...a vaša ulica sa ako volá ?

Bývala som už na viacerých adresách. Od ulice SNP, cez Komenského, až po Kammerhofskú, ktorej názov pôsobí pre lekárov, kuriérov aj úradníkov ako malý slovný rébus. Ale nevadí, ja som tiež častejšie Havranová, ako Harvanová. Nakoniec, pokiaľ o nič nejde, je to skôr zábava.Z iného súdka, oveľa menej zábavného, je spor (nie len ) mestského zastupiteľstva v obci Varín o názve ulice Dr. Jozefa Tisu. Momentálne na Slovensku hádam niet dospelého občana, ktorý by sa o tento spor aspoň „neobtrel“ v niektorých novinách, alebo televíznej relácii. O jeho genéze sa preto nejdem rozpisovať. Čo chcem vyjadriť je, že bez ohľadu na okolnosti, či poslanci Varína hlasovali procesne, alebo ideologicky, myslím si podobne ako pani Lenka Ticháková, že v 21. storočí, v demokratickej spoločnosti, by po Jozefovi Tisovi určite nemala byť pomenovaná žiadna ulica! A či už uznesením, VZN, alebo inou formou... zmeniť sa to iste dá. Bez pardonu, na Slovensku sme už riešili aj zložitejšie rébusy.

A tak ma napadlo, pozrieť sa, aké podobne „neslávne“ zaujímavé ulice na Slovensku ešte máme. A veru, ulica Dr. Jozefa Tisu má celkom vážnych konkurentov napríklad v Šoporni, ktorá sa k dejinám ozaj nestavia selektívne a nájdete tu napríklad ulicu Gottwaldovu, či ulicu V. I. Lenina. Na Slovensku sa nezabúda ani na významné historické udalosti, ktoré pripomínajú stále hojne zastúpené ulice Februárového víťazstva či Októbrovej revolúcie. V názvoch ulíc nezabúdame ani na zásluhy, napríklad Červenej armády, či miest, na ktoré by mnohí radšej zabudli, ako bratislavská ulica Pohraničiarskej signálky. Samozrejme, pohrobkov socializmu, v podobe názvov ulíc je na Slovensku oveľa viac, od miernej Gagarinovej, po kontroverznú Konevovu, až po (už spomínanú), absolútne neprijateľnú V. I. Lenina. Ale to je len moja klasifikácia, zdá sa, že na Slovensku pri názvoch ulíc stále platí proti gustu žiaden dišputát.

Napriek tomu nejakú tú spoločenskú citlivosť na Slovensku predsa len máme, veď prečo už u nás nenájdeme ulice pomenované po Hitlerovi, alebo Stalinovi ? Príkladom zmien názvov, ktoré kopírovali historickú, politickú a spoločenskú situáciu na Slovensku je ulica Skuteckého v Banskej Bystrici, pomenovaná po významnom maliarovi Dominikovi Skuteckom TU. V minulosti niesla názvy Kasárenská – z dôvodu neďalekého sídla vojenských kasární, či Deák Ferencz utca po jednom z najvýznamnejších uhorských politikov 19. storočia. Po vzniku Československej republiky bola premenovaná na Súdobnú a v čase Slovenského štátu na Hitlerovu, po vojne niesla názov Stalinova. Do dnešných dní sa nezachoval ani jej neskorší názov, ulica Obrancov mieru, pričom ulíc s týmto označením máme na Slovensku stále niekoľko.

Nie je mi jedno, ako sa poslanci pätnásteho februára na zastupiteľstve vo Varíne dohodnú, a nech už to dopadne akokoľvek, som rada, že verejná diskusia na túto tému vznikla. Pretože sa ozývajú aj obyvatelia iných miest, ktorým nie je príjemné kupovať a stavať nehnuteľnosti, investovať fyzickú aj duševnú aktivitu do miest, ktoré sú im ináč srdcu blízke, ale zrazu majú mať čosi spoločné s udalosťami, alebo osobnosťami, s ktorými by normálne nechceli mať spoločné nič. Obzvlášť, keď proti nim nehrajú len osobné antipatie, ale historicky doložené fakty. A to, že človek niekde, na nejakej adrese býva, nie je vôbec málo... Nie je totiž jedno, kde žijeme. Ovplyvňuje to toľké aspekty nášho života, že ani nie je jednoduché ich prosto matematicky spočítať.

Čiže ak niekde existuje vôľa tieto veci meniť, potom, pevne verím, sa skôr či neskôr ukáže aj cesta. Názvy ulíc sa v historickom a politickom kontexte menili a meniť budú. Nie je to zlé, ani dobré, je to skrátka fakt. Otázne je, ako na tento fakt nadviažeme v zmysle spoločenských hodnôt, ku ktorým sa moderná Slovenská republika hlási. A potom, keď sa vysporiadame s Leninovou, či Tisovou, môžu prísť na rad ulice Ľuda Ondrejova, či Jozefa Cígera Hronského, pretože si popravde neviem predstaviť, ako by sa cítila napríklad pani Steinová, ak by bývala v síce peknom a slnečnom byte, ale predsa len na ulici Ľuda Ondrejova. Ale to je už na ďalšiu, širšiu debatu...