Blood Stained Teeth - Kúpte si nesmrteľnosť!

Atticus Sloane je mizantrop, zločinec, kretén a upír. Žije vo svete, kde krv nie je to jediné, čo upírov zaujíma. Peniaze sú totiž tiež celkom fajn. A za správnu cenu z vás Atticus urobí upíra. Nesmrteľnosť vôbec nie je lacná. Táto "živnosť" však dostane Atticusa do problémov. Spoločenstvo First Council, ktorého je súčasťou, mu nariadi, aby zabil všetkých upírov, ktorých vytvoril. Inak ho čakajú veľmi krušné časy.

Christian Ward je kreslič s veľmi špecifickým štýlom. Jeho prácu môžete poznať zo sérií Black Bolt, Aquaman: Andromeda, Thor alebo Invisible Kingdom, za ktorú dostal aj cenu Eisner Awards. V roku 2019 mu v Dark Horse vyšiel prvý plnohodnotný komiks, na ktorom sa podieľal ako scenárista. Išlo o nadprirodzenú gangsterku Tommy Gun Wizards.

Námet pre komiks Blood Stained Teeth údajne Ward nosil v hlave už veľmi dlho. "V čase, keď máme miliardárov naháňajúcich sa v objavovaní vesmíru namiesto platenia daní, nikdy nebol vhodnejší čas na rozprávanie príbehu o tajnej spoločnosti upírov, ktorí sa živia nielen našou krvou, ale aj našimi peniazmi," vyjadril sa Ward.

Príbeh sa dá označiť ako jednoduchý a priamočiary. Je tu jasná úloha, cieľ a aj motivácia. Zabíjanie upírov druhej kategórie však nie je monotónne, keďže Atticusova klientela bola za tie roky naozaj pestrá. Sledovať, ako sa Atticus snaží zneškodniť upíra, ktorý sa venuje bojovým športom, respektíve drogového dílera a filmovú hviezdu, je naozaj zábava. Rôzne prostredia si vyžadujú rôzne prístupy a zakaždým je to teda dostatočne originálne.

Rozporuplným aspektom tohto komiksu je kresba. Je pod ňu podpísaný Patric Reynolds ale aj Christian Ward. A kto aspoň trochu pozná Wardov štýl, vie, čo čakať. Pre bežného čitateľa to ale môže byť trochu šok. Či už pozitívny alebo negatívny, záleží od osobných preferencií. Ja mám Wardovu kresbu rád a tvrdím, že má fantastické farby a bolo krásne sledovať, ako sa vyšantil v časti s drogovým dílerom.

Ak máte chuť na vizuálny experiment a moderné poňatie upírov, určite tento komiks skúste.

Scenár - Christian Ward

Kresba - Patric Reynolds, Christian Ward

Koloring – Heather Moore

Lettering – Hassan Otsmane-Elhaou

Obálky - Christian Ward

Vydavateľstvo – Image Comics

Počet strán - 144

Rok vydania - 2022

Vol. 1 obsahuje zošity Blood Stained Teeth #1-5

Séria sa zatiaľ skončila desiatym zošitom a vyšlo už aj druhé TPB.