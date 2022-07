Ako znížiť výdavky na zdravotníctvo / Ako byť zdravší / Ako zarobiť na svojom zdraví / Ako ušetriť peniaze za lieky / Ako nebyť chorý

V roku 2019 štát minul 7,8 miliardy eur na výdavky do zdravotníctva a na zdravotnú starostlivosť. To nie je vôbec málo. Je to okolo 1444 eur na jedného obyvateľa ročne a 21% z celkového množstva štátnych príjmov !

Slováci zvyknú chodiť k doktorovi najviac zo všetkých štátov EU. Keby sa tak dala znížiť chorobnosť na Slovensku aspoň o polovicu, klesli by tiež výdavky do zdravotníctva o polovicu. Lenže ako docieliť, aby Slováci žili zdravšie a boli menej chorí ? Dnes už vieme ako sa dá znížiť ochorenia na minimum. Stačí denne prejsť aspoň 2 kilometre, častejšie jedávať ovocie a zeleninu, zvykať si na otužovanie, ísť aspoň raz do týždna nadýchať sa čerstvého vzduchu do lesa, nefajčiť, piť alkohol v rozumnej miere atd, atd.... Ak by toto Slováci dodržiavali, chorobnosť by bola na Slovensku oveľa nižšia. Lenže nedodržiavajú. Bežný Slovák si totiž povie "zdravotnú starostlivosť mi aj tak preplatí štát, a vážnejšie choroby vplyvom zlého životného štýlu sa u mna s najväčšou pravdepodobnosťou prejavia až za 20-30 rokov, na čo by som sa preto teraz zbytočne namáhal, nestojí mi to za to". Bežný Slovák teda nemá motiváciu spraviť niečo navyše pre svoje zdravie. Radšej zje 2 tabletky a presedí celý deň na gauči, než by mal denne prejsť pár krokov. Je teda očividné, že všetky "motivácie" ktoré sa snažia namotivovať ľudí k zdravotnému štýlu skrze lepšie zdravie, alebo hrôzostrašnými obrázkami na cigaretách sú len stratou času. Už bolo veľa takýchto pokusov, a všetky zlyhali.

Na rad by preto mala prísť iná možnosť. Ak sa ľudia nedajú presvedčiť skrze zdravie, možno by to išlo skrze peniaze. Povedzte dôchodcovi nech sa ide na hodinu prejsť, že tým spraví niečo pre svoje zdravie, nepôjde ! Povedzte mu, že mu dáte za prechádzku 50 eur a hneď sa zdvihne. Fungovalo by to teda nasledovne :

Prémie :

0 návštev doktora alebo zdravotníckeho zariadenia za rok / Prémia 70 eur mesačne

1 návšteva doktora alebo zdravotníckeho zariadenia za rok / Prémia 60 eur mesačne

2 návštevy doktora alebo zdravotníckeho zariadenia za rok / Prémia 50 eur mesačne

3 návštevy doktora alebo zdravotníckeho zariadenia za rok / Prémia 40 eur mesačne

4 návštevy doktora alebo zdravotníckeho zariadenia za rok / Prémia 30 eur mesačne

5 a viac návštev doktora alebo zdravotníckeho zariadenia za rok / Prémia 0 eur

______________________________________________

Poplatky :

0 návštev doktora alebo zdravotníckeho zariadenia za rok / Poplatok 0 eur

1 návšteva doktora alebo zdravotníckeho zariadenia za rok / Poplatok 30 eur

Každá návšteva pacienta bude zahrňovať poplatok 30 eur, a to z pacientovho vlastného vreckového.

______________________________________________

Príklad : Pacient za rok navštívi 1 krát doktora, alebo zdravotnícke zariadenie. Pacient tým pádom dostane prémiu 60 x 12 = 720 eur. Poplatok za jednu návštevu ho bude stáť 30 eur. Tým pádom jeho čistý ročný zisk bude 720 - 30 = 690 eur.

Príklad č 2 : Pacient za rok navštívi doktora 10 krát. Jeho prémia bude 0 eur, a poplatok za návštevu doktora 10 x 30 = 300 eur. Tým pádom je pacient v ročnej strate 300 eur.

____________________________________________

Tento sofistikovaný systém by umelo dotlačil ľudí aby žili zdravšie. Zdraví ľudia budú viac bohatší, a chorí viac chudobní. Poctiví ľudia budú hore, a nepoctiví dolu. Odkiaľ by sa však zobralo na prémie ? No jednak z poplatkov chorých ľudí, a jednak z toho, že systém namotivuje ľudí žiť zdravšie, tým pádom klesne chorobnosť, a keď klesne chorobnosť klesne počet chorôb a výdavky na zdravotnú starostlivosť. Ušetrené výdavky sa potom môžu rozdať občanom, teda tým občanom, ktorí dbajú o svoje zdravie, a svojim spôsobom života sa pričinili na tom, že sa znížili výdavky na zdravotníctvo.