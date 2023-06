Aj vy cestujete vlakom? Neuveriteľné.

Aj vy ste zmeškali prípoj? Ale veď v rýchliku hlásili že prípojný vlak je zabezpečený. Príde o hodinu a aj ten už mešká 20 minút. Tak niekedy (dosť často) sa 3 hodinová cesta zmení na celodennú. Niekedy aj dvojdňovú. Nič to veď máme kopu času. Aj človek ktorý čaká na ďalšieho a idú spolu na letisko, aj človek ktorý má presnú hodinu na pracovný pohovor, aj študent na skúšku, aj klaviristka na záverečný absolventský koncert, aj dedko idúci vyzdvihnúť vnučku, aj pacientka s rakovinou k lekárovi, aj pracovník ponáhľajúci sa na smenu, aj.... Všetci majú nekonečno času. Adrenalín a infarkty z vlakovej dopravy na Slovensku majú svoje obete. Nie je ich málo. Dokonca sú takéto prípady nielen u cestujúcich ale aj u sprievodcoch vlakov. Všetci s ktorými sme sa počas cesty rozprávali sú na hranici svojich síl. Spia medzi službami 3-4 hodiny a žiadnu dovolenku si nesmú vziať. Veď nemá kto robiť. A ak niekto vypadne ťahajú aj za neho. Bez prestávky. A cesta do práce sa nepočíta ani keď cestujú 2-3 hodiny na miesto kde začínajú. Ale systém si manažér železníc pochvaľuje ako najlepší. Zrejme má za to aj ohodnotenie. Nelogickými zmenami keď všetko cestujúcim rozbil to sú len také malé a nepodstatné detaily. Vlastne sú to podľa nich vylepšenia v doprave. To, že prácu 150 sprievodcov neredukovali no tú istú prácu robí dnes len 57 sprievodcov je nepodstatné. Až sa nestačíme prekvapovať ako v doprave ide všetko ako ,,pomasle"! Ešte aj isté skupiny osadníkov ktoré robia hluk a neporiadok nemá kto umravniť. Jedálenský vozeň na 5 a 7 hodinových cestách chýba. Načo by pre cestujúceho bol. Miestenku vám predajú ale taký vozeň kam máte ísť neexistuje. Lebo on neprišiel. Tak ho do vlaku nezaradili. A na vrátenú akúkoľvek čiastku z lístka zabudnite lebo na nič nemáte nárok. Ste len platiaci cestujúci. Ale pred systémom ste nula. Nehovoriac že ak cestujete s ďetmi a vlak z technických príčin stojí aj 3 hodiny niekde v poli neexistuje donáška vody. Skončí vám aj rezervná tekutina a dieťa i jeho mama je v koncoch. (Zaujímavé je že polovica toaliet nefunguje alebo tam netečie voda.) Doprava v okolitých krajinách sa mení k lepšiemu aj v Čechách, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku len Slovensko sa prepadáva do minulosti. Až sa Slovensko bude chcieť ekologicky vyrovnať s neúnosným množstvom automobilovej dopravy železniciam ani 20 rokov nepomôže. Systém a služby sa približujú k Indii kde je cestujúci rád keď sa vezie na schodíkoch vozňa alebo na streche vagóna. Ak je toto vízia železníc SR - národný dopravca/národná hanba darí sa ju napĺňať veľmi rýchlo. (O koľajách kde sa jazdilo 90 - 120 a dnes 30-40 km rýchlosťou za hodinu ani nehovoriac.) V Čechách už budujú rýchlostné železnice na 250 - 300 km za hodinu ale na Slovensku ani 160 km rýchlosť na trase Bratislava - Košice za 30 rokov (a zrejme ďalších 30) nevedia sprevádzkovať. Kultúra národa sa pozná aj podĺa vlakov a verejných toaliet. A neviem či a kedy sa podarí vôbec nejaké zlepšenie v tomto dosiahnúť.