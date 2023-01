Prístupnosť pomôže všetkým ľuďom lepšie žiť.

Naša spoločnosť prešľapuje v mnohých oblastiach na mieste a jednou z nich je aj budovanie bezbariérového prístupu v našich obciach, mestách, na úradoch, v celom verejnom priestore. Začiatkom roka sme spustili iniciatívu Odstráňme bariéry, ktorou chceme upriamiť pozornosť spoločnosti nielen na potrebu budovania bezbariérového verejného priestoru, ale aj na postavenie ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Musíme si uvedomiť, že väčšinu prekážok vytvorili ľudia. Pri vstupe do budovy postavili schody, ale nie plošinu. V budove nepostavili výťah či informácie nepripravili v Braillovom písme. Prostredie okolo nás si vytvárame spoločne. Keď sa nám podarí zmeniť postoje a vnímanie potrieb ľudí so zdravotným znevýhodnením, tak sa nám podarí meniť aj naše prostredie. Budovy, chodníky, detské ihriská, mestská doprava, vlakové a autobusové stanice, celý verejný priestor - by mal byť prístupný všetkým bez rozdielu.

V prvom kroku sa obraciame na samosprávy, starostov/tky, primátorov/ky, poslancov a poslankyne zastupiteľstiev, vedenia úradov, ktoré sú prvým kontaktným miestom pre nás všetkých. Touto výzvou ich chceme požiadať, aby debarierizovali priestory mestských a obecných úradov a zároveň vytvárali v mestách a obciach verejný priestor prístupný pre všetkých bez rozdielu a snažili sa o šírenie dôležitých informácií v oblasti problematiky ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Pred spustením našej iniciatívy sme sa spojili takmer so všetkými mestskými úradmi v okresných mestách na Slovensku vrátane miestnych úradov v našom hlavnom mesta a v metropole východu v Košiciach. Zisťovali sme ako je zabezpečená dostupnosť služieb pre človeka, ktorý si potrebuje na úrade vybaviť napríklad úkony na matrike a má obmedzenú mobilitu. Telefonicky sa nám podarilo spojiť s 92 úradmi zo 108. Z nich 27 úradov nemalo zabezpečený bezbariérový prístup, 22 z nich malo prístup do budovy, ale pohyb v budove už možný nebol. V mnohých z týchto prípadov nám bolo oznámené, že zamestnankyňa musí prísť dole. Napriek tomu, že sme sa stretli s veľkou ochotou, prístup zdravotne znevýhodnených ľudí do budov cez bočné vchody, zvonenia na zvonček, musieť sa nechať vyniesť po schodoch či so “špeciálnym” servisom nie je to, čo práve uľahčuje pocit rovnocennosti.

Cieľom našej iniciatívy je:

zmenou zákonov zlepšovať situáciu zdravotne znevýhodnených ľudí,

upozorňovať na dôležitosť dodržiavania medzinárodných a vnútroštátnych právnych predpisov

vytvárať lepšie podmienky pre osobný, pracovný, verejný a kultúrny život

zvýšiť citlivosť ľudí na bariéry a verejne odmietnuť bariéry v spoločnosti

Podporiť nás môžete podpisom na www.odstranmebariery.sk

Ďakujeme