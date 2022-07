Ako sa osamostatniť od ruskej ropy a energií / Ako ušetriť peniaze / Kde sa dajú ušetriť peniaze / Ako šetriť životné prostredie / Ako znížiť CO2

Jazda s autom na benzín/plyn je pre vodičov výhodná, no nie pre životné prostredie. Po prudkom zdražovaní cien benzínu/plynu sa však jazda stala nevýhodnou nielen pre životné prostredie, ale už aj pre vodičov. A práve preto sa neustále hľadajú alternatívy ako nahradiť, alebo aspoň obmedziť jazdu vozidlami na benzín/plyn.

Existuje viacej alternatívnych možností, ako nahradiť, či aspoň obmedziť jazdu autom na benzín/plyn, no takmer každá z nich má nejaké závažné nedostatky. Pri hľadaní vhodnej alternatívy sa totiž musíme pozerať na ekonomiku a ekológiu. Daná alternatíva musí byť lacná, aby sa občanovi oplatila kúpiť, a takisto musí byť šetrná k životnému prostrediu. Šetrenie životného prostredia má svoj význam v tom, že sa ovzdušie menej znečisťuje chemickými látkami, následkom toho bude aj menej pľúcnych a iných ochorení a tým pádom menšie výdavky do zdravotníctva. Menej CO2 do ovzdušia znamená tiež zmiernenie globálneho otepľovania. Globálne otepľovanie je pre ekonomiku nepriaznivé, pretože narastajúce teploty spôsobujú znižovanie zásob pitnej vody, tepelné úpaly a iné choroby spôsobené teplom, neúrodu na poliach, zvýšené náklady na používanie klimatizácie. Tu je niekoľko alternatív :

Elektrické autá :

Výhody : O dosť šetrnejšie k životnému prostrediu / 3 násobne menšie výdavky na palivo / Dlhšia životnosť a menšie náklady na údržbu / Vzhľadom na ich ekologickosť je potencionálne možné poberať na ne dotácie z eurofondov

Nevýhody : O 50 - 100% drahšie oproti autám na benzín/plyn / Oplatí sa zakúpiť iba tým, ktorí cestujú pravidelne na dlhé vzdialenosti / Výroba elektrických aut spotrebuje o 70% viac emisií než výroba aut na benzín

________________________

Autá na drevoplyn :

Drevoplyn je splynovanie dreva v špeciálnom kotli, ktorý sa nainštaluje do auta. Drevoplyn sa využíval v hojnej miere v Európe v rokoch 1939-1945 keď bol v Európe nedostatok benzínu. Niektoré autá využívajú drevoplyn dodnes.

Výhody : Nižšie ceny paliva oproti dnešným cenám benzínu a plynu

Nevýhody : Veľmi negatívne k životnému prostrediu, pretože jazda na drevoplyn vypúšťa viac jedovatých látok do ovzdušia a na výrobu paliva treba sekať stromy / Možnosť využívania drevoplynu len malým množstvom populácie, inak by sme do pár desaťročí nemali na Slovensku lesy / Náklady na kúpu a inštaláciu drevoplynového kotla 1-3 tisíc eur/ Veľmi časté zasekávanie motora / Veľmi častá údržba - samočistenie / Drevoplyn môže obsluhovať iba profesionál, inak hrozí otrávenie sa oxidom dusnatým pri dodávaní paliva do motora / Drevoplyn nedokáže zrýchliť nad 70 km/h / Ak sa motor auta vypne a po čase znovu naštartuje, trvá naštartovanie auta 15 minút.

_________________________

Autá na uhlie :

Výhody : Ešte nižšia cena paliva než pri drevoplyne

Nevýhody : Rovnaké ako u drevoplynu

________________________

Autá na rastlinný olej :

Výhody : Olej má približne rovnakú výhrevnosť ako nafta, pričom olej v akcii sa da zakúpiť za 1,5 eura/liter a v Poľsku ešte nižšie, čo je nižšia suma oproti dnešnej ceny nafty

Nevýhody : Vyššia kazivosť motora, vyššie náklady na údržbu / Cena je nižšia než súčasná, ale stále dosť vysoká / V zime je problém naštartovať auto / Funguje len v naftovom motore - náklady na kúpu a inštaláciu naftového motoru / Nerieši do budúcna znižovanie CO2

__________________________

Autá na vodík :

Výhody : Bez emisíí / Dlhšia životnosť a menšie výdavky na údržbu / Vzhľadom na ich ekologickosť je potencionálne možné poberať na ne dotácie z eurofondov

Nevýhody : Vodíkové autá nie sú ešte dostupné v predaji na Slovensku / Spotreba 0,84 kg H2/100 km čo je okolo 8,4 €, čo nie je málo. Oplatí sa to viac než autá na benzín/plyn ale menej než elektrická autá. Do roku 2030 sa však očakáva pokles ceny vodíka na 3,5€ na 1 kg H2. To by však stále vyšlo drahšie než jazda na elektrinu / Auto obsahuje elektrický motor a batériu, takže je jeho cena podobne vysoká ako pri elektrických autách, preto by sa to oplatilo iba tým, ktorý prejdú denne veľmi vysoké vzdialenosti / Výroba elektrických aut spotrebuje o 70% viac emisií než výroba aut na benzín

____________________________

Jazda na bycikli :

Výhody : 0 emisie / 0 cena za palivo / Zlepšovanie fyzickej kondície

Nevýhody : Pre veľa ľudí je fyzicky náročné a tým pádom nepohodlné jazdiť na bicykli / Pri bicyklovaní vydáme veľa energie, tým pádom musíme viac energie pridať vo forme jedla a teda viacej jesť a viac jedla = viac výdavkov na jedlo / Častá úrazovosť / Dlhší čas dokiaľ prejdem z bodu A do bodu B. Preto je cestovanie bicyklom vhodné iba pre tých čo majú viac času /

____________________________

Chodenie peši :

Výhody a nevýhody : Rovnaké ako pri bicyklovaní

____________________________

Elektrické Minicrossy :

Určite najlepšia voľba zo všetkých alternatív. Cena minicrossu len okolo 730 eur / životnosť do 10 rokov / hmotnosť len 30 kg / maximálna rýchlosť 45 km/h / náklady na palivo sú len 1,5 Kwh = 0,24 eur na 100 km, čo je asi 11 krát menej než pri elektroautách a 40 krát menej než pri autách na diesel pri dnešných cenách benzínu / 0 % emisií / Pri nízkych rýchlostiach slabá hlučnosť / Dá sa nastaviť maximálna rýchlosť / Dojazd 30 km / O dosť nižšie náklady na údržbu v porovnaní s autom i s elektro autami / Veľkou výhodou je tiež nízka výška sedadla. Nohami si teda dočiahnete na zem. Pri bicykle si nohami dočiahnete iba na pedále, a to znižuje stabilitu a zapríčinuje väčšie množstvo pádov / Nie je potrebný vodičský preukaz

http://www.minibiker.sk/p_info/9902-minicross-1100-w-ultimate-fox-lithium-12x10/

Nevýhodou minicrossu je jeho dojazd. Dojazd síce stačí na pohybovanie sa v rámci mesta a na cestu do najbližšej dediny mimo mesta, ale nestačí už na cestovanie z Bratislavy do Košíc. Problém je predovšetkým v tom, že na Slovensku nemáme dostatok elektro čerpacích staníc. Minicross si teda viete nabiť doma, ale už komplikovanejšie to bude v meste. To by sa však mohlo a malo do budúcna zmeniť. Nevýhodou je tiež, že unesie len jedného človeka, takže nie je to dopravný prostriedok na rodinné výlety s deťmi. Každopádne je to vhodný prostriedok na cestu do práce a na mimo rodinné výlety.

Tou najhlavnejšou nevýhodou je však to, že sa minicrossom rovnako ako pri bicykli nemôže jazdiť po chodníku, ale iba po cestách. Veľa ľudí sa pritom bojí jazdiť na cestách. Áno, bol by potrebný nový zákon, ktorý by umožňoval minicrossom (spolu s bicyklami) jazdu po chodníkoch, pričom by sa stanovila nejaká maximálna rýchlosť do 10km/h. V podstate minicross sa od bicyklu ani moc nelíši, do veľkosti a šírky je rovnaký ako bicykel. Elektrický minicross rovnako ako bicykel nevydáva emisie. Najčastejšími námietkami proti jazde elektrických minicrossov či bicyklov na chodníku sú bezpečnosť chodcov a cyklistov/minicrossov. Poďme sa preto pozrieť, čo na to hovoria štatistiky. :

Bezpečnosť cyklistov :

Z obrázku vidíme štruktúru zrážok bicyklistov za jednotlivé roky. V roku 2017 bolo v USA 80 tisíc zrážok cyklistov spojených so zrážkami s autami, či motorkami, pričom iba 2000 tisíc prípadov bolo zrážok bicyklistov s chodcami. Z tohoto potom následne vyplýva to, že pravdepodobnosť že sa cyklista zrazí s autom/motorkou je 40 násobne vyššia než zrážka s chodcom. Preto vzhľadom na bezpečnosť cyklistov nemá zmysel posielať cyklistov na cestu a zakazovať im jazdu na chodníku.

Bezpečnosť chodcov :

Bezpečnosť cyklistov by sa pri povolenej jazde na chodníku mnohonásobne zvýšila. Zvýšila by sa však i bezpečnosť chodcov ak by na chodníku jazdilo viac bicyklistov ?

Autá, kamióny, dodávky, autobusy a motorky spôsobili v roku 2016 425 úmrtí chodcov, pričom cyklisti len 2 úmrtia, čo je 212 násobne menej ! V prípade úrazov štatistická správa ďalej píše : "Takmer 26 000 chodcov bolo v rokoch 2012 až 2016 ťažko zranenými vozidlami . Dve percentá z nich zahŕňali bicykel a 81 % auto (a iné cestné vozidlá)". Takže aj z pohľadu úrazovosti je 50 násobne menšia pravdepodobnosť úrazu chodca s bicyklistom, než úraz chodca s cestným dopravným prostriedkom !

https://fullfact.org/health/cyclist-deaths/

Tieto štatistiky však treba dať do pomeru s tým koľko % ľudí využíva v Británii cestné dopravné prostriedky a koľko % využíva bicykle

Z tabuľky vidíme, že v Británii až 15% ľudí používa bicykel dva a viac krát do týždna. 85% tým pádom používa cestné dopravné prostriedky. A síce v Británii jazdí 5,5 násobne menej bicyklov než aut, za to však spôsobujú 212 násobne menej úmrtí, a 50 násobne menej úrazov chodcov. Z toho teda vyplýva to, že ak by bicyklisti jazdili v rovnakej miere ako cestné dopravné prostriedky, stále by bola pravdepodobnosť úrazu či úmrtia chodcov spôsobených bicyklom mnohonásobne menšia než cestným dopravným prostriedkom. A teda nemá zmysel zakazovať cyklistom jazdiť na chodníkoch, a to ani z pohľadu bezpečia chodcov. To by sa potom muselo zakázať i jazda autami, ktoré predstavujú pre chodcov vyššie nebezpečenstvo úmrtia a úrazu než bicyklisti. Tu treba tiež dodať, že v prípade jazdy minicrossov by to bolo ešte oveľa viac bezpečnejšie, kedže na minicrosse sa dá nastaviť maximálna rýchlosť, tá sa však pri bicyklovaní nedá ukontrolovať. Minicrossy majú tiež širšie pneumatiky než bicykle, čo znižuje pravdepodobnosť šmykov. Minicrossy sú nižšie než bicykle, takže sa nohami dá dotknúť zeme, čo zlepšuje stabilitu a zabranuje pádom. Minicrossy sú 3 násobne ťažšie než bicykle čo zvyšuje ich stabilitu.

https://www.statista.com/chart/25156/share-using-bike-for-transportation-regularly/

Súčasná bezpečnosť jazdy na jednotlivých dopravných prostriedkoch :

Veľmi zaujímavá štatistika. V nej vidíme súčasnú incidenciu úrazov a úmrtí na 1,6 miliardy kilometrov jazdy na jednotlivých dopravných prostriedkov. V prípade jazdy na bicykli to je 5353 úrazov na 1,6 miliardy kilometrov. To je 1 úraz na 300 tisíc kilometrov. Ak by niekto jazdil celý život na bicykli a teda za deň by prešiel 20 kilometrov, pričom za 55 rokov by to bolo 20x365x55 = 401 tisíc kilometrov. To by predstavovalo 1,33 úrazu za život. To nie je moc optimistické. Pravdepodobnosť úmrtia na bicykli by bola 1/132 = 0,7% ! V porovnaní s jazdou v aute je to až 20 násobne vyššia pravdepodobnosť úrazu, a 15 násobná vyššia pravdepodobnosť úmrtia. Aj z tohoto dôvodu ľudia nie sú moc motivovaní uprednostniť jazdu na bicykli pred jazdou na aute.

Ako sme si však už hovorili 98% zrážok cyklistov pripadá na zrážky s cestnými dopravnými prostriedkami na ceste, takže ak by cyklisti mohli jazdiť na chodníku počet zrážok i úmrtí by sa tým pádom znížil o 98% na hodnotu 106 a 0,6, čo sú hodnoty nižšie než hodnoty úrazovosti a úmrtnosti pri cestovaní s autom ! A to hovorím iba o cyklistoch, v prípade minicrossov by tieto čísla boli ešte nižšie, vzhľadom na nastaviteľnosť rýchlosti na minicrosse a väčšej stabilite v porovnaní s bicyklom.

__________________________

Záverom :

Elektrické minicrossy spĺňajú všetky potrebné parametre ktorými sú : nízka investícia, nízke náklady na palivo a údržbu, šetrnosť k životnému prostrediu, fyzicky nenamáhavá jazda, bezpečnosť. Bolo by však potrebné umožniť minicrossom jazdu po chodníkoch s maximálnou povolenou rýchlosťou 10 km/h. Na hrádzach a cyklotrasách mimo mesta by sa maximálna rýchlosť mohla zvýšiť aj na 30 km/h. Bolo by tiež potrebné vybudovať viacej elektrostaníc, aby sa umožnila jazda minicrossov aj na väčšie vzdialenosti. Tiež by bolo potrebné vybudovať viacej cyklotrás smerujúcich von z mesta a spájajúcich medzi sebou jednotlivé mestá a dediny, ako i cyklotrasy z ktorých by sa dalo dostať z jednej časti mesta do druhej časti mesta, aby sa znížilo množstvo jázd minicrossov na mestských chodníkov. Dotácie na tieto trasy by sme mohli čerpať z eurofondov. Bolo by potom už na každom človekovi či by sa rozhodol minicrossami zcela nahradiť jazdu autom, alebo by mal minicross len ako doplnok k benzínovému autu, aby znížil náklady na palivo a opotrebovanie benzínového auta.