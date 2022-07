Ako sa žilo za socializmu ? / Výhody a nevýhody socializmu / Ekonomika za socializmu/ Lacné ceny za socializmu / Socialistické mýty

Pri hodnotení toho či sme sa mali po ekonomickej stránke lepšie za socializmu než za kapitalizmu budeme hodnotiť ekonomické bohatstvo štátu a kúpyschopnosť občanov.

1 : Anketový dotazník

43% respondentov v roku 2018 uviedlo, že za socializmu sa mali ekonomicky lepšie. 25% sa hlasovania buď zdržalo, alebo označilo, že sme sa mali rovnako. Iba 32% uviedlo že sa žilo ekonomicky lepšie po páde socializmu. Viac ľudí teda preferuje socialistickú ekonomiku než kapitalistickú ekonomiku a to bol dotazník spravený v roku 2018, čo bol jeden z najlepších rokov po vstupe Slovenska do EÚ. Ak by sa dotazník robil dnes, kedy ceny nehnuteľností vystúpili o vyše 100% a súčasne čelíme energetickej kríze, tie čísla by vyšli ešte výraznejšie v prospech socialistickej ekonomiky.

https://dennikn.sk/minuta/1120169/

_________________________________

2 : Bohatstvo štátu

Za socializmu si štát udržiaval nulový dlh. Dnes je dlh štátu 62 miliárd eur !!! Podniky a nehnuteľnosti to všetko vlastnil štát. Neexistovalo súkromné vlastníctvo. Dnes štát už nevlastní takmer nič. Drtivé % podnikov a nehnuteľností, ktoré štát za socializmu vlastnil boli odnárodnené, alebo predané zahraničným investorom. Krátko po páde socializmu v roku 1993 mala naša armáda stav 53 000 vojakov, 995 tankov, 1370 BVP a obrnených transportérov, 1053 delostreleckých systémov, 146 bojových lietadiel a 19 bojových vrtuľníkov. V roku 2015 mali Ozbrojené sily SR k dispozícii 15 996 príslušníkov, iba 22 tankov, 675 BVP, 153 delostreleckých systémov. Rozhodne teda môžeme prehlásiť, že štát za socializmu toho vlastnil oveľa viac než dnes a to bez dlhu. Tým pádom bol aj na tom ekonomicky X násobne lepšie než dnes !

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ozbrojen%C3%A9_sily_Slovenskej_republiky

B : Výstavba štátu

Školstvo :

Počet štátnych základných, materských, stredných odborných škôl sa od roku 1989 významne znížil. Mierny nárast nastal výlučne pri stavbe nových štátnych gymnázií. Drtivé % všetkých štátnych škôl pochádza ešte za socializmu.

https://dennikn.sk/blog/1080104/1080104/

https://www.minedu.sk/data/att/4759.pdf Str 29,32

Zdravotníctvo :

Počet nemocníc na 1 milión obyvateľov sa od roku 1993 do roku 2016 zvýšil z 22 na 24. To je nárast len o necelých 10% ! Inak povedané, vyše 90% dnešných nemocníc pochádza ešte za čias socializmu !

https://tradingeconomics.com/slovakia/hospital

Stavebníctvo :

Väčšina dnešných bytov/domov boli štátom vystavané ešte za socializmu !

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/sk_2020_ltrs.pdf Str 6-9

Dopravná infraštruktúra :

Počet nových ciest sa od roku 1993 nijako nezvyšoval. Dá sa preto povedať, že 99% nových ciest bolo postavených ešte za socializmu.

Počet nových železníc od roku 1993 nerástol, naopak, zmenšil sa o 1,5%. Aj tu teda platí to, že 100% železníc sme mali postavených ešte za socializmu !

https://www.theglobaleconomy.com/Slovakia/Railroad_lines/

Jediné čo nám tu kapitalizmus vybudoval je 600 kilometrov nových diaľníc.

https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Statisticke-prehlady/Dlzky-cestnych-komunikacii.alej

Energetika :

https://www.theglobaleconomy.com/Slovakia/electricity_production/

Veľká väčšina SVK elektrárni bola vystavaná ešte za socializmu. To dokazuje aj nasledujúca tabuľka, kde vidíme, že v roku 1993 sme vyprodukovali 23 miliárd Kwh elektriny. Za kapitalistické obdobie vzrástla výroba elektriny len v priemere o 3 miliardy Kwh. To je nárast len o 13% ! Na socialistickú výrobu elektriny sa to preto ani zďaleka nechytá.

Trh práce :

https://tradingeconomics.com/slovakia/unemployment-rate

Kým za socializmu sa pohybovala nezamestnanosť na 0%, alebo blízko 0%, od vzniku kapitalizmu dosiahla priemerná nezamestnanosť 12% !

Záverom : Socialistický štát toho vybudoval v oblasti školstva, zdravotníctva, stavebníctva, dopravnej infraštruktúry, energetiky a trhu práce mnohonásobne viac než kapitalistický štát. Súčasne socialistický štát vlastnil X násobne väčšiu armádu. Vlastnil tiež všetky podniky a nehnuteľnosti. Socializmus zanechal kapitalizmu nulový dlh, 0 nezamestnanosť a z 90% vystavanú krajinu !

Na druhej strane tu máme kapitalistický štát, ktorý do oblasti školstva, zdravotníctva, stavebníctva, dopravnej infraštruktúry, energetiky a trhu práce investoval mnohonásobne menej, a napriek tomu sa dokázal zadĺžiť o 62 miliárd eur. Má malú armádu, a nevlastní dnes už takmer nič - väčšina sa odnárodnila alebo rozpredala zahraničným investorom. Z tohto pohľadu dnes môžeme smelo prehlásiť, že socialistický štát bol X násobne ekonomicky výkonnejší, ale aj bohatší než dnešný kapitalistický štát.

_______________________________________________________________________

KÚPYSCHOPNOSŤ OBYVATEĽSTVA :

Priemerný hrubý plat v roku 1989 bol 3140 Kčs, v čistom 2528 Kčs (1)(2)

Cena bývania :

Niektorí dostali bývanie zadarmo, no väčšina si za neho musela zaplatiť. Cena bývania v byte sa pohybovala od 20 - 40 tisíc Kčs. Rátajme teda s priemerom 30 tisíc Kčs. Výška úroku bola 2,7%. Pri 25 ročnej hypotéke by sa mesačná splátka pohybovala na hodnote 168 Kčš, čo bolo len 6,6% čistej mesačnej mzdy ! (3)

Ceny plynu, elektriny, MHD :

https://plus7dni.pluska.sk/gal/domov/lacny-zivot-socializmu-je-mytus-dnes-platu-kupime-viac/8

Spotreba plynu 3000 Kwh/mesiac = 300 Kčs

Elektrina 300 Kwh/mesiac = 144 Kčs

Jazda autobusom 3 Kčs na 10 km. Predpokladajme že človek denne prejde 20 kilometrov, čo je mesačne 600 kilometrov, a teda 180 Kčs

300+144+180 = 624 = 24% čistej mzdy

Cena potravín, alkoholu a cigariet :

https://plus7dni.pluska.sk/gal/domov/lacny-zivot-socializmu-je-mytus-dnes-platu-kupime-viac/8

Spravme si mesačný nákup :

30 rožkov = 9 Kčš

10 kg chleba = 44 Kčs

40 vajec = 48 Kčs

10 litrov mlieka = 20 Kčs

1 kg masla = 40 Kčs

1 kg ryže = 16 Kčs

1 kg cukru = 8 Kčs

1 kg jablk = 6 Kčs

1 balenie cigariet = 14 Kčs

10 litrov piva = 25 Kčs

1 kg čokolády = 130 Kčs

10 kg kura = 300 Kčs

2 kg hovedzieho = 92 Kčs

Dokopy = 752 Kčs = 30% čistej mzdy

televízor, chladnička s mrazničkou :

https://plus7dni.pluska.sk/gal/domov/lacny-zivot-socializmu-je-mytus-dnes-platu-kupime-viac/8

chladnička s mrazničkou 3500 Kčs + televízor 13000 Kčs = 16500 Kčs



Pri 8 ročnom spotrebnom úvere s úrokom 8% bola mesačná splátka 282 Kčs to bolo len 11% čistej mzdy

Šetrenie na auto :

https://plus7dni.pluska.sk/gal/domov/lacny-zivot-socializmu-je-mytus-dnes-platu-kupime-viac/8

Zostalo nám ešte 28% mzdy = 707 Kčs. Auto stálo 70 tisíc Kčs. Na auto sa preto neoplatilo vziať spotrebný úver, najlepšie bolo na auto šetriť. Ak by sme zvyšok mzdy použili na šetrenie na auto, na auto by sme našetrili za 8,25 roku.

________________________________________________

KÚPYSCHOPNOSŤ DNEŠNÉHO ČLOVEKA S PRIEMERNOU MZDOU :

Vypočítajme si hore uvedené náklady na dnešnú priemernú mzdu a na základe toho zistíme, či si za dnešnú priemernú mzdu mohol človek toho dovoliť kúpiť viac alebo menej.

Priemerná mzda : Priemerná mzda v hrubom sa dnes pohybuje na hodnote 1240 eur, čo je v čistom približne 1000 eur.

Cena bývania : Záleží podľa okresu a veľkosti bytu, v priemere sa však dnes cena bytu v SR pohybuje na hodnote 120 tisíc eur ! Pri 25 ročnej hypotéke s úrokom 1,5% by bola mesačná splátka 550 eur.

Ceny plynu, elektriny, MHD :

Cena plynu = 0,04 eur/Kwh

Spotreba plynu 3000 Kwh/mesiac = 120 eur

Cena elektriny = 0,16 eur/Kwh

Spotreba elektrina 300 Kwh/mesiac = 48 eur

MHD = Pri zakúpení ročnej električenky a 2 zon zhruba 30 eur za mesiac

https://imhd.sk/ba/doc/sk/20658/20658#zlavnene

Dokopy 120+48+30 = 198 eur !

Cena potravín :

Cenu potravín budem čerpať z hypermarketu Tesco. Ak bude existovať viacej druhov danej potraviny vyberiem tú najlacnejšiu :

rožok 0,14 € /30 rožkov = 4,2 €

chlieb 2,3€/kg /10 kg chleba = 23 €

vajce 0,15€/kus /40 vajec = 6 €

mlieko 0,69€/liter /10 litrov mlieka = 6,9€

maslo 11,56€/kg /1 kg masla = 11,56€

ryža 1,39€/kg /1 kg ryže = 1,39€

cukor 0,79€/kg / 1 kg cukru = 0,79€

jablko 0,89€/kg /1 kg jablk = 0,89€

1 balenie cigariet = 3,4€

Pivo 0,84€/l / 10 litrov piva = 8,4€

1 kg čokolády = 5,50 €

kura 3,39 €/kg / 10 kg kura = 34 €

Hovedzie 6,19 €/kg / 2 kg hovedzieho = 12 €

________________

Dokopy : 118€

________________

https://potravinydomov.itesco.sk/groceries/sk-SK/

Chladnička s mrazničkou a televízor :

Najlacnejšia chladnička s mrazničkou = 272,70 €

https://www.datart.sk/chladnicky-kombinovane-s-mraznickou-dole/filter/c:272:300

Najlacnejší televízor = 130€

https://televizor.heureka.sk/f:p:100-150/

272 + 130 = 402€

Nemuseli by sme si ani zobrať úver, pri 8 ročnom sporení by stačilo odložiť len 4€ mesačne !

__________________________

Šetrenie na auto :

Najlacnejšie auto na SVK stojí 10 tisíc eur. Ak by sme si chceli našetriť na auto za 8,25 roka tak ako počas socializmu, museli by sme odložiť bokom 102 eur mesačne !

___________________________

A teraz si všetky položky zrátajme :

550+198+118+4+102 = 972 eur = 97% mzdy. Dá sa teda povedať, že kúpyschopnosť je dnes asi iba o 3% vyššia než v roku 1989. Ale pozor, nezarátal sme ešte niekoľko faktorov. Treba zarátať to, že dnes je 12% nezamestnanosť, tým pádom je dnes menšia šanca, že človek bude dostávať priemernú mzdu než v roku 1989 kedy boli zamestnaní prakticky všetci. Ďalej treba započítať to, že niektorí za byty neplatili vôbec nič ale dostali ich zadarmo. V prípade novomanželov, novomanželia dostali na byt bezúročnú pôžičku. Po odpracovaní 10 rokov si od zamestnávateľa dostal odmenu 10000 Kčs. Ak teda zarátame aj tieto hore uvedené veci, tak by kúpyschopnosť za socializmu bola buď rovná, alebo dokonca i mierne vyššia v porovnaní s dneskajškom.

Treba spomenúť aj jednu z ďaľších vecí na ktorú sa dnes často zabúda, a tou je to, že pred 30-60 rokmi neboli také technológie aké máme dnes. Neexistovalo toľko strojov, stroje neboli tak efektívne a úsporne ako sú dnes. Tým pádom sa toho menej vyrobilo, náklady boli vyššie čím sa niektoré ceny predražovali. Nečudo preto, že potraviny a iné výrobky boli kedysi drahšie než dnes. Drahšie výrobky teda neboli ani tak príčinou zlého systému ekonomiky, ale skôr nedostatkom vyspelých technológii. Rád by som si pozrel za aké ceny by vyrábali dnešní výrobcovia potravín ak by nepoužívali moderné stroje ale tie staré stroje ešte za socializmu.

A napokon treba uviesť, že štát za socializmu toho viac budoval a nezadlžoval sa. Štát by kľudne mohol nechať nezamestnanosť na 12%, zadĺžiť sa o 62 miliárd eur, vybudovať z štvrtiny toho čo vybudoval a na úkor toho zvýšiť mzdy obyvateľstvu niekoľkonásobne, no malo by to zmysel ak by sme k doktorovi chodili do stodoly, učili sa v lese, spali v stanoch, prepravovali sa konmi a namiesto elektriny pálili sviečkami ?

