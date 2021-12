„Za hoax do väzenia“. Je to hoax?

Zažili sme to v socializme. Na verejnosti sa rozprávali očakávané a neškodné frázy a v súkromí sa šepkali vtipy na tých, ktorí určovali ich obsah. Národ navonok neoponoval alebo dokonca mlčal, ale neprestal rozmýšľať ani túžiť po slobode. Práve naopak. Čím prísnejšie sa vynucoval súhlas, tým väčší vzdor a nespokojnosť sa ukrýval práve v tom obklopujúcom tichu. Ako to dopadlo už všetci vieme.

Pokiaľ sa do Trestného zákona budú zapracovávať nové a ďalšie skutkové podstaty trestných činov, ktorých jedinou úlohou bude postihovať ľudí za názor, bude okolo nás možno ticho, ale určite nie spokojnosť a súhlas.

Umlčať niekoho ešte neznamená donútiť ho prestať myslieť. Práve naopak. To, že niekto nemôže slobodne povedať čo si myslí, v ňom nevytvára súhlas, ale vzdor. Odpor môže byť predskokanom hnevu a násilia.

Vytiahnuť na iný názor trestné právo mi príde rovnako hlúpe a zbabelé ako keď rodič dá svojmu dieťaťu facku len preto, že mu nevie odpovedať na otázky, ktoré sú všetečné, ostré, možno drzé, ale v zásade hľadajúce pravdu.

Ak sa ľudia vyjadrujú k témam dňa, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú ich život, je ich právom klásť otázky a dostávať odpovede. Je ich právom protirečiť a v spoločnej debate nachádzať východiská a riešenia. Len hľadaním pravdy môžeme nájsť pravdu. Nemôžeme si ju vynútiť ani fackou ani Trestným zákonom. Všetci vieme, že táto doba je nesmierne náročná a zložitá pre celý svet. Slovensko nie je jedinou krajinou, ktorá hľadá cesty a riešenia, ako sa naučiť žiť s covidom, pandémiou, obmedzeniami. Prísť s riešením, ktoré zasahuje do bežného života každého z nás môže a musí vyvolať reakcie tých, ktorých sa to týka. Nakoniec, v tých vlnách posmešných vtipov na prijaté obmedzenia, v tých kritických poznámkach o nezmyselnosti niektorých opatrení, je hlboká pravda, ktorá častokrát viedla vládu k ich revidovaniu.

Ministerstvo spravodlivosti, v týchto debatách, znepokojujú hoaxi až do takej miery, že ich chce trestať väzením.

Ale čo je hoax? Nedávno sa za hoax označovali tvrdenia niektorých „vizionárov“, že nakoniec bude zavedené povinné očkovanie. Dnes je to témou dňa a úplne vážne sa o povinnom očkovaní vedú debaty. Pokiaľ by v tom čase platil navrhovaný zákon, dnes by už možno niekto šil topánky v ústave na výkon trestu a posielal listy z basy za to, že šíril hoaxy, ktoré sa dnes javia ako pravda. Takýchto príkladov by som mohla uviesť desiatky, pretože všetko okolo covidu je nové. Len málo informácií je skutočne preverených dobou a skúsenosťou, pretože jedného aj druhého je žalostne málo na vyvodenie pravdivých záverov. Pokiaľ sa ministerstvo spravodlivosti uchyľuje k tomu, že „dáva na stôl“ postihovanie hoaxov väzením, svedčí to o jeho strachu a zúfalstve, nie o múdrosti a znalosti, ktorú by sme právom od tohto inštitútu očakávali. Nehovoriac už o samotnom znení predloženého návrhu skutkovej podstaty, ktorý je absolútne vágny a nepresný.

Len pre ilustráciu uvediem, že podľa navrhovaného znenia má byť trestná “výroba alebo rozširovanie vedome nepravdivej informácie, ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu“.

Takže, ak politik vo svojej predvolebnej kampani uvedie, že po svojom zvolení zvýši učiteľom platy o dvojnásobok a tento sľub nesplní, bude podľa navrhovanej skutkovej podstaty trestne stíhaný. Prečo? Predsa uviedol nepravdivú informáciu, ktorá ovplyvnila obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu, akými nesporne voľby do najvyššieho zákonodarného orgánu sú.

Naozaj takto budeme riešiť napríklad predvolebné sľuby?

To, ako nezmyselne je vymedzený pojem „aspoň časť obyvateľstva, alebo nepravda, ktorá ovplyvnila obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu“, rozoberať ani nebudem, nakoľko k tejto téme sa už vyjadrovali významné právne autority a jednoznačne sa zhodli na tom, že tadiaľto cesta nepovedie!

Zarážajúce je však to, že po prijatí nového ustanovenia § 360b TZ, ktorý upravuje nebezpečné elektronické obťažovanie, sa objavuje ďalší návrh, ktorý zasahuje do slobody slova a to je niečo, čo by nás malo upozorniť na to, že sloboda tu nebola vždy a nemusí byť navždy!