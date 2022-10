Dovoľme občanom kácať drevo pre svoju vlastnú potrebu

Vývoj zásob dreva bez kôry na Slovensku

Zásoby dreva na Slovensku každým rokom rastú a to i napriek tomu, že sa ročne vyťaží zhruba 9 miliónov m3 dreva (1). Zrejme to bude tým, že každoročne lesníci zasadia až okolo 16 miliónov malých stromčekov (2). Prispieva tomu i to, že lesy neustále rastú. Strom až do svojej dospelosti 120 rokov, rastie každým rokom do výšky aj do hrúbky.

Zásoby dreva sa od roku 2000 do roku 2020 zvýšili z 410 miliónov m3 na 484 miliónov m3, čo je priemerný rast 3,7 milióna m3 ročne. Inak povedané, každoročne pribudne do našich lesov 3,7 milióna m3 dreva. Ak by chodili ľudia do lesa kácať drevo pre svoju vlastnú potrebu, a nakácali by 3,7 milióna m3 dreva ročne, zásoby dreva by ani nestúpali, ani neklesali - zostali by na rovnakej úrovni.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aktuálne zákony nedovoľujú obyvateľstvu kácať drevo v lesoch. Dokonca nie je povolené v lesoch ani len zbierať popadané drevo na zemi, či spadnuté konáre. Tieto zákony nedávajú zmysel. Dreva máme viac než dostatok. Kebyže dovolíme kácať obyvateľstvu drevo o výške 3,7 milióna m3 dreva ročne, nespôsobilo by to lesný armagedon, zásoby dreva by zostali na rovnakej úrovni, ani by sa nezvyšovali, ani by sa neznižovali.

Na jednej strane zákony nedovoľujú zobrať ani len konárik z lesa, no na druhej strane, v decembri je dovolené ťažiarskym spoločnostiam vykácať milióny stromčekov a to len preto aby domácnosti mali vianočný stromček na Vianoce. Vianočné stromčeky áno, no drevo do pece už nie. Lepšie by bolo keby to bolo naopak - Vianočné stromčeky nie, drevo do peci áno.

___________________________________________

Koľko energie by sa dalo získať z 3,7 milióna m3 dreva, a koľkým domácnostiam by to nahradilo kúrenie zadarmo ?

1 : 1m3 vysušeného dreva (12% vlhkosť) má váhu približne 600 kg. 3,7 mil x 600 = 2,2 miliardy kg dreva.

1 kg dreva pri vlhkosti 12% má výhrevnosť 16 MJ, čo je 4,44 Kwh. 2,2 miliardy x 4,44 = 9,77 miliárd Kwh energie z 2,2 miliardy kg dreva.

Mesačná spotreba plynu pre 1 domácnosť je v priemere 2500 Kwh mesačne, ročne 30000 Kwh. 9,77 miliárd : 30000 = 325666

Podčiarknuté, 3,7 milióna m3 dreva by zabezpečilo teplo pre 325 tisíc domácnosti, čo nie je málo !

9,77 miliárd Kwh je pri cene plynu 0,04 eur/Kwh teplo o hodnote 390 milionov eur ! Toľkoto by ušetrili časť domácností kebyže si možu nakácať drevo do piecky/kotla na tuhé palivo. A tieto peniaze namiesto poplatkov za plyn, by radšej mohli utratiť na produkty a služby, čo by viac pomohlo ekonomike.