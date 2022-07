Čo s neposlušným generálnym prokurátorom?

Chcete ju podpísať? Potom by ste mali vedieť, že táto petícia nie je o práve, ale o snahe zbaviť sa generálneho prokurátora.

Prečo? Lebo generálny prokurátor neposlúcha tak, ako si to páni poslanci predstavovali a odvolať sa nedá.

Takže? Zrušíme mu postupne jednotlivé oprávnenia a bude pokoj!

Začnime petíciou!

Už je na svete. Na svojich stránkach autori petície uvádzajú, že podpísaných občanov hlboko znepokojuje zneužívanie § 363 Trestného poriadku generálnym prokurátorom a jeho prvým námestníkom a preto žiadajú vládu SR, aby urýchlene predložila na rokovanie Národnej Rady Slovenskej Republiky zákon o zrušení § 363 Trestného poriadku Slovenskej Republiky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podpísaných občanov hlboko znepokojuje zneužívanie §363 Trestného poriadku.

Štatistické údaje jednoznačne potvrdzujú, že inštitút mimoriadneho opravného prostriedku nie je využívaný o nič častejšie ako v minulosti. Čo teda autorov petície a podpísaných občanov znepokojuje?

O paragrafe 363 sa toho nahovorilo a popísalo toľko, že by sme ho pokojne mohli korunovať za kráľa paragrafov. Je už všeobecne známe, že ide o mimoriadny opravný prostriedok, ktorým generálny prokurátor musí zrušiť právoplatné rozhodnutie, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.

Laicky povedané, ak vyšetrovateľ alebo prokurátor porušia zákon, generálny prokurátor to zruší, povie im, čo urobili zle a oni si to môžu nanovo zopakovať tak, aby zákon porušený nebol. Teda generálny prokurátor nikoho neoslobodzuje ani nevyviňuje. Odstraňuje nezákonné postupy a nezákonné rozhodnutia vyšetrovateľa alebo prokurátora. Dáva im šancu urobiť to znova a dobre! Toto by malo byť asi úplne v poriadku. Podpísaní občania, čo vás znepokojuje? Za takýto postoj by mal generálny prokurátor dostať uznanie. Lenže ..... to by sme si v jeho rozhodnutiach museli zakryť mená dotknutých osôb. Pretože nevadí rozhodnutie. Vadí meno. Hlavne tam, kde by si niekto prial iný výsledok.

Rýchle zatknutie známej osoby, ktorá je v putách odfotená novinármi zo všetkých strán, oboznamovanie verejnosti s každým úkonom prípravného konania, čítanie uznesení, sledovanie výpovedí svedkov v takmer priamom prenose. To je ono! To je to, čo sme sľúbili pred voľbami!

Akčný predvolebný scenár sa začne napĺňať, davy šalejú a zrazu generálny prokurátor povie, nie. Takto to nemôže byť, pretože bol porušený zákon. Problém ako hrom. Aký zákon, čo to splieta so zákonom, keď ide o veľkú vec. Sľúbili sme našim voličom, že dáme korupčníkov do basy, tak nech nám nikto nezavadzia s nejakým zákonom.

Toto však nie je o práve. V tejto hre ide o výsledok, ku ktorému žiadne právo nie je potrebné. To, že generálny prokurátor nechce hrať túto hru, strašne vadí. Vadí to, že niekto si povie, že tento skončí v base a generálny prokurátor mu jednoducho odkáže (...) nech sa páči, ale musí to byť podľa zákona a ak to neviete urobiť zákonne, tak to nebude, pretože žijeme v právnom štáte. S takouto hrubou neposlušnosťou a tvrdohlavosťou poslanci nepočítali.

A tak začali rozmýšľať, čo s neposlušným generálnym prokurátorom?

Keď sa poslanec Šeliga vyjadril, že generálneho prokurátora by strašne radi odvolali, ale sa to nedá, pretože dodržiava zákon, netušil akú hlbokú pravdu podsunul verejnosti.

Takže, ak už musíme mať tohto generálneho prokurátora, tak nech aspoň nič nemôže. Zrušme mu právomoci! Zrušme § 363!

A čo ďalej, milí podpísaní občania? Keď súd oslobodí niekoho, kto podľa pravidiel tejto podivnej hry mal sedieť, zrušíme § 285, podľa ktorého súdy oslobodzujú obžalovaných?

Začneme petíciou?