Death of Love - Nešťastie v láske riešené motorovou pílou

Philo je obyčajný chlapík, ktorý hľadá lásku. Srdcové záležitosti však nie sú sférou, v ktorej by vynikal, a tak väčšina jeho zamilovaných predstáv naráža na tvrdú realitu. Ale je naozaj na vine iba on? A čo ak sa mu naskytne možnosť odhaliť pravý dôvod svojho trápenia a nakopať mu zadok? Poslovia lásky budú krvácať...

"Osamelý muž príde na to, ako vidieť amorov, a tak rozpúta krvavé besnenie." Scenárista Justin Jordan má na svojom Facebooku zvyk, že občas úplne náhodne zverejní stručné zápletky, ktoré mu napadnú. A práve vetu, ktorá odštartovala tento dostavec, označil kreslič Donal Delay za impulz, ktorý musel dať okamžite na papier. Výslednú skicu ukázal Justinovi a obom bolo jasné, že táto zábavná idea sa musí pretransformovať do komiksu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Príbeh je presne taký, ako ho definovala Jordanova veta. Nič viac a nič menej. Celé dianie by sa dalo zhrnúť ako zábavná jazda plná krvavého násilia a absurdných situácií. Už zápletka je dosť uletená a minimálne v prvej polovici bol humor postavený viac-menej na fakte, že hlavnému hrdinovi nikto neverí. V druhej polovici nenastáva žiadna heroizácia, ale skôr skonštatovanie, že aj keď mal hlavný hrdina pravdu, stále je troska. V tomto to Philo naozaj nemá ľahké a žiadny "z nuly superhrdinom" záver sa nekoná. Komiks Death of Love je v tomto smere nekompromisný a silný. Má však aj slabšie stránky.

V prvom rade môže čitateľa trochu mrzieť absencia rozvinutejšej mytológie. O amoroch a spôsobe, akým fungujú, sa nedozvedáme skoro nič. Respektíve, je toho tak málo a je to tak alibistické, že žiadne veľké odhalenie sa nekoná. Rovnako je na tom záver, ktorý okrem absolútnej katastrofy, neprinesie nič zásadné.

Kresba tiež nie je nič, čo by potrebovalo vlastnú sekciu v galérii moderného umenia, ale svoju úlohu zvláda. V scénach, ktoré stoja na situačnom humore, je vizuálne spracovanie trochu strohé, ale účelné. Kreslič Donal Delay si evidentne viac užíval scény, v ktorých hlavný hrdina likviduje nahnevaných nositeľov lásky. Nebojí sa explicitného krvavého masakru a dávkuje mu šťavu v podobe hektolitrov krvi.

Komiks si užijú najmä čitatelia, ktorí hľadajú nenáročnú zábavu a krvavú akciu. Žiadne filozofovanie alebo psychologizácia postáv sa nekoná. Ak máte lásky plné zuby, Philo sa postará, aby si to amorkovia poriadne vyžrali aj za vás.

Scenár – Justin Jordan

Kresba - Donal Delay

Koloring – Felipe Sobreiro / Omar Estévez

Lettering – Rachel Deering

Obálky - Felipe Sobreiro / Donal Delay

Vydavateľstvo – Image Comics

Počet strán - 144

Rok vydania - 2018

TPB obsahuje zošity Death of Love #1-#5

Odporúčaný hudobný podmaz: The Cardigans - First Band on The Moon (1996)