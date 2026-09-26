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26. sep 2026 o 21:51
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Jedlý hmyz

Hmyz poskytuje environmentálnu a etickú náhradu proteínov v strave. Prečo sa ho v Európe tak bojíme?

Simon Hoffner
Simon Hoffner Bloger
Jedlý hmyz
Múčne červy (Tenebrio molitor) (Zdroj: Simon Hoffner)
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O hmyze v potravinách vzniklo množstvo konšpirácií. Veľa z nich pramení z neznalosti alebo strachu. Pritom v krajinách Afriky, Južnej Ameriky a Ázie je hmyz bežnou súčasťou stravy. Prečo sa ho v Európe tak bojíme?

Predtým ako budem vyvracať konšpirácie, je podstatné povedať, prečo vôbec rozmýšľať nad jedlým hmyzom. Výhod je tam hneď viacero. Pri chove hmyzu sa spotrebuje oveľa menej priestoru, vody, potravy a vyprodukuje menej emisií ako pri iných hospodárskych zvieratách. Hmyz je zároveň oveľa menej náročný na životné podmienky a pri chove sa ľahšie napĺňa welfare v porovnaní so stavovcami. Zároveň obsahuje 60 % bielkovín, čo je o dosť viac ako iné druhy mäsa. Ľudská populácia stále rastie a budeme musieť zabezpečiť dostatok bielkovín pre všetkých. Hmyz je vhodnou environmentálnou a etickou náhradou mäsa stavovcov.

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A teraz ku konšpiráciam. Často sa spomína, že hmyz nám škodí lebo obsahuje chitín, ktorý je neškodný. Ten istý chitín ako obsahujú huby a kôrovce. Tam sa nad tým už nikto nezapodieva. Ďalšie časté tvrdenie je, že hmyz je alergén a nemal by sa dávať do potravín. Tak isto ako orechy, lepok alebo mlieko. Stále sa však môžu predávať produkty obsahujúce tieto alergény, stačí keď si alergici prečítajú zloženie a vyhnú sa im. Tu sa dostávame ku ďalšej zavádzajúcej informácii. Vraví sa, že Európska únia bude pridávať hmyz do potravín a nebude to označené. To už je samo o sebe nezmysel. Keďže sú na hmyz niektorí ľudia alergickí (tí istí, čo aj na kôrovce), bolo by to podobné ako keby neboli orechy napísané na zložení. Ak by sa k tomu dostal alergik a niečo by sa mu stalo, výrobca by mal problém. Nikto sa už len z princípu nebude chcieť vystaviť riziku.

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Samostatná kategória je odpor a strach z hmyzu. Veľakrát, keď som ponúkal sušené červy, nechceli ľudia ochutnať kvôli odporu. Časť ľudí nakoniec ochutnala a vždy poznamenali, že je to chutné. Neochutené múčne červy chutia približne ako orechy alebo čipsy. Nie je to žiadna exotická chuť. Všetko je o zvyku a o osvete. Možno aj v Európe raz bežne nájdeme hmyz na regáloch v obchodoch a stane sa bežnou súčasťou našich jedálničkov.

Simon Hoffner

Simon Hoffner
Bloger 
  • Počet článkov:  8
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  • Páči sa:  41x

Som študentom zoólogie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venujem sa entomológii, hlavne opeľovačom v agrárnej krajine. Zaujímam sa aj o botaniku, ekológiu, ochranu prírody, permakultúru, vedu, vzdelávanie a pravidelne sa zúčasťňujem a organizujem dobrovoľnícke akcie. Od roku 2022 som členom Karpatského ochranárskeho združenia altruistov (KOZA). Od roku 2023 spoluorganizujem biologické súťaže a sústredenia vo vzdelávacej organizácii Pikomat, a robím dobrovoľnícky monitoring motýľov pre Butterfly Conservation Europe. Od roku 2025 som dobrovoľníkom v Strome života, kde organizujem ochranárske brigády a od roku 2026 som členom študentskej rady organizácie. Od roku 2026 som členom Slovenskej entomologickej spoločnosti, vediem prírodovedné krúžky pre deti a snažím sa sa riešiť problematiku extenzívneho kosenia a šetrnejšieho manažmentu trávnatých plôch v bratislavskej Rači. Participujem na projekte Buzz for Change v rámci Daphne. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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