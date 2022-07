Ako zvýšiť kúpyschopnosť Slovákov a obyvateľov na Slovensku / Ako poraziť chudobu na Slovensku / ako uľahčiť život obyvateľom a Slovákom na Slovensku

Ako zvýšiť kúpyschopnosť obyvateľstva :

Nehnuteľnosti za pár grošov :

Bežný Slovák dnes minie najviac peňazí na bývanie. Je to spôsobené drahými nehnuteľnosťami, a splácaním úrokov na hypotéke. Pri nehnuteľnosti o hodnote 100 tisíc eur, predstavuje mesačná splátka s 25 ročnou hypotékou spolu s 2% úrokom sumu 500 eur mesačne ! To sú obrovské mesačné výdavky, ktoré ak by Slovák ušetril mohol by ich minúť na iné veci.

Najideálnejším riešením by bolo preto znárodnenie bytov, pričom by platilo pravidlo "jeden krát splatený byt, navždy splatený". Máme obrovskú výhodu, že po páde socializmu sme zdedili krajinu v ktorej sme mali 85% dnešných bytov už vystavaných a to buď zadarmo, alebo za smiešny peniaz. Tieto byty boli už raz postavené, minuli sa na ne isté náklady a tieto náklady boli ešte za socializmu občanmi splatené. Dnes by sme preto tieto byty mohli predávať zadarmo ! Je preto obrovským paradoxom, že byt ktorý občan za socializmu dostal buď zadarmo, alebo za smiešny peniaz dnes predáva za 140 tisíc eur !

Treba tiež podotknúť, že nie všetky byty vlastnia pôvodní majitelia, ale veľa bytov skupujú realitky a rôzni bytoví špekulanti, ktorí nechcú bývať v danej nehnuteľnosti/ach, ale chcú len kúpiť nehnuteľnosť a následne využiť situáciu kedy nastane na Slovensku nedostatok bytov, aby mohli byty predať za vysoké ceny. Ceny nehnuteľností nikdy nebudú lacné, pokiaľ ich budú skupovať realitky, špekulanti a ziskuchtiví majitelia ich budú predávať za XYZ násobne ceny za ktoré ich dostali. Jediné riešenie je preto znárodnenie bytov. Štát znárodní všetky byty, a byty ktoré sú voľné, v ktorých nikto nebýva bude štát rozdávať zadarmo občanom, ktorí v nich budú chcieť bývať. Toto bude platiť v prípade všetkých bytov, ktorých náklady na stavbu boli už v minulosti splatené !

V prípade novostavieb, ktoré boli nedávno postavené a ich náklady ešte nie sú splatené by to fungovalo tak, že stavbu bytov by prevzal štát. Štát bude stavať bytovky z najlacnejších materiálov. Priemerné náklady na stavbu jedného takéhoto bytu sú okolo 50 tisíc eur, takže 6000 bytov, čo je priemerná ročná bytová výstavba by stála 300 milionov eur. V prepočte na obyvateľa by to bolo 4,62 eura mesačne. A teda aj novostavby by Slováci dostávali od štátu zadarmo, ibaže na tieto novostavby by sme sa celé obyvateľstvo skladali 4,62 eurom mesačne. Je to však len veľmi malá daň za to, že by sme dostávali nehnuteľnosti zadarmo.

Požičovňa aút :

Druhým najväčším výdavkom pre občana je nákup auta. Aj to najlacnejšie auto dnes stojí 10 tisíc eur. Väčšina ľudí chce mať auto hneď, nechce sa im čakať 10 rokov dokiaľ nasporia na auto, preto si dnes berú spotrebné úvery na auto s 5% úrokom a 8 ročnou splatnosťou. Na mesačných splátkach spolu s úrokom minú 141 eur. Po 8 rokoch auto splatia, no po pár rokov keď skončí životnosť auta môžu auto vyhodiť a znovu kúpiť nové auto, no tým sa splátkový kolobeh znovu naštartuje.

Áno, každý chce mať auto, ale kupovať neustále nové auto so spotrebákom sa neoplatí. Tento problém by dokázala vyriešiť požičovňa áut. Treba si uvedomiť, že bežný občan nevyužíva auto každý deň, ale niekto využíva auto 25,20,10 či dokonca len pár dní do mesiaca. V takomto prípade by bola najideálnejšie auto si požičať. Aj dnes sa dá požičať auto, problém je len v tom, že najlacnejšie požičanie najlacnejšieho auta na deň stojí od 16 eur a viac ! Preto sa dnes ľudom viac "oplatí" zobrať spotrebák na auto, než si auto pravidelne požičiavať.

Ak rátame, že najlacnejšie viacmiestne auto dnes stojí okolo 10 tisíc eur, pričom jeho životnosť je 12 rokov a teda 4380 dní, tak nám to vychádza, že ak by sa auto požičiavalo na deň za 2,28 eur, tak by sa celá jeho cena za 12 rokov splatila, a to dokonca i skôr, vzhľadom na rastúce mzdy a rast inflácie ! Navyše auto by sa aj po 12 rokoch dalo rozobrať na súčiastky a súčiastky predať. Teoreticky teda ak by autopožičovne vlastnil štát, a autá predával za 0 zisky/náklady mohol by autá požičiavať už od 2,28 eur na deň, a to je zcela iná suma než 16 a viac eur na deň. Niekto kto by chcel jazdiť 15 dní do mesiaca, by za požičanie auta zaplatil 34 eur, čo je o dosť lepšie než 141 eurová splátka za spotrebák na auto, alebo 240 eurová splátka požičovni.

Plytvanie jedlom :

Podľa štatistík, až 20% ovocia a zeleniny pestovatelia vyhodia a nepredajú obchodným reťazcom, pretože sú tvarom deformované, sú príliš veľké alebo malé, alebo sú z časti obhryzené, červavé, alebo inak nespĺňajú kozmetické normy (1). 5% zo všetkých potravín v hypermarketoch sa nepredá (2) z toho až 10% zo všetkých potravín tvoria potraviny s krátkou dobou spotreby ako je ovocie, zelenina, mliečne výrobky, vajcia, mäso (1).

Som toho názoru, že pestovatelia by mali hypermarketom predávať a hypermarkety by mali byť ochotné od pestovateľov kupovať i deformované ovocie/zeleninu. Namiesto vyhodenia deformovaných potravín, nech pestovatelia radšej predajú hypermarketu tieto deformované potraviny za symbolickú cenu, a nech hypermarkety predávajú tieto deformované potraviny tiež za výrazne nižšiu cenu oproti nedeformovaným produktom. Zákazník sa potom bude môcť rozhodnúť, či si v hypermarkete kúpi drahšie nedeformované produkty, alebo lacnejšie deformované produkty.

Ďalší problém je v potravinách s krátkou životnosťou z ktorých sa 10% vyhodí. Hypermarket si síce vie vypočítať koľko produktov za deň v priemere predá, no každý deň sa líši, a od priemernej hodnoty sa odlišuje viac či menej. Tento problém by sa dal vyriešiť tak, že by bola možnosť objednať si tovar s krátkou dobou spotreby na objednávku. Zákazník by cez kartu zaplatil vopred a potom by si tovar v daný deň vyzdvihol. Hypermarket by tým pádom ušetril na nevyhodených potravinách, a ako odmenu by za to poskytol objednávateľovi značnú zľavu.

Nie sú to však len hypermarkety, ktoré vyhadzujú potraviny, ale aj reštaurácie a bufety a to ešte viac než hypermarkety. Aj tu by sa mala zaviesť možnosť, že by zákazník mal možnosť si objednať návštevu reštaurácie/bufetu aspoň deň pred príjazdom, pričom by kartou zaplatil vopred. Obchod/reštaurácia by tým pádom ušetrila na nevyhodených potravinách, a ako odmenu by za to bola povinná poskytnúť objednávateľovi značnú zľavu.