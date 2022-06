Jedného dňa ostanete bez strechy nad hlavou.

Odvolanie predsedu Okresného súdu Bratislava III Romana Fitta za to, že striktne dbal o dodržanie zákona, je ďalším posunom k neobmedzenému stínaniu nepohodlných hláv.

Dnes nikto nepochybuje o tom, že spis s utajovanou prílohou, takým spôsobom, aký si vymysleli príslušníci NAKA, vydaný byť nemohol. Vie o tom aj pani ministerka spravodlivosti, pretože pre týždenník plus 7dní povedala, že (..) odvolanie predsedu súdu nijako nesúviselo s právnou otázkou, či mal alebo nemal byť vydaný spis alebo jeho utajovaná príloha zo súdu. Pre moje rozhodnutie to nehralo žiadnu úlohu. Predsedu súdu odvolávam, pretože som presvedčená, že pochybil ako manažér súdu (...)“.

Pochybil ako manažér súdu! A v čom pani ministerka?

Tak sa na to pozrime z pohľadu práva, pretože sudca je právnik a je povinný dodržiavať zákon. V kauze vydania spisu zákon jasne hovorí, že zákonná sudkyňa bola viazaná povinnosťou mlčanlivosti, musela za­cho­vá­vať v taj­nos­ti nie­len spis, ale aj uta­jo­va­nú príl­ohu. Bodka. Aj keby zákonná sudkyňa a predseda súdu veľmi chceli vyhovieť príslušníkom NAKA, predmetný spis nemohli vydať. Nemohli, lebo by porušili zákon. Paradoxne by spôsobili, že takýto dôkaz, by bol pre ďalšie konanie nepoužiteľný. Navyše by bol získaný nezákonným spôsobom a tým by sa zmarilo, aj možno dobre vykonané vyšetrovanie.

Takže, za čo trestáte predsedu súdu?

Lebo kto chce psa biť, palicu si vždy nájde! A tu sa dostávame k jadru pasce. Ak by predseda súdu zabezpečil vydanie spisu, mohol byť odvolaný zo svojho postu lebo porušil zákon. Možno by si v tomto prípade vyslúžil aj trestné oznámenie za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Keďže sa zákon neporušil, odvoláva sa predseda súdu pre pochybenie manažéra súdu. Nastavená pasca zafungovala. Otázkou zostal len výber slov „právnej vety“, ktorou sa vyplní objednávka na zbavenie sa predsedu súdu.

Pani ministerka má každý svoj prejav nabitý slovami o očiste justície. Fajn. Však všetci slušní a právu oddaní ľudia si prajeme čistú justíciu. Len neviem úplne presne, čo si pod týmto pojmom ministerka predstavuje!

Na jednej strane trestá sudcu, ktorý obhajoval právo a dodržiavanie zákona a na druhej strane sa úplne mlčí o tých, ktorí vpadli do budovy súdu a zákon porušili.

Keby hneď títo bojovníci za očistu spoločnosti obhajovali svoje postupy snahou odhaliť trestnú činnosť, je nutné vidieť, že porušili zákon. Svojim konaním navyše nútili porušiť zákon aj tých, ktorí sú povolaní ho chrániť, obhajovať, dodržiavať a rešpektovať. To chceme justíciu čistiť čím? Kyselinou?

Viete aký je rozdiel medzi tými, ktorí v záujme odhalenia a potrestania ľudí, ktorí porušujú zákon, sami porušujú zákon? Žiaden. Obidve strany porušujú zákon.

Predseda súdu zákon neporušil a ani nedovolil aby bol porušený. Napriek tomu sa dostavila sankcia. Namiesto toho, aby bola ministerka hrdá na jeho znalosť zákona a odvahu presadiť jeho dodržanie aj v situácií, kedy by bolo možno ľahšie sa na to vykašľať, hlavne po skúsenosti sudcu tohto okresného súdu, ktorý rozhodol o väzbe Čurilovcov, rozhodla sa odvolať ho z funkcie, lebo pochybil ako manažér súdu.

Výborne. Justícia sa pod týmto gestom priam zaligotala. Všetci slušní sudcovia budú ešte vydesenejší ako doteraz. Jej list o odvolaní predsedu súdu musí pôsobiť na systém ako kyselina. Zaslzia oči, všetko zasmradne a pri dotyku sa spáli pokožka.