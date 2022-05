Neverím už nikomu a ničomu...

Človek sa už začína cítiť aj vcelku unavene z toho všetkého a to nie som ani v koži tých ľudí, ktorých obmedzenia počas pandémie, či aktuálna inflačná vlna zasiahli úplne v plnej sile.

Z každej strany negatívne správy, dezinfoweby pracujúce na plné obrátky a ešte ako čerešnička na torte doťahovanie a urážanie sa koaličných politikov a političiek v diskusiách. Čistá psychiatria.

Ten Fico by bol totálny hlupák, keby túto vlnu nevyužíval. Až má človek podozrenie, že si to roky plánoval, ak by ho raz niekto vymenil. Využiť roky nereformované školstvo, súdnictvo a zdravotníctvo či ničnerobenie s dezinfoscénou, ku ktorej sa dnes s radosťou pridal. Jeden by povedal - nedalo sa to robiť lepšie a Matovič bol/je už len časť skladačky.

Táto vláda sa môže vyhovárať na ťažké časy, ale dnes nechali zájsť Slovensko na okraj priepasti. Zodpovednosť nesú všetci. Igor Matovič je symbolom toho všetkého. Predseda najsilnejšej koaličnej strany, ktorá nemá žiadne demokraticky zvolené štruktúry, kde o kandidátke rozhoduje jeden človek. Do parlamentu priniesol so sebou ľudí, ktorých našiel na schodoch či stretol v obchode. Ten istý človek sa hrá na spasiteľa. Prichádza s nápadmi, ktoré nás ťahajú ku dnu. Bez diskusie, bez uvedomenia si dopadov. Správa sa tak, že učebnice budú o ňom určite písať “ako to nerobiť”. Marketing mu pred voľbami zabral. Parlament a vláda však nemá byť výsledkom dobrých “marketingových spotov”.

Na jednej strane Fico s fašistami a na druhej strane Matovič so Sme rodina podávajúci ruku Beluskému z ĽSNS. Uprostred ľudia, príbehy, životy, nešťastia, bezradnosť, nepochopenie, zúfalstvo, otázky bez odpovedí. Deti bez škôlok, ľudia čakajúci na operácie, nízke dôchodky, obce bez vody a kanalizácie, samosprávy bez peňazí, súdne spory bez rozsudkov.

Hľadáme z tohto cestu von? Potešením je, že existuje. Bude dlhá a náročná. Áno, aj ja mám pocit, že začíname stále od začiatku a každý sľubuje, že vie to robiť lepšie a inak. Ale “dá sa to”.

Dá sa robiť zmysluplné reformy.

Dá sa pripravovať dobré návrhy zákonov, ktoré reálne pomáhajú.

Dá sa nezadlžovať budúce generácie.

Dá sa neobmedzovať ľudské práva.

Dá sa lepšie vzdelávať.

Dá sa postaviť do politiky ľudí, ktorí sú čestní a pracovití.

DÁ SA TO!

Tak nepremrhajte príležitosť, žiť lepšiu budúcnosť. Stačí tak málo, lepšie si pri voľbách vyberať.