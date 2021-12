Ku komu sa prihovárate pán Mazurek?

Z času na čas sa mi na mojej stene na FB zobrazia vaše príspevky. Vždy sa až zatrasiem. Dodnes som nepochopila, komu chcete vašimi príspevkami pomôcť. Komu sa prihovárate a komu tým pomáhate? Realita je taká, že nepomáhate nikomu, len rozoštvávate spoločnosť a zneužívate nevedomosť ľudí a to nechcem žiadnym spôsobom nejak uraziť vašich podporovateľov a podporovateľky.

Vaše príspevky a príspevky vašich členov hnutia sú neustále plné nenávisti, klamstiev, konšpirácií, urážok, podporovania ľudí k nedodržiavaniu opatrení. Ako chcete týmto spôsobom pomôcť, aby Slovensko bolo lepšou krajinou? Vysvetlite mi to prosím.

Nedávno ste zverejnili post s titulkou “ Parlament dnes rokoval o hulení a progresívnych znásilneniach”. Bez absolútnej znalosti problematiky a bez hanby podhadzujete tieto témy, aby tí, čo už vôbec nevedia o čom píšete, ale slepo vám veria, mohli urážať a šíriť vašu nenávisť a frustráciu ďalej.

Milý pán Mazurek, tieto progresívne návrhy zákonov mali reálne pomôcť ľuďom a mnohé osoby ochrániť pred násilím. Po redifinícii násilia volajú mimovládne organizácie už roky, pretože aktuálna legislatíva nie je nastavená správne. Som si na milión percent istá, že mnohé ženy, ktoré vám ten váš post lajkli, by to nikdy neurobili, ak by ste neklamal a nezavádzal. Stačilo by im ODBORNE vysvetliť, čo by to pre ochranu žien, ale nielen žien pomohlo, ak by sa daný zákon schválil. A čo sa týka marihuany. Každá vyspelá krajina má legislatívu nastavenú tak, aby žiadny človek nemusel ísť sedieť za napr.výrobu mastí z konope, na toľko rokov ako niekto kto zabil človeka. Dnes na Slovensku trpí mnoho ľudí a rodín, ktorým práve produkty z marihuany pomáhajú.

Opäť vás budem citovať z vášho postu: “ My máme jedinú úlohu. Vyvinúť obrovský tlak na zvyšok opozície, reprezentovaný Ficom a Pellegrinim a taktiež odbory, aby sme zorganizovali generálny štrajk.” Áno, takéto výroky vás presne demaskujú. Spojiť sa aj s čertom. “My máme jedinú úlohu”. Presne, vašou jedinou úlohou je robiť zlobu v spoločnosti a vyvolávať nenávisť.

Dokážete len skákať na FB, pretože v reálnom živote ste nikdy nič nedokázali ani nedokážete! Nemáte žiadny výtlak v regiónoch, nemáte odborníkov a odborníčky na problematiky, ktoré dokážu skutočne Slovensku pomôcť napredovať. Viete len konšpirovať a zneužívať neznalosť ľudí. Viesť sa na témach, kde je strach váš hlavný a jediný politický nástroj!

Toto je žiaľ vaša celá politická práca!!