Zem je plochá / Teória plochej Zeme / Vyvracanie guľatosti Zeme / Zem nie je guľatá

Znázornenie ako by sa menilo zakrivenie ak by Zem bola guľa :

1 : Solné jazero v Bolívii má dlžku až 140 kilometrov. Ak by Zem bola guľatá, na jeho konci by sme mali namerať prevýšenie takmer 1,5 kilometra ! Namiesto toho však výškový spád v jazere je len 3 metre ! Zrejme aj preto dostalo jazero prezývku "Flat"

2 : Z parku Indiana Dunes vzdialeného 53 kilometrov od Chicaga by sme mali namerať výškový spád 220 metrov. Spád tam síce nameriame, ale len okolo 40 metrov, čo je výrazne menej než predpokladaná 220 metrová hodnota !

https://www.tripadvisor.in/LocationPhotoDirectLink-g37006-d259610-i69956548-Indiana_Dunes_State_Park-Chesterton_Indiana.html

Dokonca aj z fotiek ktorými sa ohánajú guľatozemci, nie je také veľké zakrivenie aké by v prípade zemegule malo byť. V tomto prípade bol pokus zmeraný z New Buffalo, ktoré je od Chicaga vzdialené 74,3 kilometrov. Pri takejto vzdialenosti by sme mali namerať výškový spád 434 metrov, ibaže na fotke dokážeme uvidieť obrysy budovy vo výške 280 metrov ! To je až o 154 metrov - 35% menšie než očakávané prevýšenie pri Zemeguli !

https://www.reddit.com/r/chicago/comments/ifdmvq/sears_tower_from_new_buffalo_mi/

Je však veľmi zaujímavé, že z tej istej obci pri inom snímku vidíme toho o niečo viac, respektíve budovy vo výške 148 metrov, hoci by tu mal byť spád okolo 434 metrov ! Zrejme bol robený snímok síce z tej istej obci, ale z iného miesta, pri inom uhle, takže bola snímaná iná časť plochy, čo dalo zas iné výsledky.

https://www.reddit.com/r/chicago/comments/g4kiqc/with_no_pollution_the_chicago_skyline_is_crystal/

3 : Niagara State Park je vzdialený od Toronta 50 kilometrov. Ak by Zem bola guľatá, mali by sme namerať výškový spád do 196 metrov, ibaže spád z merania nie je vyšší než 50 metrov !

https://sk.pinterest.com/pin/239887117632131074/

Dokonca aj pri tých geodetických meraniach ktorými sa ohánajú gulatozemci (kedže sú na nich vyššie hodnoty spádu) nie sú hodnoty ktoré by mala dosahovať gulatá Zem. V tomto prípade vidíme spád 184 metrov, hoci pri guľatej Zemi by ten spád mal byť až o výške okolo 315 metrov !

https://kreacionismus.cz/mytus-o-ploche-zemi/

4 : Pohľad na vrchy Korziky z mesta Nice

Pri pohľade z Nice, vo výške 100 metrov nad morom, je vidno vrcholky hôr ostrova Korsika. Najmenší vrch hory Cucullu má 2049 metrov, a jej najnižší viditeľný spodok zhruba 1350 metrov. A teda výškový spád nám siaha iba do výšky 1350 metrov, hoci pri guľatej Zemi by mal byť výškový spád až do výšky 2607 metrov ! Výškový spád je teda takmer o 50% menší, než aký by mal byť nameraný pri guľatej Zemi !

https://www.ovalp.com/en/understand/corsica-seen-from-the-continenthttps://www.omnicalculator.com/physics/earth-curvature

Takýchto meraní, ktorých hodnoty spádu sú menšie než ako by mali byť pri guľatej Zeme sú dnes tisícky. Prakticky je dnes veľmi ťažké nájsť geodetické meranie, ktoré by dosahovalo hodnot gulatej Zeme. Bud sa od nej líši viac či menej. Z geodetických meraní teda vyplýva nasledujúce :

1 : Zem nie je guľa

2 : Naša Zem by na základe geodetických meraní mohla mať tvar vysoko sploštenej guľe, to by však guľu pripomínalo len z dialky.

3 : Zem je plochá, tak ako učí biblia. Základný povrch Zeme je rovný. Na tomto povrchu sa však striedajú prevýšenia a to nerovnomerne. Je to niečo podobné ako 3D plastická mapa.

