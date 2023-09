Georges Soros si po 30. septembri oddýchne

Kto je tento záhadný Georges, či skôr György? Nikto z nás ho nevidel, nikto ho nestretol, nikto o ňom nič nevie. Aj keď to posledné nie je úplne pravda. Všetci o ňom vieme aspoň to, že je maďar a že je to veľmi zlý človek, ktorý nám škodí. A to je všetko čo vieme, ale úplne nám to stačí. Ako škodí, nevieme. Vieme len, že veľmi. Rozhodol som sa konečne našim ľuďom poskytnúť podrobnejšie konkrétne informácie o tom, ako chce tento americko – maďarský liberál zničiť našu mladú štátnosť.

Počujeme o ňom hlavne od najaktívnejšieho investigatívneho odkrývača sorosovštiny a to obzvlášť v týchto mesiacoch (parlamentné voľby), predtým v roku 2019 (prezidentské voľby) a v roku 2020 (predchádzajúce parlamentné voľby). Zdá sa preto, že svoje aktivity u nás Soros stupňuje vo volebných časoch a v medzivolebnom období si vždy trocha odfúkne.

Starší si pamätajú obľúbené televízne variété Možno príde aj kúzelník s Kaiserom, Lábusom a Kornom. Čakali sme niekoľko rokov, kúzelník neprišiel. My, kultúrne vzdelaní, poznáme aj divadelnú hru Eugène Ionesca Čakanie na Godota. Celé predstavenie sme naňho čakali. Ani Godot neprišiel. Nie je mi ani známe, že by Soros v poslednej dobe navštívil Slovensko. Dokonale škodí z diaľky. Napriek tomu, že má viac ako deväťdesiat rokov, veľa podnikateľských a charitatívnych aktivít, Slovensko stále ostáva jeho prioritou. Aj to svedčí o jeho zákernosti. Existuje medzi kúzelníkom, Godotom a Sorosom nejaká paralela? Ani on už nikdy nepríde? Kto je tento známy-neznámy človek? Pocítil som potrebu dozvedieť sa viac. Online priestor mi poskytol informácie, s ktorými sa s vami rád podelím. V skratke.

Georges Soros je vlastne György Schwartz a narodil sa pred 93 rokmi v Maďarsku. Teraz je Američanom, finančníkom a filantropom. Zarába hlavne na finančných a burzových operáciách. Vyvíja veľa aktivít, hlavne nekalých, ako podpora bojovníkov proti autoritárskym režimom, finančne pomáha aj organizáciám venujúcim sa vzdelávaniu a inklúzii Rómov a tiež aj Amnesty Intetnational. Jedno horšie ako druhé. Túto svoju zákernú činnosť kamufluje. Okrem iného aj tým, že veľkú časť svojho zisku venuje na dobročinné účely. Wikipedia zjavne slúži záujmom amerického militarizmu a expanzionizmu, lebo žiadne podvratné aktivity Georgesa na Slovensku neuvádza. Neuvádza ani to, že namiesto Slovenska chce veľké Maďarsko. To je jasné, to chce predsa každý Maďar. Aj Orbán, ale u neho to nevadí, lebo je to správny chlapík a poriadne to tej Únii ukázal.

Je prirodzené, že sa so Sorosom spojila naša pani prezidentka, nakoľko jej úlohou je tiež iba skodiť našej vlasti a poukazuje to navyše na jej posadnutosť staršími mužmi (okrem Georgesa, pápež František a prezident Pavel) a aj na to, že starý chlípnik je na blondíny, aj keď jeho posledná manželka je bruneta.

Ako to asi vyzerá v jedno bežné ráno po raňajkách v Georgesovom sídle v New Yorku? Veľmi pravdepodobne nejak takto. Prichádza jeho tajomník, prináša mu ako každý deň čerstvú americkú tlač. Georges prezerá prvé stránky Times a odkladá noviny nabok. Žiada tajomníka o prehľad nových informácií. Na otázky, či si praje poznať vývoj akcií Amazonu alebo iných firiem, záporne krúti hlavou. Negatívne odpovedá aj na otázku, či sa chce dozvedieť nové preferencie kandidátov v nadchádzajúcich amerických prezidentských voľbách, alebo ako si vedie Trump v súdnych procesoch. Vývoj situácie na Ukrajine, Palestíne, uragány na Floride?, skúša tajomník. Nie, Georges nechce. Napriek rannej hodine je už unavený a nervózny. Nechce nič počuť ani o príprave svojej zajtrajšej tlačovej konferencie, plánoch manželky na dovolenku, ani o zdravotných problémoch svojho obľúbeného dostihového koňa. Jeho očné viečka plné vrások sa už začínajú zatvárať, keď začuje niečo konečne zaujímavé.

- And Slovakia?

- Yes, Slovakia please! (autor si nie je istý, či tu György skôr neodpovedal: „Igen, Felvidék, kérem!“)

Unavené oči sa mu naplno otvoria a objavia sa mu v nich ohníčky ako za mladi. Pri tajomníkovom výpočte úspešných podvratných akcií v hornom Maďarsku si začína mädliť ruky, radostne lúskať prstami. Nariaďuje zvýšiť slovenský rozpočet, presunúť prostriedky od Amnesty International. Zapisuje si, ktoré dokumenty a prejavy má pre slovenské liberálne strany poobede pripraviť a radostne zaspáva.

Prečo sa György pri všetkých svojich aktivitách v svojich 93 rokoch tak sústreďuje na Slovensko? A tým škodí našej vlasti napriek slabnúcim silám, pokročilému veku a navyše z veľkej diaľky? Nevieme, ale tiež to potvrdzuje, aká je z medzinárodneho hľadiska dôležitá naša vlasť. Veď vieme sa o ňu v poslednej dobe tak zaujímajú nielen americkí militaristi ale aj naši ruskí priatelia.

Prajem Georgesovi pevné zdravie, aby to do toho konca septembra vydržal, Slovensko ho potrebuje. Neradi by sme o taký tromf prišli. Na druhej strane, naši ľudia sú už na všetky eventuality pripravení. Podarilo sa mi získať originál tajného dokumentu, ktorý popisuje program, ako sa Soros chystá ťahať za slovenské šnúrky aj po svojej smrti. Veď má aj nástupníka – záškodníka, syna Alexa. V prípade potreby tento list príslušným proslovenským silám poskytnem. Možno ho nájdu na svojom pracovnom stole. Aj po smrti sa bude Soros spoliehať na našich kolaborantov a priaznivcov, ktorí budú v ilegalite za judášsky groš pokračovať v jeho diele. A o to, že by sa nenašli početní, o to sa neobávam. Veď aj Adolf má u nás desaťtisíce (možno aj viac) priaznivcov, prejavujúcich sa navyše úplne zadarmo, úplne verejne a to skoro osemdesiat rokov po jeho smrti. A vôbec nevadí, že je to trestné.

Ak Georges ustojí tohtoročnú volebnú šichtu v zdraví, po septembri si bude môcť poriadne oddýchnuť. Ale nie nadlho. Nasledujúce prezidentské voľby sú totiž u nás už na jar budúceho roku. A do nich bude potrebovať plné sily, hlavný investigatívny odkrývač sorosovštiny už odhalil, že kandidát Korčok je jeho človek.