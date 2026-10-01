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1. okt 2026 o 21:35
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Kultúru slovenskú, ale rastliny exotické

Veľa Slovákov má problém s cudzími kultúrami a chceli by len tú slovenskú. Slovenské rastliny na záhradách sú žiaľ veľakrát v menšine.

Simon Hoffner
Simon Hoffner Bloger
Kultúru slovenskú, ale rastliny exotické
Rebríček obyčajný, náš pôvodný druh (Zdroj: Simon Hoffner)
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Ľudia majú veľakrát strach z cudzieho. Boja sa miešania kultúr, migrantov alebo iných náboženstiev. Iné kultúry nie sú ohrozením tej našej, práve naopak, obohacujú ju. O exotických rastlinách sa to už povedať nedá. Nad tým sa už toľko ľudí žiaľ nezamýšľa.

Prečo sú exotické rastliny problém? Naše ekosystémy sa vyvíjali milióny rokov. Vyvinulo sa tu množstvo rôznych organizmov, ktoré majú medzi sebou komplikované väzby. Keď prinesieme nové druhy, môžeme tieto väzby narušiť a stratiť určitú rovnováhu. Nie každá nepôvodná rastlina musí automaticky znamenať problém, napríklad ak sa jedná o druh, ktorý sa rýchlo nešíri. Na druhej strane veľa inváznych druhov rastlín sa k nám dostalo ako okrasné rastliny do záhrad, ktoré sa neskôr rozšírili do prírody. Vytvárajú mnohokrát obrovské monokultúrne porasty a vytláčajú naše pôvodné druhy. A čím je nižšia biodiverzita, tým je ekosystém menej stabilný.

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Keď aj na záhrade využijeme prevažne exotické rastliny, ktoré sa nešíria do voľnej prírody, nepodporíme napríklad druhy opeľovačov, ktoré sú viazané na domáce druhy. A takýchto opeľovačov nie je málo. Možno nám prídu obrovské kvety ako prekrásne, opeľovače skôr ocenia drobné nenápadné kvietky. Aj tie majú čaro, hlavne vo forme lúky, ktorá hrá mnohými farbami, len je potrebné zmeniť uhol pohľadu.

Nabudúce, keď budete plánovať výsadbu na záhrade, zamyslite sa nad tým, čo sadíte. Aj drobné rozhodnutia vedia zmeniť svet k lepšiemu. Niekedy stačí nechať prírode priestor a veľa rastlín sa objaví aj bez sadenia. Púpava, rebríček alebo sedmokráska našu starostlivosť nepotrebujú. Opeľovačom sa páčia a my si ušetríme námahu. Namiesto toho môžeme sledovať prírodu a kochať sa jej krásou.

Simon Hoffner

Simon Hoffner
Bloger 
  • Počet článkov:  11
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  • Páči sa:  50x

Som študentom zoólogie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venujem sa entomológii, hlavne opeľovačom v agrárnej krajine. Zaujímam sa aj o botaniku, ekológiu, ochranu prírody, permakultúru, vedu, vzdelávanie a pravidelne sa zúčasťňujem a organizujem dobrovoľnícke akcie. Od roku 2022 som členom Karpatského ochranárskeho združenia altruistov (KOZA). Od roku 2023 spoluorganizujem biologické súťaže a sústredenia vo vzdelávacej organizácii Pikomat, a robím dobrovoľnícky monitoring motýľov pre Butterfly Conservation Europe. Od roku 2025 som dobrovoľníkom v Strome života, kde organizujem ochranárske brigády a od roku 2026 som členom študentskej rady organizácie. Od roku 2026 som členom Slovenskej entomologickej spoločnosti, vediem prírodovedné krúžky pre deti a snažím sa sa riešiť problematiku extenzívneho kosenia a šetrnejšieho manažmentu trávnatých plôch v bratislavskej Rači. Participujem na projekte Buzz for Change v rámci Daphne. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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