacie lehoty pre odborné vyšetrenia, rozpadnuté nemocnice, nekvalitné školstvo, neriešená generačná chudoba a tak ďalej a tak ďalej….

Každý kto má aspoň trochu zdravého rozumu vie prečítať tie vzorce Ficovho správania. Je zarážajúce ako jednoducho dokáže manipulovať davy. Z 5% na 15% za pár mesiacov. Vždy vyhľadá to slabé miesto v jednoduchých ľuďoch a udrie. Využíva každú slabosť, ktorú sme za tie roky nedokázali v ľuďoch “vyliečiť” a nenaučili sme ich chápať v súvislostiach. Áno, je to aj to školstvo, čo stálo dlhé roky na chvoste záujmu politikov a političiek. Dnes bez hanby pán Fico stojí na strane extrému po boku pána Uhríka. “Vyštudovaného” klamára s titulmi. Počujete už dnes opäť pána Fica? Prichádza s novou slabosťou ľudí. Vraj na prvom mieste majú vždy stáť Slováci a Slovensko. Ako pekne to znie, že? A ako jednoducho sa to dá zneužiť v tejto náročnej situácii.

Na druhej strane máme vládu, ktorá prišla do zložitej situácie. Situácia však ukázala, že robiť šaša a slubovať riadenie krajiny na základe ankiet nestačí na to, aby sme Slovensko posunuli vpred. Falošné diplomy len podčiarkli, kde sme sa ako spoločnosť aj politika dostali. Už ani tá elementárna slušnosť a zodpovednosť odísť u nás nefunguje.

Nezmení sa to…..nateraz je to zacyklený vzorec správania….či ho dokážeme pretrhnúť ukáže čo…. kríza? vojna? čas?

Neviem…

Ja idem však ďalej tou svojou trochou robiť na tom, aby na prvom mieste stáli argumenty, vzdelanie a slušnosť!