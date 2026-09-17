štvrtok, 17. september, 2026 |  Meniny má Olympia
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
17. sep 2026 o 21:56
Prečítané: 0x

Sadenie stromov ako greenwashing

Sadenie stromov sa často omieľa ako nástroj pri zachraňovaní planéty. Je to z časti pravda, ale niekedy sadením stromov môžeme prírode skôr uškodiť ako pomôcť.

Simon Hoffner
Simon Hoffner Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Množstvo ľudí si predstavuje sadenie stromov ako činnosť, ktorá je v každom prostredí prospešná, čiže má ekologicky priaznivý dopad. Avšak chybná výsadba drevín sa na Slovensku vyskytla vo viacerých prípadoch. Pri výbere lokality na obnovu lesa musíme najprv uvažovať o tom, či sú vôbec stromy pre danú lokalitu prirodzené. Zanedbaním tejto skutočnosti bolo zalesnených množstvo xerotermných (suchomilných) spoločenstiev na úpätí kopcov, napríklad na Považí. Keďže pôvodne sa vyskytovali na týchto lokalitách lúčne druhy rastlín a živočíchov, ktoré potrebujú otvorenú krajinu, celková biodiverzita daného ekosystému sa znížila. Navyše, tieto dreviny boli mnohokrát nepôvodné borovice čierne, ktoré vytvorili z týchto biodiverzitne bohatých lúk zväčša monokultúrne plantáže. Z tohto dôvodu bývajú viacerými ochranárskymi organizáciami organizované dobrovoľnícke akcie na odstránenie nepôvodných drevín.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sa týka nepôvodných drevín, či už pre bióm alebo výškový stupeň, je vhodným príkladom vysádzanie smrekov vo Vysokých Tatrách na miestach, kde pôvodne nerástli. Po veternej kalamite v roku 2004 bola veľká časť stromov z dôvodu nestabilného ekosystému vyvrátená. Avšak namiesto nápravy pôvodného vysokohorského lesa viaceré firmy spustili kampaň na vysádzanie smrekov, napríklad potravinový reťazec Lidl.

Vysádzanie stromov sa na mnohých lokalitách presadzovalo z dôvodu erózie, zabráneniu rozširovania púšte (monokultúrne borovicové lesy na Záhorí), čiže sa predpokladalo zlepšenie kvality daného ekosystému. Na druhej strane nebol braný do úvahy fakt, že nie všetky oblasti na Zemi musia byť zalesnené a aj ekosystémy bez stromov plnia dôležitú úlohu. Čiže konečný výsledok priniesol zníženie biodiverzity a tým tieto opatrenia mali negatívny dopad na fungovanie daných ekosystémov.

SkryťVypnúť reklamu

Ako môžeme na vlastné oči vidieť, na Slovensku je lokalít s nevhodnou výsadbou stromov mnoho. Ľudia mu väčšinou podliehajú z nevedomosti a neznalosti danej problematiky. Aspoň čiastočnému riešeniu problému by podľa mňa napomohla intenzívnejšia environmentálna alebo ekologická výchova na školách. Z mojich skúsenosti sa týmto témam na hodinách biológie venuje len okrajovo. Zároveň je potrebné o týchto témach vzdelávať aj širokú verejnosť prostredníctvom rôznych náučných článkov, relácií alebo propagovať environmentálne témy v každodennom živote medzi rodinou, priateľmi alebo známymi. Veľkým problémom je aj to, že ľudia, ktorí zodpovedajú za správu veľkej časti našich lesov, neberú viaceré podstatné aspekty do úvahy a sami sa podieľajú na drancovaní ekosystémov. Našťastie sú dnes lesníci, ktorí si toto veľmi dobre uvedomujú a pristupujú k lesom zodpovedne.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Aj keď som opísal negatívne aspekty sadenia stromov, neznamená to, že v niektorých prípadoch nemôže ísť o ekologicky priaznivú činnosť. Vhodným príkladom je organizácia Mossy Earth, ktorá obnovuje pôvodné lesy na Islande, v Škótsku alebo Rumunsku a dbá na vyššie spomenuté faktory, aby bol celkový ekologický prínos pozitívny.

Simon Hoffner

Simon Hoffner
Bloger 
  • Počet článkov:  2
    •  | 
  • Páči sa:  1x

Som študentom zoólogie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venujem sa entomológii, hlavne opeľovačom v agrárnej krajine. Zaujímam sa aj o botaniku, ekológiu, ochranu prírody, permakultúru, vedu, vzdelávanie a pravidelne sa zúčasťňujem a organizujem dobrovoľnícke akcie. Od roku 2022 som členom Karpatského ochranárskeho združenia altruistov (KOZA). Od roku 2023 spoluorganizujem biologické súťaže a sústredenia vo vzdelávacej organizácii Pikomat, a robím dobrovoľnícky monitoring motýľov pre Butterfly Conservation Europe. Od roku 2025 som dobrovoľníkom v Strome života, kde organizujem ochranárske brigády a od roku 2026 som členom študentskej rady organizácie. Od roku 2026 som členom Slovenskej entomologickej spoločnosti, vediem prírodovedné krúžky pre deti a snažím sa sa riešiť problematiku extenzívneho kosenia a šetrnejšieho manažmentu trávnatých plôch v bratislavskej Rači. Participujem na projekte Buzz for Change v rámci Daphne. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Yevhen Hessen

Yevhen Hessen

36 článkov
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

50 článkov
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

127 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
Marian Nanias

Marian Nanias

344 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu