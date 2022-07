Výdavky slovenských domácností / Prečo je Slovensko chudobné / Chudoba na Slovensku / Sú Slováci chudobní ? ? / Kapitalizmus verzus socializmus

Internetom sa šíria informácie o tom, ako sme za socializmu šetrili kde sa len dalo, kým za kapitalizmu si toho kupujeme podstatne viacej a ešte k tomu aj niečo navyše ušetríme. Aká je realita ?

Dopyt po tovaroch a službách :

V roku 2015 skrachovalo 35772 podnikateľov, čo bolo z celkového počtu 482638 aktívnych podnikateľov 7,39%. Nasledujúce roky to bolo 7,49%, 6,9%, 8% a 9,69%. Priemerná hodnota je 8%. Znamená to teda, že pravdepodobnosť že podnikateľ v prvý rok skrachuje je 8%. Počas 5 rokov je to 40% a počas 10 rokov až 80% ! To sú naozaj vysoké čísla. Prečo toľko podnikateľov krachuje, hoci majú dnes nízke úroky na pôžičkách ? Vyzerá to tak, že za to môže veľmi slabá kúpna sila obyvateľstva, respektíve ich dopyt po produktoch a službách. Za socializmu takéto množstvo bankrotujúcich podnikov nebolo. Mestá boli preplnené, krčmy a obchody praskali vo švíkoch. Nebola azda predsa len tá kúpna sila za socializmu vyššia než dnes ?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

https://finstat.sk/analyzy/statistika-poctu-vzniknutych-a-zaniknutych-firiem

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/207310/Pandemia-likviduje-zivnostnikov-najviac-v-stavebnictve-a-financnych-sluzbach

________________________________________

Dopyt po jedle :

Sčítaním jednotlivých položiek zistíme, že v roku 1993 si Slovák kúpil 652 kg jedla, kým v roku 2016 len 563 kg jedla, čo je pokles o 13,6 % ! V prípade alkoholických nápojov Slovák v roku 1993 vypil 116,5 litra, kým v roku 2016 len 94,5 litra čo je pokles o 18,8 % ! Spotreba mlieka a mliečnych (pitných?) výrobkov klesla o 13,6% z 250,2 litra na 216,2 litra ! Jediné v čom sa spotreba oproti roku 1993 zvýšila bola v spotrebe nealkoholických nápojov z 105 na 211 litrov a teda o 100%. Nie je to však veľká sláva, keďže nealkoholické nápoje tu tvorí voda, minerálky, malinovky ktoré sú v priemere veľmi lacné. Ich cena sa pohybuje v priemere 0,4 eura na liter, čo je pri 105 litrov o 42 eur viac ročne, mesačne len o 3,5 eur. Nealkoholické nápoje pritom tvoria len veľmi malú časť nákupného koša Slováka. Môžeme preto smelo prehlásiť, že v roku 2016 si Slováci kupovali o cca 15% menej potravín než v roku 1993.

_______________________________________

Dopyt po energiách :

Z tabuľky vidíme, že priemer spotreby energií v rokoch 1990,1991,1992 bol najväčší, kým nasledujúce 3 ročnice boli vždy menšie. Medzi energie patrí benzín a ostatné ropné produkty, elektrina, plyn, uhlie.

https://www.enerdata.net/estore/energy-market/slovakia/

_______________________________________

Dopyt po bývaní :

Ročná priemerná výstavba bytov bola za socializmu vyššia zhruba o 200% a v prípade domov o 50% v porovnaní s kapitalizmom.

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/sk_2020_ltrs.pdf Str 6-9

Dnes je dopyt po vlastnom bývaní oveľa menší. Priemerný mladý Slovák má takmer 31 rokov, kým sa odsťahuje od svojich rodičov, pričom vo vekovej skupine od 25 do 34 rokov ich býva s rodičmi až 56,4% !

https://index.sme.sk/c/22466507/prieskum-vacsina-mladych-slovakov-byva-so-svojimi-rodicmi.html

Je síce pravda, že dopyt po nehnuteľnostiach bol za socializmu väčší aj kvôli zvýšenej pôrodnosti, ktorá bola oproti kapitalizmu zhruba o 63% vyššia, na druhej strane bytová výstavba bola vyššia až o 200% v prípade bytov, a o 50% v prípade domov, čo je o dosť viac než 63% zvýšená pôrodnosť. Na druhej strane populácia bola v minulosti menšia. Môžeme teda smelo prehlásiť že dopyt po nehnuteľnostiach v prepočte na tisíc obyvateľov bol za socializmu niekoľko násobne vyšší než je tomu dnes !

_____________________________________

Dopyt po kultúre :

Dnes môže kultúrny objekt založiť štát alebo súkromný podnikateľ. Za socializmu však kultúrne objekty mohol stavať výlučne štát a keďže štát veľa peňazí na kultúru nemíňal (rovnako ako je tomu i dnes) výsledkom bolo nedostatok kultúrnych objektov, hoci ich priemerná navštevovanosť bola niekoľko násobne vyššia než za kapitalizmu. Priemerný počet návštev na jedno predstavenie/objekt sú nasledovné :

Divadlo / 1993 = 277 ľudí / 2017 = 180 ľudí

Múzeum / 1993 = 9689 ľudí / 2017 = 9462

Astronomické zariadenie / 1993 = 9000 ľudí / 2017 = 7343 ľudí

Galérie / 1993 = 19500 ľudí / 2017 = 9757

Knižnice / 1993 = 286 ľudí / 2017 = 180 ľudí

Divadlo / 1993 =277 ľudí / 2017 = 222 ľudí

Zdroj : Slovenská republika v číslach 2018 Str 37

___________________________________________

Dopyt po doprave :

Celkový počet prepravovaných pasažierov vlakmi poklesol o 10% a v prípade MHD až o 70% ! Zdá sa ako keby ľudia menej cestovali.

Výpadok v štátnej doprave čiastočne nahradili osobné autá. Počet osobných aút sa od roku 1993 v porovnaní s rokom 2017 zvýšil až o 107% ! Počet aút sa síce zvýšil, ale počet najazdených kilometrov na jedno auto výrazne klesol, pretože hoci sa počet aút zvýšil o 109%, denná spotreba benzínu meraná v tisíckach barelov sa zvýšila z 10,93 na 14,35 a teda len o 31% ! To teda znamená, že počet aút síce narástol, ale jednotlivé autá jazdia výrazne menej než autá v roku 1993.

https://www.theglobaleconomy.com/Slovakia/gasoline_consumption/

Slovenská republika v číslach 2018 Str 58-59

____________________________________

Dopyt po oblečení :

V roku 2019 boli výdavky Slovákov na oblečenie 1,48 miliardy eur ročne, čo je približne len 23 eur na jedného Slováka mesačne ! Výdavky na oblečenie za socializmu sa mi nepodarilo nájsť.

https://www.statista.com/statistics/575429/clothing-consumption-expenditure-slovakia/

Dalo by sa to teda zhrnúť nasledovne. Po páde socializmu máme menšiu spotrebu produktov a služieb, jedla, energií, bývania, kultúry i dopravy. Jediné čoho si kupujeme dnes viac sú autá a elektrotechnológie - počítač, televízor.

______________________________________

ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE :

Je dnes populárnym mýtom, že počas socializmu boli potraviny nekvalitné a nezdravé a socialistické fabriky zamorovali celé Slovensko rakovinou. Štatistiky však tieto domnienky nepodporujú, sú s nimi v priamom rozpore. Paradoxne, čísla ukazujú na dnešnú zhoršenú zdravotnú úroven obyvateľstva.

PS : Dávam do trvalej pozornosti moju kresťanskú stránku o zázrakoch a znameniach v kresťanstve

https://paranormalnejavy1.webnode.sk/1-zazraky-a-znamenia-v-krestanstve/