Jedlý hmyz

O hmyze v potravinách vzniklo množstvo konšpirácií. Veľa z nich pramení z neznalosti alebo strachu. Pritom v krajinách Afriky, Južnej Ameriky a Ázie je hmyz bežnou súčasťou stravy. Prečo sa ho v Európe tak bojíme?
Predtým ako budem vyvracať konšpirácie, je podstatné povedať, prečo vôbec rozmýšľať nad jedlým hmyzom. Výhod je tam hneď viacero. Pri chove hmyzu sa spotrebuje oveľa menej priestoru, vody, potravy a vyprodukuje menej emisií ako pri iných hospodárskych zvieratách. Hmyz je zároveň oveľa menej náročný na životné podmienky a pri chove sa ľahšie napĺňa welfare v porovnaní so stavovcami. Zároveň obsahuje 60 % bielkovín, čo je o dosť viac ako iné druhy mäsa. Ľudská populácia stále rastie a budeme musieť zabezpečiť dostatok bielkovín pre všetkých. Hmyz je vhodnou environmentálnou a etickou náhradou mäsa stavovcov.
A teraz ku konšpiráciam. Často sa spomína, že hmyz nám škodí lebo obsahuje chitín, ktorý je neškodný. Ten istý chitín ako obsahujú huby a kôrovce. Tam sa nad tým už nikto nezapodieva. Ďalšie časté tvrdenie je, že hmyz je alergén a nemal by sa dávať do potravín. Tak isto ako orechy, lepok alebo mlieko. Stále sa však môžu predávať produkty obsahujúce tieto alergény, stačí keď si alergici prečítajú zloženie a vyhnú sa im. Tu sa dostávame ku ďalšej zavádzajúcej informácii. Vraví sa, že Európska únia bude pridávať hmyz do potravín a nebude to označené. To už je samo o sebe nezmysel. Keďže sú na hmyz niektorí ľudia alergickí (tí istí, čo aj na kôrovce), bolo by to podobné ako keby neboli orechy napísané na zložení. Ak by sa k tomu dostal alergik a niečo by sa mu stalo, výrobca by mal problém. Nikto sa už len z princípu nebude chcieť vystaviť riziku.
Samostatná kategória je odpor a strach z hmyzu. Veľakrát, keď som ponúkal sušené červy, nechceli ľudia ochutnať kvôli odporu. Časť ľudí nakoniec ochutnala a vždy poznamenali, že je to chutné. Neochutené múčne červy chutia približne ako orechy alebo čipsy. Nie je to žiadna exotická chuť. Všetko je o zvyku a o osvete. Možno aj v Európe raz bežne nájdeme hmyz na regáloch v obchodoch a stane sa bežnou súčasťou našich jedálničkov.