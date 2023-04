Veľké odhalenie, veľkého P.

Táto otázka máta mnoho ľudí.

Keby ste si mala vybrať strašne dobrého partnera s malým P, alebo hajz... s veľkým P ktorého si vyberiete?

Je to však skutočne dôležité? A koľko žien má takéto zmýšľanie?

Podľa mnohých sexuológov je veľkosť penisu v intímnom vzťahu menej dôležitá. Mnoho ďalších faktorov, ako sú napríklad vzájomná príťažlivosť, intimita, empatia, dôvera, sexuálne zdravie a komunikácia je dôležitejšia. Aj keď môže byť veľkosť penisu pre niektorých ľudí dôležitá, pre väčšinu je to skôr mýtus spojený s kultúrnymi očakávaniami a stereotypmi.

V skutočnosti sa sexuálna spokojnosť nezakladá len na veľkosti penisu, ale aj na tom, ako dobre sa partneri navzájom poznajú a ako sú schopní komunikovať a porozumieť si navzájom. Okrem toho môže byť sexuálna spokojnosť ovplyvnená ďalšími faktormi, ako sú techniky, ktoré používajú pri sexe, vzájomná príťažlivosť a sexuálne fantázie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Všetko pekne, bandúrky v riadku, už máme jasno, že sú dôležitejšie iné veci. Ale musím to povedať nahlas! V súčte to dopadne dobre, na veľkosti nezáleží, ale nie sú to len odpovede, aby vyzerali dobre?

Ako by ste si odpovedali vy? Ale nemusíte ak sa hanbíte, tento mýtus bude prežívať aj naďalej vďaka mlčaniu.